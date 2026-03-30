  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»
10

Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»

Георгий Мелкадзе считает, что соответствует уровню сборной России.

Нападающий «Ахмата» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). 31 марта он может сыграть с Мали.

– Повлияло ли назначение Черчесова тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил?

– Конечно, он внес свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.

– Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?

– Раз вызывают, значит, соответствую.

– С кем из нападающих в РПЛ можете себя сравнить? Может быть, с Кордобой?

– В игре спиной к воротам с ним схожи. Все нападающие разные, – сказал Мелкадзе.

В 21 матче сезона РПЛ на счету Мелкадзе 6 голов и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoГеоргий Мелкадзе
logoКраснодар
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoДжон Кордоба
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«А еще у меня две ноги, как и у Месси» - добавил нападающий.
А я завязываю шнурки как Месси
И походка как у Мостового …
веселый парень ...с чувством юмора порядок
А я в игре без мяча как Месси
Ахахахахах. Победитель великой Никарагуа.
У этого тренера все, имеющие российский паспорт, игроки сборной!
Я в барах хорош как Пол Гаскойн.
Ну я тогда тоже игрок топ три Мира, могу понтоваться как Ямаль
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Мелкадзе о 3:1: «Никарагуа сыграла намного лучше, чем мы ожидали»
сегодня, 02:54
Генич о сборной России: «Ощущение, что игроки приезжают ради тренировок и вайба, а товарищеские матчи уже не возбуждают. Игра с Никарагуа не шибко впечатляла»
28 марта, 17:05
Мелкадзе чувствует, что Сафонов и Головин – игроки другого уровня: «Человек из «ПСЖ» приезжает. На тренировках это особенно проявляется»
28 марта, 14:32
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
