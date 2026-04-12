ЦСКА проиграл «Сочи» с последнего места – 0:1. Крамарич реализовал пенальти в Москве на 11-й минуте

ЦСКА уступил «Сочи».

ЦСКА дома проиграл «Сочи » (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене» в Москве.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 11-й минуте счет открыл полузащитник гостей Мартин Крамарич , реализовавший пенальти, назначенный за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Больше голов команды не забили.

ЦСКА набрал имеет 42 очка и может опуститься с 5-го на 6-е место по итогам тура. «Сочи» замыкает таблицу, набрав 12 баллов.

