У Медиалиги теперь есть сборная. В ней экс-игроки «Спартака» и «Динамо», платят по 30 тысяч, доходы задонатят легенде (борется с раком)

Впервые о планах создать команду сильнейших игроков медийки глава лиги Николай Осипов объявил еще осенью прошлого года. Как это часто бывает, процесс затянулся: стартовый сбор прошел в феврале 2023-го, а первый матч сыграют сегодня – против «Крыльев Советов».

Игра благотворительная. В середине марта футболист и легенда «Амкала» Финито рассказал о страшной болезни – ему диагностировали лейкоз. Чуть позже оказалось, что 30-летнему игроку требуется пересадка костного мозга.

«Главное – силы и время, чтобы со всем этим справиться, – писал Финито. – Другого варианта, как выздороветь, я не рассматриваю. Впереди у меня месяц лечения. Неделя химиотерапии и три недели восстановления».

Комьюнити медиафутбола не бросило парня в беде. Другой игрок «Амкала» Форзарезор побрился налысо в поддержку Финито. Кир Воробьев из «Эгриси» собрал 100 тысяч рублей на благотворительным аукционе. Winline Медиалига сделала первый матч сборной благотворительным: заработанные с билетов деньги удвоят и передадут на лечение Финито.

Сборную возглавил самый титулованный тренер медиафутбола. Вызвали звезду «Амкала», лучшего форварда Медилиги и экс-игроков РПЛ

Выбор главного тренера не стал сюрпризом – команду возглавил Дмитрий Кузнецов, давно и успешно работающий с 2Drots. При нем клуб выиграл оба сезона Медиалиги, а в начале 2023-го стал победителем нового медиафутбольного турнира в Казахстане.

В тренерский штаб вошли возглавляющий «БроукБойз» Антон Соснин (151 матч в РПЛ за «Динамо», «Кубань» и «Крылья»), Андрей Макаров (Михалыч, как его все называют в медиафутболе, раньше работал в «Амкале», а сейчас тренирует ФК «Деньги») и Альберт Осколков (капитан нижегородского «Локомотива» в 90-е, сейчас – помощник Кузнецова в 2Drots).

Есть звезды и среди игроков.

Дмитрий Тарасов не только раздает патриотические интервью, но и продолжает играть за «Родину Медиа». Экс-хавбек «Локо» приехал на первую тренировку сборной, однако операция по пересадке волос временно выбила его из процесса. Увы, к матчу с «Крыльями» Дмитрий не восстановился и не попал в заявку.

Виталий Дьяков в 2014-м выиграл Кубок России с «Ростовом», а в 2016-м вылетел с «Динамо» в Первую лигу. До главной сборной защитник не добрался (хотя Капелло в него верил), но дважды сыграл за Россию-2 – в том числе в легендарном матче с турками, когда Сапогов забил лучший гол в карьере.

Александр Будаков был основным вратарем «Анжи» и «Кубани» (в 2010-м краснодарские болельщики признали его MVP сезона), играл за Россию-2 , а в прошлом году ворвался в медиафутбол – Соболев и Джикия позвали его в «Бей Беги». Будаков классно играл и ярко вел себя в медиапространстве, за что в декабре получил приз «Открытие года в медиафутболе». Недавно Будаков перешел в «Родину Медиа» и стал одноклубником Тарасова.

Никита Чичерин поиграл в Премьер-лиге за «Динамо», «Крылья» и «Волгу», летом 2022-го провел пять матчей за таджикистанский «Истиклол», а спустя несколько месяцев присоединился к медиафутбольному клубу рэпера Goody GOATS. Там Чичерин играет с белорусскими легендами: Булыгой, Шитовым и Вячеславом Глебом.

Георгий Тигиев в 2017-м выиграл чемпионат России со «Спартаком», а спустя пять лет подрался с Олегом Майами (крайне неудачно) в октагоне за 300 тысяч. Защитника «БроукБойз» в сборную МФЛ не звали, пока он сам не заявил, что нужен команде – для улучшения микроклимата в коллективе.

Норика Авдаляна болельщики могли запомнить по пенальти с сальто, а Романа Салимова – по монологу о своем единственном матче в РПЛ.

В центре нападения сыграет лучший медиафутболист России-2022 Сергей Кутузов. В прошлом году он отпрашивался с работы, чтобы сыграть в Кубке России, а в феврале сменил 2Drots на новичка Медиалиги «Титан».

Плеймейкер команды – Прокоп, вернувшийся в Россию после неудачной поездки в Болгарию. 20-летний полузащитник провел в «Ботеве» меньше четырех месяцев и вернулся домой из-за психологических сложностей – не помогли даже советы Кокорина. Но игрок и правда классный: в Кубке России он раздавал волшебные ассисты.

Всего позвали 44 человека, но на первую тренировку людей собралось гораздо меньше.

Главный тренер и 13 игроков сильнейшего клуба проигнорировали стартовый сбор – из-за разногласий с Медиалигой

Из 2Drots – сильнейшего медиафутбольного клуба – в сборную позвали 13 футболистов и двух тренеров. Но первый сбор они проигнорировалил. Дело в том, что на середину февраля (именно тогда проходил сбор) руководство «дротов» и Медиалига еще не согласовали участие клуба в третьем сезоне.

Тогда переговоры сильно затянулись: флагман медийного футбола запросил слишком большой гонорар и, кажется, действительно мог пропустить сезон. В разгар переговоров появилась новость о том, что игроки и тренеры «самураев» не приедут в сборную. В комьюнити не всем понравилось решение 2Drots.

Сибскана (капитан «Амкала»): «Сборная МФЛ собралась, но представителей 2Drots там нет. Ибо они запросили ##### какую сумму за участие в новом сезоне. Вот прям настолько солидную, что все футболисты могут стать миллионерами! Запрет приезда в сборную – это, очевидно, манипуляция с целью продавить свои условия».

Дмитрий Тарасов: «Я скажу так, как было в профессиональном футболе всегда – если вызов в сборную приходит, клуб не имеет права запрещать игрокам. Все-таки уважение к игрокам, к сборной, которую только создают. Из этого точно может что-то получиться , я бы на месте руководителей отпустил бы точно».

Райзен (президент «БроукБойз»): «Сборная сочно выглядит и без игроков 2D. На мой взгляд, в 2D игроки имеют второстепенное значение, Викторович (Дмитрий Кузнецов, тренер 2D – прим. Sports.ru) – это 80% команды, очень жаль, что его нет на сегодняшней тренировке».

Через несколько недель стороны договорились, и 2Drots все-таки сыграют в третьем сезоне. Однако в сборную представители 2D все равно не приедут, ведь 25 марта клуб играет товарищеский матч с ЦСКА. К слову, переговоры с армейцами вела и Медиалига, но в итоге ЦСКА выбрал самый титулованный медиафутбольный клуб. Логично – 2Drots тренирует экс-игрок красно-синих.

Сборную много критикуют: за отсутствие медийных личностей, невызов девушек и несправедливую систему гонораров

Сборная Медиалиги – новое явление для медиафутбола. Никто толком не понимает, как она должна выглядеть. И, разумеется, у каждого есть свое представление об идеальной сборной.

Сначала организаторам прилетело за отсутствие в сборной действительно медийных людей.

«Смешно даже обсуждать, если честно. Ну что за бред? Медийная сборная должна быть медийной, я там половину ########## не знаю. Кто эти все люди? ###### ноунеймы. Ладно, пускай они в клубах играют, но чтобы они представляли лицо медийности – это прям ######», – так на состав отреагировал капитан «Амкала» Сибскана.

Для тех, кто разделяет точку зрения Сибсканы, мы составили свою версию медийной сборной.

Кто-то негодовал из-за отсутствия девушек. Согласно регламенту Медиалиги, все клубы должны заявить на сезон минимум одну девушку. Не все подходили к этому правилу действительно ответственно: президенты заявляли своих жен, а на женский челлендж (там разыгрывалось очко в таблицу) клубы экстренно пригласили девушек из профессиональных клубов.

Но в сборной девушки не получили квот. Первой недовольство выразила игрок ФК «10» Настя Савина – она, в отличие от других дам Медиалиги, регулярно играла. «Почему руководство МФЛ дальше не стало гнуть свою линию? – негодовала Савина. – Разочарование в отношении команд? Разочарование в уровне девушек? На этот вопрос хотелось бы получить ответ».

Осипов услышал и анонсировал создание женской сборной Медиалиги.

Мало сборных? Есть еще и молодежка, которую возглавил Сослан Гатагов. Помогать ему и учить молодых финтить будет его брат Алан, поигравший за «Локо» и «Динамо».

Дьяков и игроки «Амкала» чуть не поссорились из-за гонораров. Но трагедия Финито всех примирила

Осипов заявил, что все вызванные футболисты будут вознаграждены за участие в сборной: по 20 тысяч рублей в месяц за тренировки, по 30 тысяч – за матч. Но речь идет именно об «официальных» играх. Например, 1 марта сборная сыграла дебютный матч с «Амкалом», но данная встреча, по словам Осипова, была частью тренировочного процесса. Поэтому гонорара нет. Матч в Самаре наверняка попадает в категорию официальных.

Условия понравились не всем. В первую очередь – футболистам «Амкала», которые, в отличие от игроков 2Drots, приглашение в сборную приняли. Защитник Бара заявил, что ему «не в кайф получать наравне с частью игроков, которые будут вносить явно меньший импакт». Представители других клубов отношение амкаловцев не оценили.

« Я обладатель Кубка России, Тигиев – чемпион страны. Нам тогда какие условия просить? Мы есть в Википедии, про нас можно там прочитать, а про них – нет . Не надо выпендриться. Не хотите – не играйте», – возмущался Дьяков.

Впрочем, ситуация кардинально изменилась, когда стало известно, что у игрока «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Медиалига объявила, что вся сумма, вырученная с продаж билетов на игру с «Крыльями», будет удвоена компанией Winline и направлена на лечение Никиты. Билеты продаются по тысяче рублей. В такой ситуации амкаловцы не могли проигнорировать приглашение в сборную, так что самарские фанаты увидят их на «Солидарность Арене».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Анна Шаймарданова; ; vk.com/media.football.league