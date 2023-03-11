«Локо» полчаса играл вдевятером – и удержал победу в Грозном (1:0). Забил Пиняев!

Впервые с августа две победы подряд.

У «Локомотива» вторая выездная победа подряд – после «Ростова» (3:1) пал «Ахмат» (1:0). В Грозном не помешали даже две красные карточки за час.

Старт был прекрасным: на 11-й минуте Сергей Пиняев убежал один на один с вратарем и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку.

Но дальше начались проблемы. На 20-й минуте Станислав Магкеев высоко выпрыгнул и ударил по затылку Ивана Олейникова. Арбитр Павел Кукуян достал желтую, которая для капитана «Локо» стала уже второй в матче (первую он успел поймать десятью минутами ранее, попав рукой по лицу Бернарду Берише).

Еще тревожнее за «Локо» стало на 59-й минуте, когда Максим Ненахов наступил на ногу все тому же Берише и после короткой паузы тоже получил от судьи вторую желтую.

«Ахмат» получил полчаса преимущества в два игрока, но воспользоваться им так и не сумел. «Локомотиву» хватило одного удара в створ (у хозяев – 5), чтобы увезти три очка.

Ташуев удивлен поражению, Галактионов упрекнул Ненахова

Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов после матча поблагодарил команду за характер, слегка упрекнув Ненахова за второе удаление: «Это совсем необязательный фол, с Максимом проговаривали момент, не хотелось менять его. К сожалению, так сложилось, перестроили игру, вышедшие на замену игроки по структуре сделали все правильно. Лантратов нас тоже выручил».

А вот тренер «Ахмата» Сергей Ташуев удивился, как его команда умудрилась проиграть: «В своей карьере я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время – и моя команда проигрывала. Не помню, если честно, хотя матчей много сыграл на хорошем уровне.

Не могу сказать, что безвольно играли. Мы немного завысили планку. В первом тайме с первой же минуты решили играть на классе, слишком вальяжно, не спеша. Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы. Ребятам нужно быть все время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми, это неправильно. Надеемся, что это пойдет на пользу, это урок, но сейчас крайне неприятно».

У «Локо» впервые с августа две победы подряд

В прошлом туре «Локомотив» победил впервые с октября – благодаря хет-трику Дзюбы. На этот раз команда впервые с августа отпраздновала вторую победу подряд. Кстати, сегодня именно Артем перехватил капитанскую повязку после удаления Магкеева.

«Локо» с 19 очками все еще идет на 13-м месте, «Ахмат» – с 29 баллами шестой.

Отдельно отметим Пиняева, который забил первый гол в составе «Локо». Ему 18 лет и 129 дней – с 2019 года моложе среди забивавших за клуб был только Хвича (18 лет и 87 дней).

Фото: fclm.ru