«Тоттенхэм» уволил Тудора, ЦСКА повел 3-1 против СКА, Ферстаппен может покинуть «Ф-1», титул Синнера, победы Большунова и Пеклецовой, Тардиф уходит из ИИХФ и другие новости

1. Игор Тудор уволен из «Тоттенхэма». Клуб выиграл один из семи матчей за 44 дня при тренере.

2. «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» (5:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и ведет 3-1 в серии, ЦСКА обыграл СКА (4:2) и повел 3-1, «Трактор» проиграл «Ак Барсу» (2:3 2ОТ) и уступает 1-3. «Торпедо» победило «Северсталь» (3:2 2ОТ) и ведет 3-1: нижегородцы отыгрались с 0:2 , забив на 59-й и 60-й минутах после замен вратаря экстра-полевыми.

3. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен всерьез рассматривает уход из «Ф-1» в конце 2026 года.

4. Александр Большунов победил в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в финале Кубка России по лыжам в Апатитах, Коростелев – 2-й, Ардашев – 3-й. Женскую гонку выиграла Алина Пеклецова, Непряева – 2-я, Канева – 3-я, Степанова – 4-я.

5. НХЛ. «Коламбус» с 0+2 от Марченко уступил «Бостону» (3:4 Б), «Тампа» без Кучерова обыграла «Нэшвилл» (3:2) и другие результаты .

6. «Шахтер» и «Заря» провели первые матчи во Второй лиге Б, проиграв крымским «Кызылташу» и «Севастополю» соответственно. Игру команды из ДНР посетил певец Иракли, ему подарили футболку.

7. Янник Синнер обыграл Иржи Лехечку в финале теннисного турнира в Майами. Итальянец – первый игрок в истории , выигравший три «Мастерса» подряд без потери сета.

8. «Вегас» уволил Брюса Кэссиди с поста тренера и назначил Джона Тортореллу. Команда идет в зоне плей-офф, до конца регулярки осталось 8 игр.

9. Магомед Адиев уйдет из «Крыльев Советов» в ближайшее время. Юран возглавит клуб, пишет Сергей Ильев.

10. Анастасия Халили победила в гонке на 30 км на чемпионате России по биатлону в Увате, Томшина – 2-я, Сливко – 3-я.

11. НБА. Рекордный рывок 31:0 позволил «Торонто» разгромить «Орландо», 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Нью-Йорк» и другие результаты .

12. 73-летний Люк Тардиф покинет пост главы Международной федерации хоккея в октябре: «Горжусь, что был хранителем нашего спорта, мероприятий и ценностей. Настало время передать шайбу более молодому лидеру».

13. Турнир претендентов. 1-й тур. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными уступил Синдарову, Накамура проиграл Каруане.

14. Единая лига ВТБ. УНИКС победил «Локомотив-Кубань», ЦСКА разгромил МБА-МАИ.

15. Олимпийский чемпион по биатлону Эмильен Жаклен подписал контракт с велокомандой Decathlon.

16. 80-летний главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу потерял сознание во время тренировки, ему помогли на месте и отправили в больницу. Возможно, у Луческу случился сердечный приступ. Тренер позднее сообщил , что с ним все в порядке.

17. В Мехико прошли протесты из-за открытия стадиона к ЧМ-2026: демонстранты называли турнир «ЧМ по грабежу» и пинали мяч в виде головы Трампа. Протестующие сообщили об избиениях полицией.

18. Пауэрлифтер из ЮАР Колтон Энгельбрехт установил неофициальный рекорд в становой тяге – поднял 520 кг на турнире в Красноярске.

Цитаты дня.

Ловчев раскритиковал европейских президентов, Байдена и Трампа: «Стыдно, что их выбрали управлять странами. Наш правитель мне нравится больше, это не заигрывание »

Жоан Лапорта: «Судьи не благосклонны к «Барсе», они помогают «Реалу». У них барселонит»

Депутат Журова: «Товарищеский матч России с США сблизит наши страны . Нужно его организовать»

Жерар Пике: «Месси и Роналду – два лучших игрока в истории. Но я ставлю Лео выше . Такого таланта я не видел»

Депутат Валуев: «Нечего пиву на стадионах делать – не просто так запрет вводили. Давно об этом говорил, мнение не поменяю»

Буре о Путине: «26 лет назад узнал легендарного человека . Как он работал эти годы, так и работает в этом режиме. Выпало счастье сказать: «Остается только восхищаться вашей работоспособностью»