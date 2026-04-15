«Барса» вылетела из ЛЧ от «Атлетико», «ПСЖ» прошел «Ливерпуль» с сухарем Сафонова, «Локомотив» в 1/2 финала Кубка Гагарина, Синдаров выиграл турнир претендентов и другие новости

1. «Атлетико» проиграл «Барсе» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но прошел в полуфинал по сумме двух матчей. Гарсию удалили во втором тайме, Лукман забил, у Феррана гол и ассист на Ямаля. «Атлетико» уже в третий раз при Симеоне выбил каталонцев из ЛЧ. «Барселона» не выигрывает ЛЧ с 2015 года. Перед матчем траву на стадионе «Метрополитано» укоротили до 26 мм после жалобы «Барсы», а вот жалобу на эпизод с рукой Пубиля в первой игре назвали «неприемлемой».

«ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов в 3-й раз подряд после победы над «Ливерпулем» – 2:0. Сафонов снова сыграл на ноль – это четвертый сухарь российского вратаря в этой ЛЧ. Теперь «ПСЖ» сыграет в полуфинале с «Баварией» или «Реалом», «Атлетико» – с «Арсеналом» или «Спортингом».

2. «Локомотив» со счетом 4-0 выиграл у «Салавата» серию 2-го раунда Кубка Гагарина. В 4-м матче команда Хартли победила 4:0 в Уфе, Радулов набрал 3 очка . «Салават» не выходит в финал 15 лет. В другой паре ЦСКА впервые выиграл в серии с «Авангардом» (3:1, 1-3).

3. НХЛ. Александр Овечкин завершил 21-й сезон матчем против «Коламбуса» (2:1) – не забил (даже в пустые ворота ), но ассистировал при победной шайбе . «Филадельфия» была сильнее «Монреаля» (4:2), Мичков набрал 1+2 , забросив 20-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь . По его итогам определились все пары плей-офф на Востоке .

4. Плей-ин НБА . 41+7+12 от Авдии помогли «Портленду» выйти в плей-офф после встречи с «Финиксом», 30+10 и победный бросок Болла принесли «Шарлотт» победу над «Майами» в овертайме.

5. Узбекистанский шахматист Синдаров досрочно победил на турнире претендентов. Есипенко проиграл Вэй И.

6. Федерация Эстонии не поддержала допуск российских пловцов с флагом: «Страны Северной Европы не намерены проводить международные турниры, пока ситуация не изменится».

7. 18-летний австралиец Гоут Гоут побил юниорский мировой рекорд Усэйна Болта на 200 м.

8. Маскерано ушел с поста тренера «Интер Майами» по личным причинам. Он привел команду с Месси и Суаресом к первой в ее истории победе в Кубке МЛС в 2025-м.

9. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

10. Трансферные инсайды о «Зените»: клуб хочет продать Вендела и купить хавбека сборной Бразилии и «Ботафого» Данило, а также интересуется правым защитником «Коринтианса» Матеузиньо.

11. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил ряд существенных изменений в футбольных правилах: «Я бы сократил каждый тайм до 25 минут, удалял на 5 минут за желтую карточку и на 20 – за красную. Почему бы не пригласить для участия в ЛЧ 3-5 команд из США?»

12. Состоялся турнир Fight Nights «Все против медиафутбола». Федор Кудряшов был отправлен в нокаут рэпером Гуди в главном бою.

Цитаты дня.

Александр Жулин: «С точки зрения удобства было бы здорово, если ограничения в работе телеграма были бы убраны»

Дмитрий Мазепин о сборной России по футболу: «Будь это мои подопечные, я бы точно уволил всех, так играть – оскорбительно для болельщиков . Легионеров вообще убрал бы всех – смысла в этом нет»

Нобель Арустамян: «Талалаев – в шорт-листах ЦСКА . Слышал от разных футбольных людей авторитетных»

Тихонов о словах Аршавина про топ-клубы: «Спартак» – самый любимый клуб страны, у него было и всегда будет больше всего болельщиков . Когда мы играли, тоже не считали «Зенит» конкурентом»

Директор «Униона» о сексизме после назначения женщины-тренера: «Это позор. Возмущает, что приходится иметь дело с этим в наше время . Уверены в Луизе на 100%»

Микель Артета: «Ноль страха, чистый огонь – вот что я хочу видеть от «Арсенала», фанатов. У нас невероятная возможность. Огонь. Я в огне и хочу довести дело до конца»

Вице-президент КХЛ Каменский: «Путин любит хоккей, он в курсе происходящего в лиге . Президент очень занят, но когда-то мы его увидим на игре, возможно»