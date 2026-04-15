  • Кутепов о карьере: «Не могу сказать, что поставил точку окончательно. Затишье перед решением»
Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что пока не завершил игровую карьеру.

В последнее время 32-летний игрок выступал за «Народную Команду» из Медиалиги.

— Завершили ли вы карьеру?

— Не могу сказать, что поставил точку окончательно, но подписать контракт для галочки, чтобы просто играть, мне уже неинтересно. Другое дело, если бы это был какой-то интересный вариант, где есть хорошая команда и условия. То, на что можно было бы потратить свой самый ценный ресурс — время. А распыляться на остальное уже не стоит. Можно проводить время более продуктивно для себя и своей семьи.

— Тогда пока карьера на паузе?

— Некое затишье перед решением. Просто нет желания идти по этому привычному маршруту и играть до 35 лет. Не хочется тратить три-четыре года только для того, чтобы сказать: «Я закончил в 35». И опять я вернусь в ту точку, где сейчас нахожусь. 

На данный момент у меня есть больше возможностей, чтобы понять, чем хочу заниматься. Потом, в 35-36 лет, я уже подойду к этому возрасту с каким-то багажом знаний или квалификации. Поэтому хочу продуктивно потратить время на себя, – сказал Кутепов.

32, уже лет 6-7 как пропал с радаров...удивительно...
Игрок с большим количеством ошибок. Спартак стал пиком
Ошибок у него не больше, чем у других российских защитников. Работа такая, по лезвию.
В паре с Игнашевичем ещё может попылить
Таски тоже хорошо ему показывал куда бежать и где стоять.
Ну это только на тренерском поприще оруженосцем...
Точку поставил Федун , когда после ЧМ сделал тебе зп 2 млн евро
Всегда удивляло, откуда люди знают зарплату других людей.
а сколько должен получать основной защитник сборной России на чм где она дошла до 1/4 и чемпион России

100к рублей?

или это просто, чтобы накинуть что "ну это же Кутепов"
Честно говоря, ситуация, при которой основной игрок сборной на успешном ЧМ в 32 играет в Медиалиге, и уже последние года 4 - в пердях, удивительна.
Кто нибудь видел, как он играет вообще, с какого момента такой дикий провал пошел? Он потерял скорость, видение поля, вот просто что случилось, что он даже в фнл на хрен не упал ни кому?.
Он всегда был игроком невысокого уровня к тому же без скорости. Спартачи плевались от его игры. На ЧМ-18 он прыгнул выше головы, благодаря отличному партнеру по защите Игнашевичу и выбранной оборонительной тактике.
Он играл на ЧМ так как джикия сломался и играть было вообще некому, Игнашевича то и то еле уговорили. Это было время защитников легионеров.
какая все таки глыба игнашевич что на его фоне это полено монолитом было
Кутепов всё-таки не защитник, а нападающий
На свои ворота?
Ой держи в курсе, кутеп. Мы все в томительном ожидании!
Посредственное дитя лимита там решение принимает ахахаха
Короче, предложений нет. Играть в провинции не хочется за небольшие деньги.
Мне казалось, что закончил сразу после чемпионата мира)
Кутепов без Игнашевича - деньги на ветер!
