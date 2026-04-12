  • Тренер «Крыльев» Булатов после 2:2 с «Ахматом»: «Изменения в игре встречаются руководством положительно. Это первое заработанное очко после моего прихода»
4

Булатов: изменения в игре «Крыльев» встречаются руководством положительно.

И.о. тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался после ничьей с «Ахматом» (2:2) в Мир РПЛ.

— Вы после матча долго общались с председателем совета директоров Дмитрием Яковлевым. О чем говорили?

— Мы говорили о том, что все видят — болельщики, футболисты и приезжающие к нам команды, что у нас есть изменения в игре. Эти изменения встречаются руководством положительно.

Очень обидно, что мы не смогли набрать три очка. Хотя это первое заработанное очко после моего прихода, его тоже нужно ценить. Много эмоций ушло в последние минуты, когда мы очень хотели выиграть, приятно, что вся команда думала о победе. Вполне возможно, что это очко станет для нас в определенный момент золотым, — сказал Булатов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Булатов
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
Защита пока проходной двор так и есть. Но хотя бы не стоят столбами на своей половине всю игру , а старались в атаку играть. Уже хорошо
Играли классно.
Ничья по игре, хотя педаль терека притянут за уши
КС начали играть в футбол, а не в бей - беги, будет игра - придёт и результат
Верим в КС и нового тренера
