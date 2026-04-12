  Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» и стала первой женщиной-тренером команды топ-5 лиг Европы. Она сменила Баумгарта

«Унион» назначил тренером Мари-Луизе Эту – она первая женщина в топ-5 лиг.

«Унион» объявил об отставке Штеффена Баумгарта с поста тренера. 

После 29 матчей берлинский клуб занимает в Бундеслиге 11-е место, находясь в 7 очках от зоны переходных матчей.

Исполняющей обязанности тренера «Униона» назначена Мари-Луизе Эта. Ранее 34-летняя немка возглавляла юниорскую команду U19 в системе клуба.

Эта стала первой женщиной-тренером, возглавившей команду топ-5 лиг Европы в мужском футболе.

Фото: fc-union-berlin.de

Играла в молодежке с Попп и Марожан, но закончила в 26. Это первая женщина-тренер в истории Бундеслиги

Теперь интересно что скажут такие ребята как Феликс магат, Ули хенес и прочие
Мостовый бы у нас понятно застрелился
Ответ ArtemMU
Комментарий скрыт
Ответ ArtemMU
Что бы они ни сказали, это не имеет значения. Значение имеют ее навыки, готовность к работе. И только.
Удачи Униону всё-таки сократить отставание от зоны стыков, да поможет им дух Клары Цеткин и Розы Лихтенштейн, ура!
Ответ окечуква
Точнее Роза Люксембург)👍🏻
Ответ окечуква
Розы Люксембург, а так да, успехов)
Могли же назначить футбольного человека, Саню Мостового. Нет, бабу с кухни взяли! Стыд!
Ответ dreamstep
Баба тоже футбольная, как выяснилось)
Эта сможет
Ответ Эд
Ей надо в Баварию, чтобы были Эта и Та.
Ответ Эд
Комментарий скрыт
То, что это произошло в Бундеслиге - не удивлен.
После того как пошел тренд на толерантность, инклюзивность, феминизм и т.д, немцы готовы из штанов выпрыгнуть и показать, что они толерантнее до нельзя, больше за ЛГБТ чем сами представители ЛГБТ.
научи дурака Богу молиться, он себе лоб расшибёт.
Ответ Sterling31
Комментарий скрыт
Ответ Sterling31
Остался ещё один вопросик, почему белая?
Сейчас начнется душный тимбилдинг, неловкие ситуации в раздевалке и издёвки от соперников
Ответ ДядюнТоп
Комментарий скрыт
Ответ cnk80q3
Комментарий скрыт
А игроки Униона все из райского сада собраны? Что-то мне кажется, что там и из деревень есть ребята, и из гетто
Сезон и так провален, почему бы не кринжануть,- подумали прогрессивные немцы🥲
Ответ Митрандир цвета хаки
а чем кринж? мы специалистов по полу что ли оцениваем?
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Прежде чем критиковать, чуть ознакомились бы с ситуацией, она тренером была в U-19, а с лета этого года будет главным в женской команде, раз весь штаб Баумгарта ушел, кого им еще назначать на 5 матчей? А так и хайпануть можно и ей опыт какой-никакой
Ответ tw1st37
Ну а что такое U-19? Это даже не молодёжка, это юниоры.
"весь штаб Баумгарта ушел" - наверное не ушёл, а уволили?
"кого им еще назначать" - действительно, ведь такое впервые, что тренера увольняют по ходу сезона, никогда такого не было в клубном футболе, назначить ну совсем некого...
Ответ Vir_Cotto
18 летние пацаны это и есть молодёжка
Успехов. Баумгарт был физручелла лютый, думаю у неё точно не хуже выйдет
Унион так хорошо начинал в Бундеслиге, а в последние годы скатился до уровня замшелого аутсайдера
Ответ Фанат Дзюбы
Так это путь абсолютно всех команд без исключения за вычетом ’’Баварии’’.
Ответ Эндрю81
Ну все же и Лейпциг, и Байер, и в последние годы Айнтрахт так низко не падают и всегда держатся вверху таблицы, в зоне ЕК. Неудачные сезоны иногда могут быть, но какая-никакая стабильность есть. А у Берлина вообще беда, статисты уровня Аугсбурга
