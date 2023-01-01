Что за красоту исполнил Головин! Уронил соперника на колени финтом и ударил в девятку из-за штрафной

Год только начался, а Александр Головин уже забил. Полузащитник «Монако» вышел в старте против «Бреста», а в начале второго тайма открыл счет. Получилось мощно!

Головин получил мяч от Камара, убрал защитника финтом.

Раз.

Два. И соперник на коленях.

А дальше – удар в девятку.

Кстати, на стадионе игру смотрел Леонид Слуцкий, который проводит отпуск в Монте-Карло. Удачно зашел.

Мяч, забитый Александром, стал первым в Лиге 1 в 2023-м. И вторым в топ-5 лигах – за пару минут до гола «Монако» отличился Буэндиа из «Астон Виллы».

У Головина отличный сезон

Для него это уже 5 тур подряд с результативными действиями.

⚽️ Против «Анжера» в конце октября Головин вышел на замену и забил второй гол (победа 2:0). Там тоже был дальний удар из-за пределов штрафной.

⚽️ Против «Тулузы» – победный гол (и тоже 2:0). Удар получился очень похожим на тот, которым Александр забил «Анжеру».

🅰️ Еще через неделю случились 2:3 от «Марселя», но «Монако» временно вел в счете после гола с паса россиянина – Головин вывел на удар Кевина Фолланда.

🅰️ 28 декабря, в первом туре после ЧМ, Головин заработал еще один ассист в матче с «Осером» (победа 3:2) – помог забить молодому нападающему Элиссу Бен-Сегиру. Для 17-летнего нападающего этот гол стал первым в дебютном матче во взрослом футболе.

⚽️ И вот теперь гол в ворота «Бреста». И да, снова дальним ударом – тренер Филипп Клеман еще осенью говорил про то, что Головин может много забивать именно так. И, как видим, работает!

Всего у Александра уже 4 гола и 5 ассистов за 23 матча во всех соревнованиях. В прошлом было 3+7 за полный сезон. А самый результативный сезон во Франции – 6 голов и 9 голевых передач в 2020/21.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency