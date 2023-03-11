«Локо» полчаса играл вдевятером – и удержал победу в Грозном (1:0). Забил Пиняев!
Впервые с августа две победы подряд.
У «Локомотива» вторая выездная победа подряд – после «Ростова» (3:1) пал «Ахмат» (1:0). В Грозном не помешали даже две красные карточки за час.
Старт был прекрасным: на 11-й минуте Сергей Пиняев убежал один на один с вратарем и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку.
Но дальше начались проблемы. На 20-й минуте Станислав Магкеев высоко выпрыгнул и ударил по затылку Ивана Олейникова. Арбитр Павел Кукуян достал желтую, которая для капитана «Локо» стала уже второй в матче (первую он успел поймать десятью минутами ранее, попав рукой по лицу Бернарду Берише).
Еще тревожнее за «Локо» стало на 59-й минуте, когда Максим Ненахов наступил на ногу все тому же Берише и после короткой паузы тоже получил от судьи вторую желтую.
«Ахмат» получил полчаса преимущества в два игрока, но воспользоваться им так и не сумел. «Локомотиву» хватило одного удара в створ (у хозяев – 5), чтобы увезти три очка.
Ташуев удивлен поражению, Галактионов упрекнул Ненахова
Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов после матча поблагодарил команду за характер, слегка упрекнув Ненахова за второе удаление: «Это совсем необязательный фол, с Максимом проговаривали момент, не хотелось менять его. К сожалению, так сложилось, перестроили игру, вышедшие на замену игроки по структуре сделали все правильно. Лантратов нас тоже выручил».
А вот тренер «Ахмата» Сергей Ташуев удивился, как его команда умудрилась проиграть: «В своей карьере я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время – и моя команда проигрывала. Не помню, если честно, хотя матчей много сыграл на хорошем уровне.
Не могу сказать, что безвольно играли. Мы немного завысили планку. В первом тайме с первой же минуты решили играть на классе, слишком вальяжно, не спеша. Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы. Ребятам нужно быть все время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми, это неправильно. Надеемся, что это пойдет на пользу, это урок, но сейчас крайне неприятно».
У «Локо» впервые с августа две победы подряд
В прошлом туре «Локомотив» победил впервые с октября – благодаря хет-трику Дзюбы. На этот раз команда впервые с августа отпраздновала вторую победу подряд. Кстати, сегодня именно Артем перехватил капитанскую повязку после удаления Магкеева.
«Локо» с 19 очками все еще идет на 13-м месте, «Ахмат» – с 29 баллами шестой.
Отдельно отметим Пиняева, который забил первый гол в составе «Локо». Ему 18 лет и 129 дней – с 2019 года моложе среди забивавших за клуб был только Хвича (18 лет и 87 дней).
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- Дата проведения
- 11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 11 Пиняев.
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Ахмат –
Шелия, Уциев (Карапузов, 57), Семенов, Шатара, Харин, Швец (Камилов, 67), Тимофеев (Диванович, 58), Садулаев (Черняк, 89), Олейников (Ильин, 68), Бериша, Агаларов.
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Локомотив –
Лантратов, Ненахов, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Карпукас, Магкеев, Камано (Смольников, 64), Глушенков (Куликов, 46), Пиняев (Миранчук, 64), Дзюба (Марадишвили, 76).
Фото: fclm.ru
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