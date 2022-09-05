«Ростов» три раза бил один и тот же пенальти на 90+ 😱 Два сэйва «Торпедо» отменили, а гол засчитали!

Бабурину забил только третий пенальтист.

Последний матч 8-го тура Мир РПЛ у «Торпедо» с «Ростовом» катился к нулевой ничьей, которая не очень отражала преимущество ростовчан по территории и ударам, но сходилась с их проблемами в реализации.

Пока в добавленное время гости не заработали пенальти – его поставили за задержку Николая Комличенко.

Пенальти пошел бить не пострадавший и не мастер стандартов Даниил Уткин, а Егор Голенков – он забил 11-метровый в кубковом матче. А тут не смог, в правом от себя углу вытащил вратарь «Торпедо» Егор Бабурин, арендованный как раз в Ростове.

Он вообще наиграл на возвращение в команду, правда много тащил, в похожем стиле доставал удар головой с близкого расстояния во втором тайме, но вот одна проблема – кипер рановато выскочил с линии, главному судье Яну Бобровскому об этом рассказал ВАР.

Что ж, бывает – выходы с линий при видеопомощи стали действительно ловить чаще. Бабурин огорчился, но быстро обнулился и пошел спасать дальше.

«Ростов» воспользовался и сменил пенальтиста – вышел уже Комличенко. Он ускорился на месте, разогнался и всадил прямо по центру – а вратарь теперь не стал никуда заваливаться и остался в середине, отбил коленями.

Но – стоп-стоп. Он выпрыгнул в поле еще дальше, тут нарушение Бабурина даже ярче.

Нервов и злости, правда, выплеснули еще больше. Кому-то на скамейке «Торпедо» прилетела даже красная карточка. А «Ростов» в это время поменял бьющего еще раз – дошло до Максима Осипенко.

Здесь кипер «Торпедо» был осторожнее, а защитник «Ростова» – надежнее и резче. Осипенко пробил верхом в тот угол, где Бабурин тащил первый удар – но тут уже было не спасти (хотя ногу Егор оставил за линией очень четко).

Сам пенальти только назначили на 93-й, на 94-й пробили первый, с пересмотром и спорами на желтые карточки до второго удара дошло на 96-й, а Осипенко забил только на 99-й.

Сыграли в итоге больше сотни, «Торпедо» больше ничего не успело.

Вот здесь можно оценить весь этот грандиозный эпизод полностью.

Егор Бабурин только прокричал со злостью и болью – наверное, на самого себя.

А после свистка разочарованно уткнулся в штангу.

В плане судейских решений все очень четко: сколько нарушений вратаря – столько и повторных пенальти.

Сам Бабурин после игры согласился: «Мы посмотрели повторы эпизодов. Да, я вышел из ворот . Если говорим про второй пенальти: сложно определить, что могло измениться, если бы я стоял на линии, на несколько сантиметров ближе к ленточке. Правила – есть правила! Но мне очень обидно, конечно же. Наверное, столько перебитий впервые в истории».

Но от этого разве легче, когда ты дважды отпраздновал взятый пенальти – и все зря.

Фото: torpedo.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»