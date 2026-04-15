Локателли и «Ювентус» согласовали новый контракт до 2030 года

«Ювентус » близок к подписанию нового контракта со своим капитаном Мануэлем Локателли .

28-летний хавбек сборной Италии и туринцы согласовали продление договора до 2030 года.

Действующий контракт с Локателли рассчитан до июня 2028-го. Полузащитник выступает за «Ювентус» с 2021 года.

В 30 матчах текущего сезона Серии А на счету Локателли 1 гол и 2 ассиста.