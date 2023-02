Внезапная тема четвертьфинального противостояния «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России, которая не связана с игрой.

Кубок России – полигон для экспериментов РФС, по задумке матчи хотят превратить в шоу североамериканского уровня с максимальным приближением к командам, но уже есть первые серьезные преграды. «Спартак» отказался пускать камеры в раздевалку (даже в случае победы) и сорвал планы «Матч ТВ».

«Матч ТВ» перед игрой Кубка обратился в «Спартак» и «Локомотив» с просьбой о медиактивностях во время матча – размещении микрофонов на скамейках, интервью с запасными по ходу матча и камерами в раздевалке в случае победы. Но от «Спартака» получил отказ со ссылкой на регламент.

«Ситуация, на самом деле, обычная, рабочая. Коллеги отправили запрос, мы на него ответили. Если кому-то интересно делать из этого новости – ради бога. Это еще раз говорит об уникальности нашего клуба», – сказал руководитель пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов «Спорт-Экспрессу».

В регламенте и правда нет такой обязанности – пускать камеры в раздевалку

РФС задумал медиареволюцию в Кубке, но пока никак не отразил это в документах. Поэтому отказы от просьб «Матч ТВ» могут превратиться в норму.

Пока в регламенте прописаны такие права и обязанности клубов и журналистов.

• У игроков и тренеров можно брать интервью в микст-зоне. Нет ничего про разговоры у скамеек запасных.

• Основному вещателю («Матч ТВ») открыт доступ НЕ в каждое помещение стадиона – нельзя в ВИП-ложи, бизнес-ложи, судейскую и инспекторскую комнаты, помещения для допинг-контроля. В раздевалки можно, но только «по согласованию с инспектором и представителями клубов».

• Есть и такой интересный пункт. С одной стороны, обязывающий «обеспечить максимально возможное содействие в организованном доступе», но при этом позволяющий самому клубу решать вопрос о допуске.

Формально «Спартак» ничего не нарушает. От «Локомотива» на момент публикации нет публичного ответа.

А можно поподробнее про медиаперезагрузку Кубка? На нее РФС вдохновили «Крылья Советов»!

Директор РФС по мероприятиям, активациям и спецпроектам Кирилл Терешин объяснял: «Новые форматы трансляций, обвязок, флеш-интервью, интершума, закулисного контента – все это тоже должно стать нормой. Частью не столько спортивного регламента, сколько сделки с вещателем, спонсорами».

И приводил пример: «Несколько лет назад «Крылья» как-то в перерыве запускали камеру в раздевалку и выводили мотивационную речь тренера на табло стадионов. Говорят, для болел это был разрыв, повышался градус эмоций, обострялось чувство вовлеченности».

Из конкретных планов – конкурс среди подразделений клубов-участников на лучшее продвижение турнира и своих команд. По замыслу РФС, это будет мотивировать клубы на создание яркого контента. Победителя определит экспертное жюри, а призовой фонд составит 10 миллионов рублей. Получается, «Спартак» если и поучаствует в начале конкурса, то частично.

Ради шоу РФС даже ввел новую должность – медиаменеджер.

«Медиаменеджер обращает внимание на мелочи, которые пресс-служба хозяев в стрессовом моменте может упустить – время выхода команд на поле, чтобы совпасть с трансляцией, флеш-интервью игроков после игры, своевременность пресс-конференции тренера и другие медийные активности», – рассказывал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграме.

Зарема против!

Тащин говорил, что идею высоко оценили в медиамире: «Мои коллеги, которые имеют опыт работы в различных футбольных клубах, весьма положительно отзываются о целесообразности введения такого специалиста на играх – он является связующим звеном между СМИ, включая основного вещателя, и клубами».

Но супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова точно не оценила: «Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM клуба.

Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», – сказала она в интервью Metaratings.ru.

Напомним, All or Nothing – документальный сериал от Amazon о футбольных клубах. Журналисты получают доступ в раздевалку и на собрания команды, делая акцент на жизни вне поля. Уже выходили сезоны о «Ман Сити», «Тоттенхэме», прошлым летом рассказывали про «Арсенал».

Раздевалка «Спартака» – когда там были журналисты?

Как минимум два запоминающихся момента. В чемпионской раздевалке почти шесть лет назад праздновали многие.

«Могу напомнить, что после нашей победы в Кубке России в 2022 году все желающие были в нашей раздевалке», – слова Зеленова. Это правда:

Но доступ в раздевалку победителя как раз прописан в регламенте. Но сейчас до трофея еще далеко.

По информации «РБ Спорт», «Спартак» не согласовал ни одну из активностей, потому что это мешает тренерам. Цитата журналиста Сергея Егорова: «Посещение раздевалки клуб считает нецелесообразным только на данной стадии турнира – вероятно, в дальнейшем на этот шаг клуб готов пойти».

