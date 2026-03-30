Мелкадзе о сборной: «Раз вызывают, значит, соответствую. В игре спиной к воротам я схож с Кордобой»
Георгий Мелкадзе считает, что соответствует уровню сборной России.
Нападающий «Ахмата» дебютировал за национальную команду в товарищеском матче с Никарагуа (3:1). 31 марта он может сыграть с Мали.
– Повлияло ли назначение Черчесова тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил?
– Конечно, он внес свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.
– Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?
– Раз вызывают, значит, соответствую.
– С кем из нападающих в РПЛ можете себя сравнить? Может быть, с Кордобой?
– В игре спиной к воротам с ним схожи. Все нападающие разные, – сказал Мелкадзе.
В 21 матче сезона РПЛ на счету Мелкадзе 6 голов и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
«А еще у меня две ноги, как и у Месси» - добавил нападающий.
А я завязываю шнурки как Месси
И походка как у Мостового …
веселый парень ...с чувством юмора порядок
А я в игре без мяча как Месси
Ахахахахах. Победитель великой Никарагуа.
У этого тренера все, имеющие российский паспорт, игроки сборной!
Я в барах хорош как Пол Гаскойн.
Ну я тогда тоже игрок топ три Мира, могу понтоваться как Ямаль
