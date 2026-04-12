1006-й гол Овечкина, «Барса» опережает «Реал» на 9 очков, поражение «Арсенала», Фьюри победил Махмудова и другие новости

1. «Барселона» дома разгромила «Эспаньол» (4:1) в дерби в 31-м туре Ла Лиги – Ферран сделал дубль, у Ямаля 1+2. Каталонцы опережают «Реал» на 9 очков за 7 туров до конца сезона. «Атлетико» уступил «Севилье» (1:2) на выезде и потерпел 4-е поражение за 5 последних игр. «Сосьедад» Арсена Захаряна сыграл вничью с «Алавесом» (3:3).

2. Во втором раунде Кубка Гагарина «Металлург» победил «Торпедо» (4:1) и ведет в серии 2-0, «Ак Барс» обыграл минское «Динамо» (5:4 ОТ) и тоже ведет 2-0 в серии.

3. «Арсенал» на своем поле не справился с «Борнмутом» (1:2) в 32-м туре АПЛ , команда Артеты проиграла 3 из 4 последних матчей . «Ливерпуль» дома победил «Фулхэм» (2:0).

4. 1006-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» выиграть у «Питтсбурга» (6:3), шайба Панарина принесла «Лос-Анджелесу» важную победу над «Эдмонтоном» (1:0), «Детройт» проиграл «Нью-Джерси» (3:5) и не вышел в плей-офф в 10-м сезоне подряд , 36-й гол Дорофеева (личный рекорд ) помог «Вегасу» (3:2 ОТ) одолеть «Колорадо» и выйти в плей-офф . Все результаты игрового дня – здесь .

5. В 24-м туре Мир РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Ахматом» (2:2), «Рубин» поделил очки с «Оренбургом» (0:0), «Балтика» упустила победу над «Пари НН» (2:2).

6. Действующий чемпион Карлос Алькарас обыграл Валентина Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло, Янник Синнер победил Александра Зверева. Мирра Андреева обыграла Елену Габриэлу Рузе в полуфинале WTA 500 в Линце, Анастасия Потапова прошла Донну Векич.

7. Судьи чаще всего ошибаются в пользу «Спартака» и «Динамо» в этом сезоне чемпионата России, а у «Зенита» и «Махачкалы» худший отрицательный баланс. Как это возможно?

8. В 32-м туре Серии А «Милан» дома потерпел разгромное поражение от «Удинезе» (0:3), «Ювентус» в гостях одолел «Аталанту» (1:0).

9. Карина Гончарова одержала победу в классическом масс-старте на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Апатитах, Алиса Жамбалова – 2-я, Ольга Царева – 3-я.

10. В 29-м туре Бундеслиги «Бавария» в гостях разобралась с «Санкт-Паули» (5:0) и побила свой же рекорд по голам в чемпионате, который держался 54 года. «Боруссия» Дортмунд дома проиграла «Байеру» (0:1) и отстала от мюнхенцев уже на 12 очков. «Рб Лейпциг» победил «Боруссию» Менхенгладбах (1:0).

11. Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил россиянина Арсланбека Махмудова в рамках вечера бокса в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Все результаты – здесь .

12. Волейболистки московского «Динамо» завоевали бронзу чемпионата России, обыграв «Уралочку» в третьем матче (3-1, 3-0). Результаты 1/2 финала у мужчин – здесь .

13. Роналду забил 968-й гол в карьере – «Аль-Охдуду» (2:0) в 28-м туре чемпионата Саудовской Аравии . «Аль-Наср» Криштиану выиграл 14 матчей в лиге подряд и лидирует с 5-очковым отрывом за 6 туров до конца сезона.

14. Сборная России проиграла Франции в 1/4 финала Кубка мира по водному поло в дивизионе B.

15. 22 очка Захарова помогли «Парме» обыграть «Зенит» в матче за 3-е место в рамках Winline Basket Cup. В Единой лиге ВТБ прошли два матча .

16. Россиянка Мария Борисова победила в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте. Россияне победили на ЧЕ по прыжкам на батуте в Португалии в мужском и женском командных турнирах, а также на акробатической дорожке.

17. Блогер и президент медиафутбольного клуба Lit Energy Михаил Литвин Литвин посетил Дагестан и перевел 2 млн рублей пострадавшим от наводнения: «Было бы странно пройти мимо и не помочь братскому народу».

18. UFC 327. Карлос Ульберг нокаутировал Иржи Прохазку и стал чемпионом полутяжелого веса, Азамат Мурзаканов проиграл Пауло Косте техническим нокаутом и другие результаты вечера .

Цитаты дня:

Никита Хайкин: «Норвегия стала для меня домом . Светлые летние вечера, северное сияние, люди, покой – это то, что я полюбил. Невероятно благодарен за то, что стал гражданином страны»

Роман Ротенберг: «С Пасхой в семьи приходит радость и Божья благодать, сердца наполняются любовью и надеждой. Пусть Пасхальное чудо дарует силы и веру в лучшее. Христос воскресе! »

«Шевалье превосходит Сафонова , он по технике один из лучших французский вратарей, Матвей больше ничему не научится». Вармюз о голкиперах «ПСЖ»

Президент «Наполи» предложил играть 2 тайма по 25 минут с чистым временем, как в баскетболе: «Молодое поколение не готово смотреть футбол 2 часа »

«Я с гордостью представляла Татарстан на международной арене». Загитова приняла участие в форуме «Мост Москва – Татарстан»