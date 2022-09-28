«Полная несправедливость и непонимание». Реакция на приговор Ларину

Поддерживает пока только Терюшков.

Экс-директору академии «Чертаново» Николаю Ларину огласили приговор – три года реального срока за мошенничество в академии. Если коротко, Ларин приписывал «мертвые души», чтобы получать больше денег от Москомспорта, однако он не забирал их себе, а вкладывал в академию.

«Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», – заявила судья Лариса Семенова при оглашении приговора.

Экс-менеджера и до этого поддерживали люди из футбола, но после приговора их реакция особенно показательна.

• Емкое резюме главного тренера сборной Валерия Карпина: «Я всего дела не знаю, но из того, что я знаю, — по мне, это катастрофа».

• Грустнее всего футболистам академии – Антону Зиньковскому («Спартак») и Владиславу Сарвели («Сочи).

«Это полная жопа. Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают, – сказал Зиньковский. – Была ли надежда на положительный исход в перерыве? Надежда всегда была. К сожалению, вот так все закончилось для всех нас»

«Для меня это очень серьезный удар. К сожалению, живем в такое время, когда может произойти все что угодно. Дело Николая Юрьевича Ларина показывает, что в жизни много несправедливости, но нам надо как-то с этим бороться и жить дальше. Я сожалею, что все так произошло, – отметил Сарвели. – Буду его поддерживать. Верю, что выйдет на свободу намного раньше по условно-досрочному освобождению».

• Юрий Горшков («Крылья Советов»): «Думаю, что это беспредел. Такого быть не должно. Мы все в шоке. Не ожидали такого исхода. Надеялись, конечно, на условный срок. Пока шокированы», – сказал игрок «СЭ».

• У вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева похожие чувства: «Это полная несправедливость и непонимание людей, вынесших такой приговор. Сколько Николай Юрьевич сделал для российского футбола. Да и в принципе для многих игроков РПЛ и ФНЛ. Николай Юрьевич – человек с щедрой душой, который всегда всем помогал. Он знал всех ребят из академии «Чертаново» – с самых маленьких возрастов до главной команды, – сказал Ломаев Sport24. – Николаю Юрьевичу сейчас, мягко говоря, нелегко. Мы все будем его поддерживать. Николай Юрьевич сто процентов еще принесет пользу российскому футболу. Я думаю, что он сейчас может подать апелляцию и реальный срок будет заменен на условный. Хочется в это верить».

• Максим Глушенков («Крылья Советов») тоже в шоке.

«Я ошарашен данной новостью. Это просто беспредел, если честно. Желаю Николаю Юрьевичу сил, терпения. Мы будем поддерживать Николая Юрьевича как в быту, так и на поле», – отметил Глушенков.

• Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин шокирован и приводит пример срока из другой сферы:

«Вторник: трем сотрудникам ФСИН дали 3 года за избиение заключенного до смерти.

Среда: Николаю Ларину дали 3 года за приписывание «мертвых душ» в документы академии «Чертаново», что помогало вырастить плеяду игроков уровня РПЛ».

• Автор «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер тоже поддерживает Ларина и грустит.

«Три года реального срока Николаю Ларину. Не условного. Реального.

Если одного из лучших людей российского футбола, защищать которого в суд приходили и десятки его воспитанников, и уважаемые тренеры, разжевывавшие, как в детско-юношеском футболе все устроено, все равно посадили, – значит, рассчитывать этому футболу не на что. Света в конце тоннеля нет. А футбол – он ведь зеркало жизни.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сказал: «Нельзя сажать людей за такие нарушения, просто нельзя. Футбольный мир перевернется».

Можно, Игорь Витальевич, можно. Сейчас все можно. А показания Слуцкого, игроков, в том числе сборной России, которых воспитал Ларин и которые зарабатывают миллионы благодаря ему, оказывается, к сведению не приняты. Потому что они-де – заинтересованные лица и знают Ларина лично.

Отрицательная селекция в действии. Лучших сажают. Реальные коррупционеры процветают и смеются. Ларин не был частью этой системы. Он вынужден был жить в ней и использовал ее так, чтобы можно было работать с пользой для настоящей работы и людей.

Никогда не поверю, что этот «показательный процесс», как назвал его тот же Осинькин, случился из-за искреннего желания задействованных в процессе лиц, чтобы все соблюдали закон. Ни на секунду не сомневаюсь, что были люди, по тем или иным причинам сильно заинтересованные, чтобы Ларина посадили. Они сейчас, несомненно, потирают руки. Ничего, ребята, все вернется. Не может не вернуться.

Наш футбол, и так находящийся в предсмертном состоянии, еще и убивают в зародыше, на детском уровне, такими приговорами. Ларину – здоровья, сил, присутствия духа. Он достойный человек, знает это. И верю, что пронесет с собой это чувство в течение всего того тяжелого времени, которое ему предстоит».

Альтернативное мнение тоже есть

Депутат Роман Терюшков на сцене!

«Я могу сказать одно – закон есть для всех. Если его на самом деле подставили, то надо выбирать тех людей, которые сидят рядом с тобой, чтобы они не подставили.

Если решение уже вынесено, значит есть доказательная база, но, если адвокаты считают неправомерным решением, они должны обжаловать решение».

Фото: Instagram/nikpikelarin/; globallookpress.com/Edgar Breshchanov/Global Look Press