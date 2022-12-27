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Как устроена ЛЧ в Азии: лимит на легионеров, смешные призовые, два матча в финале

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И один – в других стадиях плей-офф.

Переход РФС в Азиатскую конфедерацию все ближе. В этом случае на смену еврокубкам придут другие международные матчи, они будут в аналогичных турнирах, но против азиатских команд.

Как проходит отбор в Азиатскую ЛЧ?

Ее основали в 1967 году, но спустя 35 лет реорганизовали. С тех пор она проходит в формате с групповым этапом и плей-офф. Сначала было семь групп, но с 2009 года приняли привычную нам структуру с квалификацией, восемью группами по четыре команды и плей-офф, стартующим с 1/8 финала.

В 2021 году основная ЛЧ расширилась до 40 команд, а с учетом отбора их там более 50. Вот как это выглядит на примере следующего сезона азиатской ЛЧ-2023/24:

• В АФК всего 47 ассоциаций, которые поделены на Западный (25) и Восточный (22) регионы.

• В каждом регионе формируется топ-12 стран по рейтингу, клубы выбираются только из них.

• Первые две страны в каждом регионе выставляют по три клуба напрямую в ЛЧ и по одному в квалификацию. На сезон-2023/24 на Западе такие квоты у Саудовской Аравии и Ирана, на Востоке – у Южной Кореи и Японии.

• Третья и четвертая страны заявляют по два клуба напрямую и еще по два в плей-офф (сейчас – Катар и Узбекистан плюс Китай и Таиланд).

• У пятой страны одна команда идет напрямую, две – в плей-офф (ОАЭ и Гонконг), у шестой – 1+1 (Иордания и Вьетнам), а с седьмой по десятую – просто одна напрямую (Таджикистан, Ирак, Туркменистан, Индия плюс КНДР, Филиппины, Малайзия и Австралия).

• У 11-й и 12-й стран в рейтинге есть возможность заявить по одной команде в квалификацию (Ливан и Бангладеш плюс Сингапур и Индонезия).

• Как правило, в азиатскую ЛЧ заявляются не только чемпионы и команды, занявшие вторые-третьи места. Страны с двумя и больше квотами выставляли еще и победителей кубковых турниров.

• Не исключено, что эти правила изменятся – некоторые команды могут не получить лицензию, как это было в предыдущих турнирах с КНДР, Мьянмой и Ливаном.

А какой формат ЛЧ?

• Квалификация состоит из двух раундов, где определяются восемь участников группового этапа. Они присоединяются к 32 клубам, которые выходят напрямую. Судя по тому отбору, что указан выше, в группах будет представлено минимум 20 стран.

• Итого 40 клубов на групповом этапе – они делятся на десять групп по четыре команды. Пять групп (А-Е) на Западе, пять (F-J) – на Востоке. Играют привычные шесть матчей по тому же принципу, что был раньше в Лиге чемпионов УЕФА (совпадают первый и пятый, второй и шестой, третий и четвертый туры).

• В 1/8 финала выходят 10 победителей групп плюс шесть лучших вторых команд – но по три с каждого региона.

• До ковида был привычный двухматчевый формат в плей-офф, но финал тоже проводился в два матча – дома и на выезде. Сейчас в 1/8, 1/4 и 1/2 проходит лишь один матч. При этом финал ЛЧ-2021 состоял из одной игры, а в ЛЧ-2022 будет двухматчевым.

• Последить за плей-офф ЛЧ-2022 можно будет в феврале 2023 года. Восточный регион еще в августе провел матчи плей-офф и определил финалиста – японскую «Ураву Ред Даймондс». Запад только готовится – в 1/8-й сыграют три клуба из Саудовской Аравии, два из Катара, по одному из Ирана и ОАЭ, а еще узбекистанский «Насаф». Финалы запланированы на 29 апреля и 6 мая.

Где и когда могла бы выступать Россия?

Россия наверняка впишется в западную часть – и по географии, и из-за присутствия на Востоке японских, корейских и австралийских команд, которые могут отказаться играть с нашими в одном регионе. Так что да, в конце февраля 2023-го можно последить за возможными будущими соперниками.

К названию каких клубов (кроме, конечно, израильских) придется привыкать:

Россия никак не сможет попасть в ЛЧ-2022 – турнир уже идет. Теоретически, если наши клубы и допустят до азиатской ЛЧ, то с сезона-2023/24.

Может ли Россия быть представлена в Азиатской ЛЧ без рейтинга – не совсем понятно. В таблице коэффициентов АФК учитываются результаты клубов за последние четыре года (а дальше будут, скорее всего, за восемь). Если придется набирать рейтинг, то, видимо, через второй международный турнир – Кубок АФК, который с трудом можно назвать аналогом Лиги Европы.

На Кубке АФК нет японцев и корейцев, там играют клубы намного слабее, есть деление не на две, а на пять зон. Например, Кубок АФК-2022 взял «Аль-Сиб» из Омана, обыгравший в финале малазийский «Куала-Лумпур».

С другой стороны, в 2006 году в АФК приняли Австралию, а в 2007-м она уже выставила два клуба в азиатскую ЛЧ. Но тогда в турнире даже не было квалификации.

Как устроен футбол в Азии? Россия бы выиграла местный Кубок? А ЛЧ (кстати, у Халка не получилось)?

Помним и о чудовищно низких призовых по сравнению с европейской ЛЧ: $50 тысяч за победу в матче группы, $100 тысяч за выход в плей-офф, $4 миллиона за победу во всем турнире. В европейской ЛЧ клубы получают за победу €2,8 млн, за ничью – €930 тысяч. За выход в 1/8 финала – €9,6 млн, в четвертьфинал – €10,6 млн, в полуфинал – €12,5 млн. Финалистам достанется по €15,5 млн, а победителю еще дополнительно выплатят €4,5 млн.

Хотя в Азии есть и субсидии за переезды – от $40 тысяч на предварительном этапе до $120 тысяч в финале.

Что изменится с сезона-2023/24?

• Раньше азиатская ЛЧ шла весь календарный год – с февраля по ноябрь. После начала пандемии все запуталось, и ЛЧ-2022 вообще закончится в 2023 году. Затем турнир перейдет на систему «осень-весна».

• Сроки фактически будут совпадать с европейскими – квалификация в августе 2023-го, шесть матчей в группе – с сентября по декабрь, 1/8 финала в феврале 2024-го, 1/4 – в марте, полуфиналы – в апреле, двухматчевый финал – в мае.

• В турнирах АФК есть лимит. Сейчас – 3+1 (три иностранца на поле плюс один из Азии). С сезона-2023/24 будет 5+1, то есть пять легионеров плюс один иностранный азиат.

Азиатская ЛЧ и позже будет меняться?

Да, вероятно, азиатские клубные турниры год за годом ждет реорганизация. Вот что АФК может ввести с сезона-2024/25:

• В Лиге чемпионов – всего 24 команды. Причем группы лишь две (Запад и Восток), а там – по 12 клубов. Выходят по восемь лучших в 1/8 финала, дальше все привычно.

• Играть в группе планируется по восемь матчей. Скорее всего, по швейцарской системе. Что-то нам это напоминает. 

• Во втором турнире будут играть 32 клуба – с восемью группами по четыре команды.

• В третьем турнире (его еще не создали) – 20 клубов с делением на пять групп по четыре команды.

Так АФК планирует расширить количество участников в международных турнирах до 76 клубов. Количество матчей увеличится с 274 до 287. 

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

Фото: Gettyimages.ru/ Chung Sung-Jun, Mohamed Farag / Stringer; the-afc.com

58 комментариев

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Der neue
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Ответ kadniv
Вот некто Криштиану Роналду собирается ехать в Саудовскую Аравию, чтобы играть с клубами из Омана.
За полмильярда Криштиану играл бы и за Оренбург.
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Der neue
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Ответ Hong Kil
В Азиатской конфедерации думаю построже будет с отказами. Не хотите играть - снимайтесь с чемпионата! Ну а так неплохо для коллекции иметь и азиатские кубки, да и отбор к ЧМ не видится особо сложным. Уж лучше, чем к скучным ждунам присоединяться.
….отбор к ЧМ))))Ору
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kadniv
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
С переходом в Азию лучше российскому футболу, который и так еле дышит, лучше не станет. Никакой даже самый слабый легионер не поедет в Россию, чтобы играть с клубами из Омана. Про призовые и думать нечего
Вот некто Криштиану Роналду собирается ехать в Саудовскую Аравию, чтобы играть с клубами из Омана.
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Товарищ Наркотик
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Ответ Shokitrepet
Как только он переедет в VKC его сразу же арестуют для взятия анализа ДНК, а если он сойдётся с тем что на платье, то как думаешь насколько он сядет?
Не сядет
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Der neue
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Ответ flash166
Когда нас выкинули из Европейских соревнований было куча комментариев ,что ужас все пропало и зачем теперь играть чемпионат,смысла нет никакого и тд и тп. Как показало время, чемпиона у нас (конечно и с издержками),но смотрибельный и интересный даже без еврокубков,а именно возможности в них попасть. Сейчас когда появилась возможность (представим) играть хотя бы в Азии, все так же не довольны, лучше вообще не играть...
Абсолютный шлак, я пытался это смотреть…но нет.После Англии, Германии это дно бездонное
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Hong Kil
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В Азиатской конфедерации думаю построже будет с отказами. Не хотите играть - снимайтесь с чемпионата! Ну а так неплохо для коллекции иметь и азиатские кубки, да и отбор к ЧМ не видится особо сложным. Уж лучше, чем к скучным ждунам присоединяться.
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Der neue
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Если примут, это будет самым кошмарным решением за всю историю росфутбола.И ещё один вопрос-а Россию там примут?Это ведь не факт.С чего вы взяли, что там примут?
Цивилизованные страны будут бойкотировать
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микрочелн
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А так вообще вектор движения страны выбран, на самом высшем уровне, клубам и сборной придется подстраиваться.
Завтра скажут им : мы теперь дружим с Угандой и Сомали, значит наши в Африку заявятся
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поколение пепси
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Ответ flash166
Когда нас выкинули из Европейских соревнований было куча комментариев ,что ужас все пропало и зачем теперь играть чемпионат,смысла нет никакого и тд и тп. Как показало время, чемпиона у нас (конечно и с издержками),но смотрибельный и интересный даже без еврокубков,а именно возможности в них попасть. Сейчас когда появилась возможность (представим) играть хотя бы в Азии, все так же не довольны, лучше вообще не играть...
ну для меня чемпионат вообще не смотрибельный
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микрочелн
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Там ведь еще какое дело: не факт что росклубы будут фаворитами в этих турнирах. Большинство команд в Азиатской ЛЧ демонстрируют тягучую игру от обороны, попробуй взломай, наши клубы никогда не умели с такими соперниками играть хорошо.
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поколение пепси
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если ждать возвращение в уефа, то вопрос сколько, 5-10-15-20 лет, если 5-10 то думаю стоит подождать, если 15-20 и более то надо проситься в азию
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Mukunku 64
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Меняем реки, страны, города... / Иные двери... Новые года... / А никуда нам от себя не деться, / А если деться — только в никуда.
Омар Хайям
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поколение пепси
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
С переходом в Азию лучше российскому футболу, который и так еле дышит, лучше не станет. Никакой даже самый слабый легионер не поедет в Россию, чтобы играть с клубами из Омана. Про призовые и думать нечего
а сейчас что поедут, играть с амкалом или пари))
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timerassl
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Ответ Сергей Гуртовой
С чего вы вообще взяли что вас там ждут?!?!?!?!Вот прям кипятком ссут и ждут россиюшку в Азии.Нахер вы там никому не нужны.Раньше азиаты для вас были чурки ускогоазые а теперь такие ,,ладно так и быть мы поиграем тут у вас,,
Возможно для Азии это еще толчок для популяризации турнира. Придет возможно время когда будут споры о том какая лига чемпионов лучше
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Mukunku 64
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Ответ Morjak Papai
Кубок АФК наш Зенит возьмет и победную песню споет
Гол Малкольм забьет в самый угол
И Зенит возьмёт главный кубок!
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Davids.
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Аль-хиляль напрягся- скоро подъедет конкурент
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flash166
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Когда нас выкинули из Европейских соревнований было куча комментариев ,что ужас все пропало и зачем теперь играть чемпионат,смысла нет никакого и тд и тп. Как показало время, чемпиона у нас (конечно и с издержками),но смотрибельный и интересный даже без еврокубков,а именно возможности в них попасть. Сейчас когда появилась возможность (представим) играть хотя бы в Азии, все так же не довольны, лучше вообще не играть...
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Pavlyushavin
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В принципе студия у Матча уже готова, Губерниев вжился в роль джина, Аршавин с Григоряном на серьезных щщах будут обсуждать тактику Аль-Хиляля на матч с Аль-Саддом.
Так победим (нет).
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Максим Пантелеев
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Ну объективно это наш уровень футбола) но даже там много сборных и клубов сильнее)
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iflay
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От Аль-Насра сраного трешку получили!
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поколение пепси
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Уверен наши клубы не смогут выиграть азиатскую лч
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Morjak Papai
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Кубок АФК наш Зенит возьмет и победную песню споет
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Никита Самарин
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Читаю статью и хватаюсь за голову. Неужели на ждёт такое дно? Просто не хочется в это верить!
Всё таки мы воспитывались на Европейских ценностях (лучшие игроки, лучшие команды), финал ЛЧ в Москве МЮ-Челси, победы в кубке УЕФА ЦСКА и Зенита.
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УсыЧерчесова
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Ответ Сергей Гуртовой
С чего вы вообще взяли что вас там ждут?!?!?!?!Вот прям кипятком ссут и ждут россиюшку в Азии.Нахер вы там никому не нужны.Раньше азиаты для вас были чурки ускогоазые а теперь такие ,,ладно так и быть мы поиграем тут у вас,,
Откуда столько негатива? Или вам только вчера свет дали и срочно нужно тысячу комментариев написать?
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Кавабунга Шреддоголовый
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С переходом в Азию лучше российскому футболу, который и так еле дышит, лучше не станет. Никакой даже самый слабый легионер не поедет в Россию, чтобы играть с клубами из Омана. Про призовые и думать нечего
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