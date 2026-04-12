  ЦСКА проиграл «Сочи» с последнего места – 0:1. Крамарич реализовал пенальти в Москве на 11-й минуте
ЦСКА проиграл «Сочи» с последнего места – 0:1. Крамарич реализовал пенальти в Москве на 11-й минуте

ЦСКА уступил «Сочи».

ЦСКА дома проиграл «Сочи» (0:1) в 24-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене» в Москве.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 11-й минуте счет открыл полузащитник гостей Мартин Крамарич, реализовавший пенальти, назначенный за наступ Жоао Виктора на ногу сопернику. Больше голов команды не забили.

ЦСКА набрал имеет 42 очка и может опуститься с 5-го на 6-е место по итогам тура. «Сочи» замыкает таблицу, набрав 12 баллов.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 24 тур
12 апреля 11:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
0 - 1
1.26xG1.53
Сочи
Глебов   Воронов
87’
82’
Коваленко   Васильев
Гайич   Мойзес
78’
77’
Сантос
Челестини
76’
70’
Федоров   Ильин
69’
Игнатов   Зиньковский
Баринов   Мусаев
68’
62’
Дегтев
52’
Коваленко
46’
Макарчук   Волков
46’
Крамарич   Сантос
Козлов   Кармо
46’
2тайм
Перерыв
11’
  Крамарич
ЦСКА
Тороп, Круговой, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Кисляк, Глебов, Обляков, Козлов, Гонду
Запасные: Бесаев, Бандикян, Попович, Кармо, Мусаев, Матеус Рейс, Алвес, Руис, Фиров, Воронов, Мойзес, Бадмаев
1тайм
Сочи:
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Коваленко, Мухин, Заика, Игнатов, Крамарич, Федоров
Запасные: Силев, Дюпин, Зиньковский, Васильев, Сантос, Камано, Ильин, Магаль, Волков, Корнеев, Кравцов, Ежов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Молодцы, продали Дивеева. В обороне каждый матч пожар. Теперь команда с последнего места вжимает в штрафную. Дома. С первой минуты. Ужас. Во времена Гинера, Шевелеву и Челистини уже бы по два пальца на каждой руке отрезали бы.
Ответ Илья Егоров
Дивеев бы тут не помог, косячит то +/- всегда один защитник, а не оба сразу.
Ответ Илья Егоров
Хорош, мужик, Дивеева вознесли абсолютно на пустом месте - средненький игрок, забыть пора, даже следа не оставил в памяти, зато место для лучшего оставил, все наладится...
Что за мусор которое окно привозит Шевелёв? Жоау Виктор это бразильский Виктор Васин? Это пародия, а не защитник. Против Сочи дома играть так, это уже клиника.
Просрать Сочи на своём поле это будет сильно.
Ответ ОттоДракула
вулверхемптон рос. разлива)
Ответ ОттоДракула
А вот и сила! Просрали 💪
Вера Фабио в Баринова поражает, может хотя б забьет что б на грамм подтвердить доверие
Ответ raulka
Давно уже надоело обсуждение состава, Баринов в старте (а не Алвес) и Круговой на позиции крайнего хотя у тренера два(!) профильных игрока на эту позицию - Рейс и Мойзес.

Челлестини показывает что он главный и будет мариновать сколько захочет, штош будем просто болеть за игроков на поле, вся ответственность при таком подходе на Челлестини.
Ответ FeNs
А они сегодня не блещут пока…Есть вопросы к тренеру, есть…
Ответ FeNs
Ну состав составом, а то как нас возили первые 15 минут не составом объясняется, как по мне, а подходом. Решили что и сегодня пять банок положат.
Я категорически теперь против Челлестини. То что мы видим это намеренное вредительство. Команда довольно хорошо играет (за исключением брака в отдельных эпизодах) но не оптимальный выбор состава ее просто тормозит.

Зачем нужен в этой модели Баринов? Почему Круговой в отличнейшей форме в роли ЛПЗ играет ЛЗ? Потому что ты обиделся и двух профильных ЛЗ усадил на скамейку и сделал ее (скамейку) снова супер короткой

Кажется мне только два варианта :

1) Челлестини хочет увольнения
2) Челлестини не может переступить через свою гордость и выпускать оптимальных игроков

В обоих случаях с ним надо прощаться
Ответ FeNs
Челентано, как и любой иностранный тренер, в голову ничего не берёт. Контракт составлен так, что там просто его не уволишь.
Ответ FeNs
Ладно, допустим, Мойзеса зачехлил по делу, может, реально быканул и наговорил лишнего. А Рейс-то что сидит? Из-за того, что он удалился? Ну да, дурак. Но что теперь? Он же профильный ЛЗ! Т.е. на ЦЗ не на свою позицию он его выпускал весь март, а когда он понадобился на своей позиции, то сидит греет лавку. Бредятина какая-то.
0:1 это при том, что в Сочи отборнейшая древесина играет. Эталонная я бы сказал
Ответ Опа, Митяй
Сбитые лётчики (с)
Я скоро буду поддерживать Дягтерева, я не шучу. Зачем в РПЛ такие легионеры, как Виктор? Это днище уровня третьей бразильской лиги. А его тупо продолжают выпускать из матча в матч.
Ответ Илья Егоров
Согласен, чем больше кудесников мяча вроде Баринова и Козлова, тем лучше.
Ответ Consul of Football
Ну, без шуток, поставь Баринова в центр, хуже бы не было. Жоа Виктор буквально в каждом матче привозит.
ЦСКА на отбой с Сочи - футбол , который мы заслужили?
самая кислая игра , проиграть команде на последнем месте да ещё и на своем поле вот это да жесть .
