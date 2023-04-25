«Спортсмены не совсем умные ребята». Кокорин объяснил слова про тюрьму, наехал на Вальбуэна и признался в любви к «Зениту»

Нобель Арустамян запустил на ютуб-канале новое шоу «Штрафная» – его гостями стали Александр Кокорин и Александр Кержаков.

Говорил в основном нападающий «Ариса» – тут рассказываем главное.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть» – что это значило?

– Спортсмены, как все говорят, не совсем умные ребята. Поэтому делайте нам тогда скидку.

Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые поплыли, не чувствуют землю под ногами — вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два. Не каждого! Если все подумали, что я призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел ввиду.

Что с «Фиорентиной»?

– Я в этом смысле человек маленький. Мне никто не звонил. Летом заканчивается контракт, хотел бы еще поиграть в Италии. Но все зависит от того, что скажут большие боссы.

С Влаховичем на связи. Человеку карьеру сделал: пришел – за 70 млн продали. И все считают, что это просто так, блин.

Почему не уехал в «Арсенал»?

– Я выбирал Россию, несмотря на интерес «Арсенала». Думал, мы не хуже. Думал, мы сейчас в еврокубках… По составу можем конкурировать. Отвечаю! В какой-то момент, да [сравнивал «Арсенал» с «Динамо»]. В моменте покупали игроков, которые начали первый раз в жизни выводить «Динамо» на какой-то уровень. Воронин, Кураньи пошли.

Мне 21 год. Я каждый год в «Динамо» верил, что клуб все может, будет хороший уровень в Европе. Каждый год мне давали обещания. И когда мы приезжали на первые игры в Лиге Европы, когда у нас особо состава не было, приехали и «Селтик» бахнули. Мы из группы вышли, 1/4 прошли. Там был Вейналдум, капитан в ПСВ.

Сейчас мы можем с тобой рассуждать по-разному. На тот момент я верил, что наши клубы способны вырасти при поддержке. Каким проектом был «Анжи»! Как я мог туда не перейти? Ну как, объясни мне? Сколько всего там происходило, сколько было влито, сколько игроков купили? Как можно было не поверить, что там будет перспектива?»

История, как Капелло замотивировал Кокорина сыграть против Бразилии

– Капелло хотел казаться жестким. Помню ситуацию: пропускал товарищескую игру с Бразилией из-за того, что в предыдущем матче были проблемы с ахиллом. Захожу к Фабио, и он говорит: «Матч с бразильцами может быть лишь раз в жизни. Если не хочешь играть за эту футболку, убирайся из отеля». Он на меня накричал – в итоге я вышел на тайм, дорвал ахилл и пропустил пять месяцев.

Кокорин прибил Вальбуэна. Матье уже ответил!

– Когда пришел в «Динамо» во второй раз, спросил руководство: «А можете мне дать зарплату немного больше?» Мне ответили: «Дадим, когда забьешь столько же, сколько Кержаков». Не забил, но в итоге дали больше.

Я забил за «Динамо» ровно 50 голов за 200 с чем-то игр, а легенды в итоге Вальбуэна, у которого семь игр, и Люк Уилкшир. Я один из тех людей, которые что-то там сделали для «Динамо». Но клуб так не считает. Меня правда цепляет, что есть русские ребята, которые сделали намного больше для «Динамо», чем эти иностранцы, которым [хлопает в ладоши]. Я вспоминаю, как провожали Вальбуэна. Три угловых подал и все — любимец фанатов. И сразу соскочил на повышение куда-то».

Вальбуэна ответил Александру почти моментально: «Кокорин может говорить все что хочет. Он сыграл 200 матчей и забил 50 голов. Это здорово. Но я принял участие в 40 матчах на высшем уровне. Плюс мой уровень футбола в 10 раз лучше, чем у него! Но я до сих пор люблю Кокорина!»

Что с деньгами?

– Недвижимость – самая большая инвестиция. И все. Еще кроссовки, одежда, машины. В 2012 году купил кроссовки за 7 тысяч долларов, сейчас они стоят 40 тысяч долларов. На самом деле это шутка. Деньги просто лежат в евро в банковской ячейке.

Не смотрит матчи «Зенита», но до сих пор любит клуб

– Сейчас я не смотрю матчи «Зенита». На Кипре не показывают, нужно искать в интернете. Уровень РПЛ очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету, много ребят иностранцев осталось. Из тех, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Михаил Кержаков, Далер Кузяев, тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

Чувствую любовь к «Зениту». Это клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария», которая на протяжении 10 лет не отдает чемпионство. Богданович (Семак) пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник.

Кокорин – фанат Моуринью

– Моуринью суперуверенный в себе – я это понял даже по его походке. Мы [«Фиорентина»] начали его колпашить, а он сделал две-три замены – и в итоге «Рома» выиграла 3:1. Это гений».

Какой комментарий на хочет увидеть Кокорин после завершения карьеры?

– «Смысл жизни окончен». [Смысл жизни] комментатора. Кто писал. Ахаха.

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев