Локателли и «Ювентус» согласовали новый контракт до 2030 года
«Ювентус» близок к подписанию нового контракта со своим капитаном Мануэлем Локателли.
28-летний хавбек сборной Италии и туринцы согласовали продление договора до 2030 года.
Действующий контракт с Локателли рассчитан до июня 2028-го. Полузащитник выступает за «Ювентус» с 2021 года.
В 30 матчах текущего сезона Серии А на счету Локателли 1 гол и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Спасибо хоть аналитикам, которые где-то месяца 2 назад массово стали наяривать на игру Ману
Ведь есть величайшие кальмаэксперты Шмелёв и чел под чужим именем. Они-то уж точно знают и всем расскажут, как делать лучше..