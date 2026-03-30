«Тоттенхэм» уволил Тудора, ЦСКА повел 3-1 против СКА, Ферстаппен может покинуть «Ф-1», титул Синнера, победы Большунова и Пеклецовой, Тардиф уходит из ИИХФ и другие новости

1. Игор Тудор уволен из «Тоттенхэма». Клуб выиграл один из семи матчей за 44 дня при тренере.

2. «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» (5:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и ведет 3-1 в серии, ЦСКА обыграл СКА (4:2) и повел 3-1, «Трактор» проиграл «Ак Барсу» (2:3 2ОТ) и уступает 1-3. «Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 2ОТ) и ведет 3-1: нижегородцы отыгрались с 0:2, забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми.

3. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года.

4. Александр Большунов победил в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в финале Кубка России по лыжам в Апатитах, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й. Женскую гонку выиграла Алина Пеклецова, Непряева – 2-я, Канева – 3-я, Степанова – 4-я.

5. НХЛ. «Коламбус» с 0+2 от Марченко уступил «Бостону» (3:4 Б), «Тампа» без Кучерова обыграла «Нэшвилл» (3:2) и другие результаты

6. «Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку.

7. Янник Синнер обыграл Иржи Лехечку в финале теннисного турнира в Майами. Итальянец – первый игрок в истории, выигравший три «Мастерса» подряд без потери сета.

8. «Вегас» уволил Брюса Кэссиди с поста тренера и назначил Джона Тортореллу. Команда идет в зоне плей-офф, до конца регулярки осталось 8 игр. 

9. Магомед Адиев уйдет из «Крыльев Советов» в ближайшее время. Юран возглавит клуб, пишет Сергей Ильев.

10. Анастасия Халили победила в гонке на 30 км на чемпионате России по биатлону в Увате, Томшина – 2-я, Сливко – 3-я.

11. НБА. Рекордный рывок 31:0 позволил «Торонто» разгромить «Орландо», 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Нью-Йорк» и другие результаты

12. 73-летний Люк Тардиф покинет пост главы Международной федерации хоккея в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру».

13. Турнир претендентов. 1-й тур. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными уступил Синдарову, Накамура проиграл Каруане.

14. Единая лига ВТБ. УНИКС победил «Локомотив-Кубань», ЦСКА разгромил МБА-МАИ.

15. Олимпийский чемпион по биатлону Эмильен Жаклен подписал контракт с велокомандой Decathlon.

16. 80-летний главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у Луческу случился сердечный приступ. Тренер позднее сообщил, что с ним все в порядке.

17. В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией.

18. Пауэрлифтер из ЮАР Колтон Энгельбрехт установил неофициальный рекорд в становой тяге – поднял 520 кг на турнире в Красноярске.

Цитаты дня.

Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание»

Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»

Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны. Нужно его организовать»

Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше. Такого таланта я не видел»

Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»

Буре о Путине: «26 лет назад узнал легендарного человека. Как он работал эти годы, так и работает в этом режиме. Выпало счастье сказать: «Остается только восхищаться вашей работоспособностью»

Пиво на стадионе есть, только пьют его такие депутаты, как Валуев.
13. Это точно про шахматы?
Энцо: «Я бы хотел жить в Мадриде. Прекрасный город, напоминает Буэнос-Айрес»
17 минут назад
Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»
55 минут назад
RFEF заверила «Барсу», что Ямаля не будут перегружать в сборной (Diario Sport)
сегодня, 03:37
Депутат Свищев: «Победа России на ЧМ – фантастический сценарий нового сериала о будущем. У нас нет международной практики с сильными соперниками»
вчера, 22:14
Кто изображает зомби после гола? Вспомните необычные празднования в АПЛ
вчера, 22:00Тесты и игры
Аршавин о Месси: «Считай, минус один игрок. Вообще не понимаю, как он выиграл МЛС, до центра поля только играет. Для всего футбола он уже старенький»
вчера, 21:55
Бекхэм о Кэррике в «МЮ»: «Последние несколько месяцев были спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Майкл всегда нравился мне как тренер, в нем чувствуется спокойствие – то, что нужно «Юнайтед»
вчера, 21:31
Игру Италии с Боснией и Герцеговиной рассудит Тюрпен. Арбитр работал на матче итальянцев с Северной Македонией (0:1) в стыках ЧМ-2022
вчера, 21:05
Товарищеские матчи. Франция обыграла Колумбию в США, Грузия победила Литву, Армения уступила Беларуси
вчера, 21:01
«Тоттенхэм» пытается убедить Де Дзерби возглавить команду сейчас. Клуб предлагает тренеру хороший бонус за сохранение прописки в АПЛ и подъемные (Бен Джейкобс)
вчера, 20:28
Ко всем новостям
Последние новости
Василий Березуцкий о Вагнере Лаве: «Сумасшедшая и невероятная карьера. Пожелаю ему найти себя после такой насыщенной жизни»
2 минуты назад
Глушенков о болельщиках: «Фанаты Виража меня заводят. А так, стараюсь абстрагироваться»
34 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» примет СКА
46 минут назад
Вратарь Сенегала Менди о лишении победы в Кубке Африки: «Не понимаю, почему мы должны исправлять ситуацию. Мы поехали в Марокко и завоевали трофей»
сегодня, 04:35
Товарищеские матчи. Новая Зеландия сыграет с Чили, Германия против Кот-д`Ивуара
сегодня, 04:12
Петров о 3:1 с Никарагуа: «Никакого недонастроя. Просто не сразу вкатились в игру»
сегодня, 03:55
Бурлак о Даку: «Засиделся в «Рубине», кажется. Может, будет лучше играть, если перейдет в другую команду»
сегодня, 03:15
Мелкадзе о 3:1: «Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали»
сегодня, 02:54
Филипе Луис: «Атлетико» стал лучше, чем в мое время. Это заслуга Симеоне и руководства. Надеюсь, они пройдут «Барсу» в ЛЧ»
вчера, 23:01
«Тоттенхэм» рассматривает Дэвиса на пост временного тренера. 32-летний защитник не играет с января после операции на голеностопе
вчера, 22:49
