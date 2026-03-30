Вратарь Сенегала Менди о лишении победы в Кубке Африки: «Не понимаю, почему мы должны исправлять ситуацию. Мы поехали в Марокко и завоевали трофей»

Эдуар Менди высказался о лишении Сенегала чемпионства в Кубке Африки.

Вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди высказался о лишении чемпионства в Кубке Африки-2026.

«Не понимаю, почему Сенегал вообще должен предпринимать какие-то шаги для исправления ситуации. Мы поехали в Марокко и завоевали этот трофей в январе. Затем произошла еще одна битва, но в другом месте, и она завершилась не в нашу пользу (Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала Сенегалу поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля – Спортс”).

Поэтому я не понимаю, почему Сенегал, когда дело касается только Сенегала, должен предпринимать шаги для исправления ситуации (Федерация футбола Сенегала обжаловала в CAS решение о присуждении Марокко победы в Кубке Африки – Спортс”)», – сказал Менди.