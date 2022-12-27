Как устроена ЛЧ в Азии: лимит на легионеров, смешные призовые, два матча в финале

И один – в других стадиях плей-офф.

Переход РФС в Азиатскую конфедерацию все ближе. В этом случае на смену еврокубкам придут другие международные матчи, они будут в аналогичных турнирах, но против азиатских команд.

Как проходит отбор в Азиатскую ЛЧ?

Ее основали в 1967 году, но спустя 35 лет реорганизовали. С тех пор она проходит в формате с групповым этапом и плей-офф. Сначала было семь групп, но с 2009 года приняли привычную нам структуру с квалификацией, восемью группами по четыре команды и плей-офф, стартующим с 1/8 финала.

В 2021 году основная ЛЧ расширилась до 40 команд, а с учетом отбора их там более 50. Вот как это выглядит на примере следующего сезона азиатской ЛЧ-2023/24:

• В АФК всего 47 ассоциаций, которые поделены на Западный (25) и Восточный (22) регионы.

• В каждом регионе формируется топ-12 стран по рейтингу, клубы выбираются только из них.

• Первые две страны в каждом регионе выставляют по три клуба напрямую в ЛЧ и по одному в квалификацию. На сезон-2023/24 на Западе такие квоты у Саудовской Аравии и Ирана, на Востоке – у Южной Кореи и Японии.

• Третья и четвертая страны заявляют по два клуба напрямую и еще по два в плей-офф (сейчас – Катар и Узбекистан плюс Китай и Таиланд).

• У пятой страны одна команда идет напрямую, две – в плей-офф (ОАЭ и Гонконг), у шестой – 1+1 (Иордания и Вьетнам), а с седьмой по десятую – просто одна напрямую (Таджикистан, Ирак, Туркменистан, Индия плюс КНДР, Филиппины, Малайзия и Австралия).

• У 11-й и 12-й стран в рейтинге есть возможность заявить по одной команде в квалификацию (Ливан и Бангладеш плюс Сингапур и Индонезия).

• Как правило, в азиатскую ЛЧ заявляются не только чемпионы и команды, занявшие вторые-третьи места. Страны с двумя и больше квотами выставляли еще и победителей кубковых турниров.

• Не исключено, что эти правила изменятся – некоторые команды могут не получить лицензию, как это было в предыдущих турнирах с КНДР, Мьянмой и Ливаном.

А какой формат ЛЧ?

• Квалификация состоит из двух раундов, где определяются восемь участников группового этапа. Они присоединяются к 32 клубам, которые выходят напрямую. Судя по тому отбору, что указан выше, в группах будет представлено минимум 20 стран.

• Итого 40 клубов на групповом этапе – они делятся на десять групп по четыре команды. Пять групп (А-Е) на Западе, пять (F-J) – на Востоке. Играют привычные шесть матчей по тому же принципу, что был раньше в Лиге чемпионов УЕФА (совпадают первый и пятый, второй и шестой, третий и четвертый туры).

• В 1/8 финала выходят 10 победителей групп плюс шесть лучших вторых команд – но по три с каждого региона.

• До ковида был привычный двухматчевый формат в плей-офф, но финал тоже проводился в два матча – дома и на выезде. Сейчас в 1/8, 1/4 и 1/2 проходит лишь один матч. При этом финал ЛЧ-2021 состоял из одной игры, а в ЛЧ-2022 будет двухматчевым.

• Последить за плей-офф ЛЧ-2022 можно будет в феврале 2023 года. Восточный регион еще в августе провел матчи плей-офф и определил финалиста – японскую «Ураву Ред Даймондс». Запад только готовится – в 1/8-й сыграют три клуба из Саудовской Аравии, два из Катара, по одному из Ирана и ОАЭ, а еще узбекистанский «Насаф». Финалы запланированы на 29 апреля и 6 мая.

Где и когда могла бы выступать Россия?

Россия наверняка впишется в западную часть – и по географии, и из-за присутствия на Востоке японских, корейских и австралийских команд, которые могут отказаться играть с нашими в одном регионе. Так что да, в конце февраля 2023-го можно последить за возможными будущими соперниками.

К названию каких клубов (кроме, конечно, израильских) придется привыкать:

Россия никак не сможет попасть в ЛЧ-2022 – турнир уже идет. Теоретически, если наши клубы и допустят до азиатской ЛЧ, то с сезона-2023/24.

Может ли Россия быть представлена в Азиатской ЛЧ без рейтинга – не совсем понятно. В таблице коэффициентов АФК учитываются результаты клубов за последние четыре года (а дальше будут, скорее всего, за восемь). Если придется набирать рейтинг, то, видимо, через второй международный турнир – Кубок АФК, который с трудом можно назвать аналогом Лиги Европы.

На Кубке АФК нет японцев и корейцев, там играют клубы намного слабее, есть деление не на две, а на пять зон. Например, Кубок АФК-2022 взял «Аль-Сиб» из Омана, обыгравший в финале малазийский «Куала-Лумпур».

С другой стороны, в 2006 году в АФК приняли Австралию, а в 2007-м она уже выставила два клуба в азиатскую ЛЧ. Но тогда в турнире даже не было квалификации.

Помним и о чудовищно низких призовых по сравнению с европейской ЛЧ: $50 тысяч за победу в матче группы, $100 тысяч за выход в плей-офф, $4 миллиона за победу во всем турнире. В европейской ЛЧ клубы получают за победу €2,8 млн, за ничью – €930 тысяч. За выход в 1/8 финала – €9,6 млн, в четвертьфинал – €10,6 млн, в полуфинал – €12,5 млн. Финалистам достанется по €15,5 млн, а победителю еще дополнительно выплатят €4,5 млн.

Хотя в Азии есть и субсидии за переезды – от $40 тысяч на предварительном этапе до $120 тысяч в финале.

Что изменится с сезона-2023/24?

• Раньше азиатская ЛЧ шла весь календарный год – с февраля по ноябрь. После начала пандемии все запуталось, и ЛЧ-2022 вообще закончится в 2023 году. Затем турнир перейдет на систему «осень-весна».

• Сроки фактически будут совпадать с европейскими – квалификация в августе 2023-го, шесть матчей в группе – с сентября по декабрь, 1/8 финала в феврале 2024-го, 1/4 – в марте, полуфиналы – в апреле, двухматчевый финал – в мае.

• В турнирах АФК есть лимит. Сейчас – 3+1 (три иностранца на поле плюс один из Азии). С сезона-2023/24 будет 5+1, то есть пять легионеров плюс один иностранный азиат.

Азиатская ЛЧ и позже будет меняться?

Да, вероятно, азиатские клубные турниры год за годом ждет реорганизация. Вот что АФК может ввести с сезона-2024/25:

• В Лиге чемпионов – всего 24 команды. Причем группы лишь две (Запад и Восток), а там – по 12 клубов. Выходят по восемь лучших в 1/8 финала, дальше все привычно.

• Играть в группе планируется по восемь матчей. Скорее всего, по швейцарской системе. Что-то нам это напоминает.

• Во втором турнире будут играть 32 клуба – с восемью группами по четыре команды.

• В третьем турнире (его еще не создали) – 20 клубов с делением на пять групп по четыре команды.

Так АФК планирует расширить количество участников в международных турнирах до 76 клубов. Количество матчей увеличится с 274 до 287.

Фото: Gettyimages.ru/ Chung Sung-Jun, Mohamed Farag / Stringer; the-afc.com