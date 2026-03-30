  • Вратарь Сенегала Менди о лишении победы в Кубке Африки: «Не понимаю, почему мы должны исправлять ситуацию. Мы поехали в Марокко и завоевали трофей»
Вратарь Сенегала Менди о лишении победы в Кубке Африки: «Не понимаю, почему мы должны исправлять ситуацию. Мы поехали в Марокко и завоевали трофей»

Эдуар Менди высказался о лишении Сенегала чемпионства в Кубке Африки.

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди высказался о лишении чемпионства в Кубке Африки-2026.

«Не понимаю, почему Сенегал вообще должен предпринимать какие-то шаги для исправления ситуации. Мы поехали в Марокко и завоевали этот трофей в январе. Затем произошла еще одна битва, но в другом месте, и она завершилась не в нашу пользу (Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала Сенегалу поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля – Спортс”).

Поэтому я не понимаю, почему Сенегал, когда дело касается только Сенегала, должен предпринимать шаги для исправления ситуации (Федерация футбола Сенегала обжаловала в CAS решение о присуждении Марокко победы в Кубке Африки – Спортс”)», – сказал Менди.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Весь адекватный футбольный мир знает, что Сенегал чемпион. Надеюсь, де- юре это подтвердит суд в САS.
Хавбек Сенегала Диатта: «Всегда будем чувствовать себя чемпионами Африки, никто у нас этого не отнимет. Все видели, что мы хорошо провели турнир»
вчера, 21:56
Генеральный секретарь CAF подал в отставку после скандала с присуждением Марокко победы на Кубке Африки
вчера, 16:47
Глава CAF Мотсепе об итогах Кубка Африки: «Мы поддерживаем сенегальцев и марокканцев – футбол должен объединять. Будем уважать любое решение CAS»
вчера, 14:18
Товарищеские матчи. Новая Зеландия сыграет с Чили, Германия против Кот-д`Ивуара
50 минут назад
Петров о 3:1 с Никарагуа: «Никакого недонастроя. Просто не сразу вкатились в игру»
сегодня, 03:55
Бурлак о Даку: «Засиделся в «Рубине», кажется. Может, будет лучше играть, если перейдет в другую команду»
сегодня, 03:15
Мелкадзе о 3:1: «Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали»
сегодня, 02:54
Филипе Луис: «Атлетико» стал лучше, чем в мое время. Это заслуга Симеоне и руководства. Надеюсь, они пройдут «Барсу» в ЛЧ»
вчера, 23:01
«Тоттенхэм» рассматривает Дэвиса на пост временного тренера. 32-летний защитник не играет с января после операции на голеностопе
вчера, 22:49
Илич о мате Карпина: «Употребляя такие слова, я стараюсь удостовериться, что услышат только футболисты. Важно, чтобы это никто не снимал на видео»
вчера, 22:32
Кисляк о том, как «поймал звезду»: «Было еще в «Чертаново». Смотрел на всех свысока, казалось, что всего добился. В жизни лучше оставаться скромным, мне не надо прикладывать усилия для этого»
вчера, 22:04
Хавбек Сенегала Диатта: «Всегда будем чувствовать себя чемпионами Африки, никто у нас этого не отнимет. Все видели, что мы хорошо провели турнир»
вчера, 21:56
Винисиус не тренировался в общей группе Бразилии – вингер «Реала» провел на поле лишь несколько минут. Участие в матче с Хорватией по-прежнему под вопросом
вчера, 21:43
