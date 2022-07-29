Топовый старт Сперцяна: забивает в каждом матче и пока больше всех. Галицкий его обожает

Найдете отличия в его двух пенальти «Уралу»?

Эдуард Сперцян принес «Краснодару» первую победу в Мир РПЛ: оформил дубль и ассист против «Урала» (3:1). А еще возглавил бомбардирскую гонку с четырьмя голами и, вероятно, очень обрадовал Сергея Галицкого.

Разбег с паузой и несильный удар в правый нижний – рецепт Сперцяна для пенальти

В Екатеринбурге «Краснодар» начал робко, но к середине первого тайма освоился и уже на 28-й минуте вышел вперед. Сперцян здорово навесил с углового, и рослый защитник Сергей Бородин открыл счет.

Во второй половине «Урал» расклеился и привез два пенальти: сначала Герасимов съездил Бородину по лицу, а потом Помазун зацепил рукой Алексея Ионова. Оба раза к точке подходил Сперцян – и делал все мастерски. Причем Эдуард бил как под копирку: разбег с паузой и несильный удар в правый нижний угол, Помазун в обоих случаях падал в другую сторону.

Первый удар с точки.

И второй – найдете отличия?

В прошлом туре, против «Спартака» (1:4), Сперцян тоже реализовал пенальти, хотя на него давил Куинси Промес. «Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому все нормально», – сказал Эдуард после матча.

На счету Сперцяна уже четыре гола в этом сезоне: есть еще мяч с игры против «Факела» (2:2). Эдуард забивает во всех матчах Мир РПЛ и пока возглавляет бомбардирскую гонку: ближайший преследователь – оренбуржец Владимир Сычевой, подаривший нам первый хет-трик сезона.

У Галицкого особая любовь к Сперцяну. Он не поинтересовался новой зарплатой и плакал после одного неудачного матча

До сезона-2021/22 у Сперцяна было только 142 минуты в РПЛ, а сейчас мы уже не представляем без него старт «Краснодара». В игроке видят главную надежду команды, а владельцу клуба Сергею Галицкому нравится отношение игрока к делу.

Например, в декабре 2021-го «Краснодар» не смог забить «Нижнему» – тяжелее всех потерю очков переживал именно Эдуард.

«Может, Сперцян обидится, но, когда мы сыграли с «Нижним Новгородом», мне помощники сказали, что он сидел и плакал. Когда я говорил про мальчиков, я имею в виду это. Не забуду, когда человек подписывал контракт и не смотрел на цифры», – хвалит воспитанника Галицкий.

В том же интервью он добавил: «Русские сильные футболисты будут играть. Я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на других футболистов. Они дальше будут прогрессировать, и мы не будем даже смотреть иностранцев на эти позиции».

Еще чуть ранее, в сентябре 2021-го, Галицкий в твиттере выложил видео, как Сперцян показывает на эмблему клуба на футболке после гола в ворота «Ростова». Обновления в твиттере – редкость для Галицкого, последний пост он разместил в феврале. Видимо, тот момент его действительно тронул.

Похоже, теперь Эдуард решит проблему «Краснодара» с пенальти. В прошлом сезоне били чаще всех, но очень часто промахивались.

Фото: fckrasnodar.ru