Жаркие 106 минут «Сочи» и «Урала»: удаления, маты на камеру и драка (ну, почти)

Дерзкие 3:2.

«Сочи» и «Урал» сыграли безумный матч в Кубке (2:3), несмотря на скромную вывеску: идентичные голы, удаления, потасовки и травмы.

У «Урала» залетело два одинаковых. Просто Ctrl+C + Ctrl+V

На 26-й минуте Ранджелович подал угловой, на ближней штанге был Каштанов – он скинул на дальнюю. А там Газинский с метра внес мяч в ворота.

Через 14 минут ситуация повторилась: Ранджелович навесил – и мяч нашел в центре голову Филипенко. Скидку белорусского защитника на дальней снова замкнул Газинский.

Интересно, что эти голы стали первыми для Газинского за «Урал» – и первым дублем в карьере.

Гол «Сочи» в первом тайме тоже прилетел с углового: Жоаозиньо идеально подал на Юрганова.

Второй тайм: гол ценой двух травм, жаркая концовка с дракой и двумя красными (отыграли 106 минут!)

В перерыве «Урал» снял с игры Ранджеловича (автора тех самых подач с угловых), поэтому третий гол команда Гончаренко... организовала тоже после углового, но уже вторым темпом. Сразу после подачи «Сочи» отбился, но Рай Влут проткнул мяч в ворота и врезался во вратаря. Получилось жестко: Адамова из «Сочи» заменили с рассечением, самого Влута унесли на носилках – судя по реакции игрока, у него что-то серьезное с бедром.

Все шло к спокойной победе «Урала», но привез Эммерсон – скинул прямо на выход Бурмистрову, который за несколько минут до конца основного времени сделал счет 2:3.

А горячую концовку обеспечил судья, добавивший 10 минут (тут все справедливо, долго оказывали помощь Влуту и Адамову). «Сочи» пытался создать момент, «Урал» отбивался и тянул время, а закончилось все дракой: сочинцам не понравилось падение Гаджимурадова.

За потасовку целая группа игроков получила желтые, для Каштанова она стала второй. Он был очень недоволен и агрессивно доказывал, что вообще не участвовал в драке, но не отменил решение, а нападающий «Урала», уходя в подтрибунку, выругался на камеру: «В рот его ####».

Вслед за Каштановым отправился и Гаджимурадов – сфолил на вторую желтую перед финальным свистком. А «Сочи» мог сравнять – Юрганов из центра штрафной зарядил выше ворот.

106-минутный матч закончился победой «Урала» 3:2. Екатеринбургский клуб делит первое место в группе Кубка с ЦСКА – у команд по 9 очков. А сочинцы не набрали ни одного очка и практически лишились шансов на выход в следующий раунд.

Фото: vk.com/fc_ue