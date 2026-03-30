Глушенков о болельщиках: «Фанаты Виража меня заводят. А так, стараюсь абстрагироваться»
31 марта команда Валерия Карпина сыграет с Мали в Санкт-Петербурге в товарищеском матче.
— Есть ли разница в антураже на «Газпром-Арене» во время матчей «Зенита» и сборной России?
— Болельщики в Петербурге всегда заполняют стадион, только когда приходит Вираж на Кубок России — тогда атмосфера, конечно, немного другая, больше адреналина.
— Тебя вообще могут заводить трибуны, или ты абстрагируешься от окружающей среды во время матчей?
— Когда это делают именно фанаты, как Вираж, тогда меня это заводит. А так, я стараюсь абстрагироваться, — сказал Глушенков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Никакая вкусная сосиска в перерыве не может заменить атмосферу с фанатами!
даже абсолютный пофигист Глуш понимает что без фанатов нет футбола
