Тренер «Крыльев» Булатов после 2:2 с «Ахматом»: «Изменения в игре встречаются руководством положительно. Это первое заработанное очко после моего прихода»
Булатов: изменения в игре «Крыльев» встречаются руководством положительно.
И.о. тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался после ничьей с «Ахматом» (2:2) в Мир РПЛ.
— Вы после матча долго общались с председателем совета директоров Дмитрием Яковлевым. О чем говорили?
— Мы говорили о том, что все видят — болельщики, футболисты и приезжающие к нам команды, что у нас есть изменения в игре. Эти изменения встречаются руководством положительно.
Очень обидно, что мы не смогли набрать три очка. Хотя это первое заработанное очко после моего прихода, его тоже нужно ценить. Много эмоций ушло в последние минуты, когда мы очень хотели выиграть, приятно, что вся команда думала о победе. Вполне возможно, что это очко станет для нас в определенный момент золотым, — сказал Булатов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
КС начали играть в футбол, а не в бей - беги, будет игра - придёт и результат
Верим в КС и нового тренера