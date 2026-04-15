Локателли и «Ювентус» согласовали новый контракт до 2030 года

«Ювентус» близок к подписанию нового контракта со своим капитаном Мануэлем Локателли.

28-летний хавбек сборной Италии и туринцы согласовали продление договора до 2030 года.

Действующий контракт с Локателли рассчитан до июня 2028-го. Полузащитник выступает за «Ювентус» с 2021 года.

В 30 матчах текущего сезона Серии А на счету Локателли 1 гол и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: La Gazzetta dello Sport
После Евро20 казалось что станет супер звездой
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Да, до вершин пока не добрался. Но и г...ом не был.
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Так Лока и играет на супер уровне. Просто попал в проблемный клуб в бесконечной перестройке
Феноменальный по всем метрикам сезон Локателли, который пройдет мимо среднего зрителя из-за провального сезона самого клуба, увы
Спасибо хоть аналитикам, которые где-то месяца 2 назад массово стали наяривать на игру Ману
Какой смысл продлять и без того долгий еще контракт? Как будто им кто-то интересуется, кроме саудитов.
Ответ PabloMontero
да подожди тут сейчас тебя Гусев и другие объяснять что локателии это ,гениииииальый игрок!!! просто настоящий цп и кеп!!
Ответ Дмитрий Шмелев
Конечно их не нужно слушать.
Ведь есть величайшие кальмаэксперты Шмелёв и чел под чужим именем. Они-то уж точно знают и всем расскажут, как делать лучше..
Материалы по теме
Тренер Северной Ирландии о матче с Италией: «У них нет Дель Пьеро или Тотти – не думаю, что есть игрок, которого мы боимся. Их сила в команде, а не в отдельных личностях»
26 марта, 10:51
«Ювентус» не выиграл у «Сассуоло» – 1:1. Локателли не реализовал пенальти на 87-й, Йылдыз и Пинамонти забили с игры
21 марта, 21:45
Доннарумма, Барелла, Эспозито, Тонали, Кьеза, Бастони, Калафьори, Димарко – в составе Италии на стыковые матчи ЧМ-2026
20 марта, 12:51
