ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2022
Блог

Что за красоту исполнил Головин! Уронил соперника на колени финтом и ударил в девятку из-за штрафной

лига 1 Франция лига 1 Франция
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Монако Монако
Александр Головин Александр Головин
Футбол Футбол

Год только начался, а Александр Головин уже забил. Полузащитник «Монако» вышел в старте против «Бреста», а в начале второго тайма открыл счет. Получилось мощно!

Головин получил мяч от Камара, убрал защитника финтом. 

Раз. 

Два. И соперник на коленях. 

А дальше – удар в девятку.

Кстати, на стадионе игру смотрел Леонид Слуцкий, который проводит отпуск в Монте-Карло. Удачно зашел. 

Мяч, забитый Александром, стал первым в Лиге 1 в 2023-м. И вторым в топ-5 лигах – за пару минут до гола «Монако» отличился Буэндиа из «Астон Виллы».

У Головина отличный сезон

Для него это уже 5 тур подряд с результативными действиями.

⚽️ Против «Анжера» в конце октября Головин вышел на замену и забил второй гол (победа 2:0). Там тоже был дальний удар из-за пределов штрафной.

⚽️ Против «Тулузы» – победный гол (и тоже 2:0). Удар получился очень похожим на тот, которым Александр забил «Анжеру».

🅰️ Еще через неделю случились 2:3 от «Марселя», но «Монако» временно вел в счете после гола с паса россиянина – Головин вывел на удар Кевина Фолланда.

🅰️ 28 декабря, в первом туре после ЧМ, Головин заработал еще один ассист в матче с «Осером» (победа 3:2) – помог забить молодому нападающему Элиссу Бен-Сегиру. Для 17-летнего нападающего этот гол стал первым в дебютном матче во взрослом футболе.

⚽️ И вот теперь гол в ворота «Бреста». И да, снова дальним ударом – тренер Филипп Клеман еще осенью говорил про то, что Головин может много забивать именно так. И, как видим, работает!

Всего у Александра уже 4 гола и 5 ассистов за 23 матча во всех соревнованиях. В прошлом было 3+7 за полный сезон. А самый результативный сезон во Франции – 6 голов и 9 голевых передач в 2020/21.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
акаб акаб, путен краб
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Никуда не нужно уходить. Монако - как раз то, что надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Томинов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Саша один из тех редких россиян кем должна страна гордится в это время! Надеюсь, что останется зарубежом как можно дольше! И конечно, уже пора в топ клуб. И чтобы без травм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ster3
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно почему без эмоций отреагировал на гол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Санёк в этом сезоне 🔥. А так, конечно, пора делать следующий шаг в топ команду, которая постоянно участвует в ЛЧ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Никулин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как у Головина может быть 3+5 во всех турнирах, если в одной Лиге 1 у него четыре мяча?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Амирджанян
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Головин-гордость России.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий