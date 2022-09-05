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«Ростов» три раза бил один и тот же пенальти на 90+ 😱 Два сэйва «Торпедо» отменили, а гол засчитали!

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Егор Бабурин Егор Бабурин
Ян Бобровский Ян Бобровский
Ростов Ростов
Футбол Футбол

Бабурину забил только третий пенальтист.

Последний матч 8-го тура Мир РПЛ у «Торпедо» с «Ростовом» катился к нулевой ничьей, которая не очень отражала преимущество ростовчан по территории и ударам, но сходилась с их проблемами в реализации.

Пока в добавленное время гости не заработали пенальти – его поставили за задержку Николая Комличенко.

Пенальти пошел бить не пострадавший и не мастер стандартов Даниил Уткин, а Егор Голенков – он забил 11-метровый в кубковом матче. А тут не смог, в правом от себя углу вытащил вратарь «Торпедо» Егор Бабурин, арендованный как раз в Ростове.

Он вообще наиграл на возвращение в команду, правда много тащил, в похожем стиле доставал удар головой с близкого расстояния во втором тайме, но вот одна проблема – кипер рановато выскочил с линии, главному судье Яну Бобровскому об этом рассказал ВАР.

Что ж, бывает – выходы с линий при видеопомощи стали действительно ловить чаще. Бабурин огорчился, но быстро обнулился и пошел спасать дальше.

«Ростов» воспользовался и сменил пенальтиста – вышел уже Комличенко. Он ускорился на месте, разогнался и всадил прямо по центру – а вратарь теперь не стал никуда заваливаться и остался в середине, отбил коленями.

Но – стоп-стоп. Он выпрыгнул в поле еще дальше, тут нарушение Бабурина даже ярче.

Нервов и злости, правда, выплеснули еще больше. Кому-то на скамейке «Торпедо» прилетела даже красная карточка. А «Ростов» в это время поменял бьющего еще раз – дошло до Максима Осипенко.

Здесь кипер «Торпедо» был осторожнее, а защитник «Ростова» – надежнее и резче. Осипенко пробил верхом в тот угол, где Бабурин тащил первый удар – но тут уже было не спасти (хотя ногу Егор оставил за линией очень четко).

Сам пенальти только назначили на 93-й, на 94-й пробили первый, с пересмотром и спорами на желтые карточки до второго удара дошло на 96-й, а Осипенко забил только на 99-й.

Сыграли в итоге больше сотни, «Торпедо» больше ничего не успело.

Вот здесь можно оценить весь этот грандиозный эпизод полностью.

Егор Бабурин только прокричал со злостью и болью – наверное, на самого себя.

А после свистка разочарованно уткнулся в штангу.

В плане судейских решений все очень четко: сколько нарушений вратаря – столько и повторных пенальти.

Сам Бабурин после игры согласился: «Мы посмотрели повторы эпизодов. Да, я вышел из ворот. Если говорим про второй пенальти: сложно определить, что могло измениться, если бы я стоял на линии, на несколько сантиметров ближе к ленточке. Правила – есть правила! Но мне очень обидно, конечно же. Наверное, столько перебитий впервые в истории». 

Но от этого разве легче, когда ты дважды отпраздновал взятый пенальти – и все зря.

Бывает и хуже: в Румынии 19-летний вратарь отбил два пенальти, но оба раза судья просил перебить. Кипер устроил истерику и удалился

Однажды Бабурин показывал скрины на телефоне, чтобы показать выходы с линии Шунина. И прикладывал судей!

Торпедо – Ростов 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
5 сентября, 20.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 90, пенальти Осипенко.
ТорпедоБабурин, Смольников, Кожемякин, Нетфуллин, Кутепов, Самсонов, Лебеденко (Турищев, 56), Рейхмен (Померко, 56), Енин (Ле Таллек, 81), Эркинов, Караев (Коста, 87).
РостовПесьяков, Терентьев (Чернов, 16), Мелехин, Осипенко, Сильянов, Щетинин (Голенков, 69), Глебов, Уткин, Полоз (Миронов, 46), Комличенко, Тугарев (Муамба Нтумба, 69).
Предупреждения:
Смольников (11), Эркинов (14), Рейхмен (19), Лебеденко (43), Енин (59), Кутепов (90), Кожемякин (90), Самсонов (90), Бабурин (90), Нетфуллин (90).

Фото: torpedo.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»

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