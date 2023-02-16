«В «Краснодаре» думал: как мотивировать игроков, которые в суперкомфортных условиях?» Слуцкий поговорил с Гончаренко

Леонид Слуцкий осваивается в роли интервьюера в шоу «Коммент.Тренер», герой второго выпуска – главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко.

Вот самые яркие фрагменты почти часового интервью .

Самый тяжелый период в ЦСКА – когда ушли легенды

Слуцкий попросил Гончаренко оценить каждый из этапов его работы в ЦСКА.

– Не могу сказать, что что-то было интересное или тяжелое, все было в равной степени. В первую очередь была старая команда, как мы ее называли. Это опытная, классная команда, которая независимо ни от чего могла давать результат, играв на два фронта.

Было, конечно, тяжело и по-своему приятно с ними работать: они и объяснить могли, чего они хотят, и потребовать чего-то, и в это же время дать результат. Поэтому и было второе место, 1/4 Лиги Европы.

Наверное, самый тяжелый момент в ЦСКА при мне — когда они [Василий и Алексей Березуцкие, Сергей Игнашевич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо] вдруг решили все закончить, Головина продали.

На первый сбор [перед сезоном-2018/19] мы поехали в Австрию, у нас было 11 полевых игроков. Вот это тяжелый период, потому что у нас была серьезная неопределенность, что делать, как быть дальше, это было резкое падение. Каким-то образом нам надо было сцепить состав, а [высокие] ожидания и требования болельщиков и руководства сохранились».

Гончаренко добавил, что перемены стали большим испытанием для Игоря Акинфеева, которому пришлось тащить команду.

Почему тренеры всегда в стрессе?

— Мы должны четко понимать, что каждое утро появляется тысяча вопросов, которые приходится решать: футболист встал не с той ноги, что-то случилось в семье, кто-то заболел, у кого-то живот. Ты каждый день работаешь под давлением, с которым должен справляться – пресса, президент может позвонить и что-то напихать. Я не представляю, как болельщики на меня могут больше давить, чем я сам на себя. Может быть, не все это понимают, но на самом деле это так.

Сейчас не решился бы на переход из ЦСКА в «Краснодар»

Перерыв между работой в ЦСКА и «Краснодаре» получился совсем небольшим – две недели. Тренер говорит, что сейчас бы на такое не пошел. Как раз из-за давления, которое свойственно большим клубам.

«Нам нужны перерывы для того, чтобы восстановиться. На тот момент состояние мое было не самое приятное психологически для того, чтобы прийти в такой большой клуб. В любом случае сложно было переключиться».

В «Краснодаре» думал, как мотивировать игроков

Леонид Слуцкий сравнил академии ЦСКА и «Краснодара» и назвал их антиподами: первая – классическая олдскульная команда, которая должна закалять, а вторая – люксовый отель с невероятным уровнем базы и прочим.

— «В «Краснодаре» ты попадаешь в ситуацию, когда есть все, и у тебя возникает вопрос: каким образом мотивировать этих футболистов, которые находятся в суперкомфортных условиях. Когда возникает какая-то сложная ситуация, когда идет перетяг в правую или левую сторону, вопрос, куда они качнутся.

С одной стороны, когда в ЦСКА чего-то не хватало, как-то больше злости было на поле у команды, а в «Краснодаре» постоянно поиск, каким образом мотивировать футболистов.

По словам Гончаренко, игрокам «Краснодара» как раз не хватало здорового давления.

Сперцян может пошуметь в топ-лиге

Во время разговора о воспитанниках «Краснодара» Слуцкий упомянул Эдуарда Сперцяна, который сейчас в огне. Гончаренко сравнил его с Александром Головиным:

«Как по мне, это продукт совершенный. Игрок, который умеет все: он быстрый, выносливый, взрывной, может отдать острую или проникающую передачу, может забить сам, пробить с дальней дистанции, очень хорошо понимает игру на разных позициях.

Это игрок, за которого стоит посражаться, чтобы он пошел в какой-то ведущий чемпионат, где, я не сомневаюсь, он сможет себя проявить. Хотелось бы, чтобы со стороны «Краснодара» и ЦСКА таких игроков выходило больше, но мне кажется, что это в большей степени какой-то побочный продукт. Мы надеемся, что таких игроков будет больше. Саша Головин, может, где-то чуть-чуть повзрывнее, побыстрее, а так мне очень нравятся оба».

Возглавил «Урал», «потому что все совпало»

«Длинная пауза не очень хороша, для тренера год-полтора это уже много. Мне казалось, что надо уже куда-то идти, чтобы не простаивать. и тут приходит предложение, совпало все: и я отдохнул, и желание работать, приглашение Григория Викторовича [Иванова].

Я увидел огромное желание игроков исправить ситуацию, в которую они попали. Прям все совпало абсолютно, и то, что мы удачно попали в трансферы».

В чем секрет огненных стандартов «Урала»?

— Мы исходили из того, что нужно было найти сильные качества для того, чтобы набирать стабильно очки. Есть защитники, которые хорошо защищаются головой, но не могут атаковать хорошо, а у нашей тройки центральных защитников (Эммерсона, Филипенко и Бегича) более-менее одинаковая статистика и в защите, и в атаке головой.

Стандарты не работают, если плохая подача. Стабильность подач Ранджеловича на ту точку, в которую мы просим, достаточно высокая. Мяч летит куда надо. Дальше вступают в игру наши высокорослые, и после этого идет вариация стандартных положений: мы можем завершать, можем сбрасывать, и дальше поиск Газинского.

Тут какого-то большого секрета нет — хорошая игра головой, подача и Газинский, который правильно ищет мяч. Понятное дело, что должны быть какие-то отвлекающие маневры, какой-то блок, отвлечение, подача в нужную зону — это нюансы, о которых говорить совсем не хочется».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Виталий Тимкив, Павел Лисицын, Владимир Песня