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«Локо» полчаса играл вдевятером – и удержал победу в Грозном (1:0). Забил Пиняев!

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Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Максим Ненахов Максим Ненахов
Ахмат Ахмат
Локомотив Локомотив
Станислав Магкеев Станислав Магкеев
Артем Дзюба Артем Дзюба
Футбол Футбол

Впервые с августа две победы подряд.

У «Локомотива» вторая выездная победа подряд – после «Ростова» (3:1) пал «Ахмат» (1:0). В Грозном не помешали даже две красные карточки за час.

Старт был прекрасным: на 11-й минуте Сергей Пиняев убежал один на один с вратарем и внешней стороной стопы отправил мяч в сетку.

Но дальше начались проблемы. На 20-й минуте Станислав Магкеев высоко выпрыгнул и ударил по затылку Ивана Олейникова. Арбитр Павел Кукуян достал желтую, которая для капитана «Локо» стала уже второй в матче (первую он успел поймать десятью минутами ранее, попав рукой по лицу Бернарду Берише).

Еще тревожнее за «Локо» стало на 59-й минуте, когда Максим Ненахов наступил на ногу все тому же Берише и после короткой паузы тоже получил от судьи вторую желтую.

«Ахмат» получил полчаса преимущества в два игрока, но воспользоваться им так и не сумел. «Локомотиву» хватило одного удара в створ (у хозяев – 5), чтобы увезти три очка.

Ташуев удивлен поражению, Галактионов упрекнул Ненахова

Главный тренер «Локо» Михаил Галактионов после матча поблагодарил команду за характер, слегка упрекнув Ненахова за второе удаление: «Это совсем необязательный фол, с Максимом проговаривали момент, не хотелось менять его. К сожалению, так сложилось, перестроили игру, вышедшие на замену игроки по структуре сделали все правильно. Лантратов нас тоже выручил».

А вот тренер «Ахмата» Сергей Ташуев удивился, как его команда умудрилась проиграть: «В своей карьере я еще не сталкивался с таким, чтобы вдевятером команда играла достаточное время – и моя команда проигрывала. Не помню, если честно, хотя матчей много сыграл на хорошем уровне.

Не могу сказать, что безвольно играли. Мы немного завысили планку. В первом тайме с первой же минуты решили играть на классе, слишком вальяжно, не спеша. Был настрой такой, что мы уже на верху таблицы. Ребятам нужно быть все время немного голодными, а мы оказались сегодня слишком сытыми, это неправильно. Надеемся, что это пойдет на пользу, это урок, но сейчас крайне неприятно».

У «Локо» впервые с августа две победы подряд

В прошлом туре «Локомотив» победил впервые с октября – благодаря хет-трику Дзюбы. На этот раз команда впервые с августа отпраздновала вторую победу подряд. Кстати, сегодня именно Артем перехватил капитанскую повязку после удаления Магкеева.

«Локо» с 19 очками все еще идет на 13-м месте, «Ахмат» – с 29 баллами шестой.

Отдельно отметим Пиняева, который забил первый гол в составе «Локо». Ему 18 лет и 129 дней – с 2019 года моложе среди забивавших за клуб был только Хвича (18 лет и 87 дней).

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Ахмат – Локомотив 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 11 Пиняев.
АхматШелия, Уциев (Карапузов, 57), Семенов, Шатара, Харин, Швец (Камилов, 67), Тимофеев (Диванович, 58), Садулаев (Черняк, 89), Олейников (Ильин, 68), Бериша, Агаларов.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Конти, Кузьмичев, Тикнизян, Карпукас, Магкеев, Камано (Смольников, 64), Глушенков (Куликов, 46), Пиняев (Миранчук, 64), Дзюба (Марадишвили, 76).
Предупреждения:
Магкеев (9), Садулаев (29), Ненахов (42), Швец (67), Агаларов (89), Лантратов (90).
Удаления:
Магкеев (20), Ненахов (59).

Фото: fclm.ru

8 комментариев

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Teodrakis
Пиняев будто ребёнок Дзюбы и Кузмичева
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Mr. Shady
Очень тяжёлая победа, но такие матчи сейчас даже необходимы. Впервые за долгое время за командой стало интересно наблюдать
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Spartakus1984
Локо конечо не вылетят,но конечно будут середянком даже в этом составе
0
-2
-2
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Airelend
Нормально проведенная межсезонка, подтянули физподготовку и лело пошло. Надеюсь эксперементаторы немцы, которые готовили Локо к сезону прокляты навеки и больше ни одного клуба не поломают.
+5
0
+5
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Денис Волков
Снова приятно болеть зо ЛОКО
+13
0
+13
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Никита Самарин
Тут Лантратову стоит сказать большое спасибо. Его двойной сейв был крут.🔝
+21
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Руслан Абакаров
Молодцы, честно говоря не верилось даже вничью после 2х удалений, но характер на уровне !
+6
0
+6
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frolissimo
Ахмат на классе) ахахаах
+4
0
+4
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