Глушенков о болельщиках: «Фанаты Виража меня заводят. А так, стараюсь абстрагироваться»

Глушенков: фанаты Виража меня заводят.

31 марта команда Валерия Карпина сыграет с Мали в Санкт-Петербурге в товарищеском матче.

— Есть ли разница в антураже на «Газпром-Арене» во время матчей «Зенита» и сборной России?

— Болельщики в Петербурге всегда заполняют стадион, только когда приходит Вираж на Кубок России — тогда атмосфера, конечно, немного другая, больше адреналина.

— Тебя вообще могут заводить трибуны, или ты абстрагируешься от окружающей среды во время матчей?

— Когда это делают именно фанаты, как Вираж, тогда меня это заводит. А так, я стараюсь абстрагироваться, — сказал Глушенков.