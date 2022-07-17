Боль «Локо»: споры о двух решениях Казарцева и ничья с «НН» после часа в большинстве

А еще пропустили от Кротова (первый гол за 448 дней).

«Локомотив» выглядел очевидным фаворитом перед матчем с «Пари НН» – несмотря на прошлогоднее домашнее поражение. Ощущение не менялось и по ходу матча. Но все закончилось неожиданной ничьей – 1:1. А в «Локо» еще и недовольны арбитром Василием Казарцевым.

«Такое судейство наш чемпионат не красит и не делает сильнее, – сказал после игры руководитель «Локо» Александр Плутник. – Просто слабое судейство. Я в целом про игру, не по конкретному эпизоду: так не судят в современных чемпионатах». Но с вопросом-утверждение о том, что «Локо» должен обыгрывать «Нижний» при любом судействе, Плутник согласился.

•‎ «Локомотив» оказался в большинстве еще в первом тайме: за три минуты две похожие желтые карточки получил Тимур Сулейманов (кстати, воспитанник «Локо»).

Он особо и не спорил – лишь понуро побрел в раздевалку после второго предупреждения.

•‎ В начале второго тайма «Локо» повел – отличился Вильсон Изидор, один из самых ярких футболистов прошлого сезона. Ему шикарную передачу на гол выдал Антон Миранчук – 1:0.

Но «Пари НН» через 18 минут отыгрался – отличился Вячеслав Кротов после скидки Николая Калинского. Кротов не забивал в РПЛ больше года – 448 дней! Последний раз отличился за «Уфу» в игре против «Сочи» в апреле прошлого года.

Правда, возникли вопросы по началу эпизода – атака началась после того, как Кирилл Гоцук, оказавшийся в итоге в центре нападения, столкнулся с Бека-Бека.

Эпизод выглядел спорным, но после видеопросмотра Казарцев не зафиксировал нарушение правил и засчитал гол.

•‎ Затем случился еще один спорный момент – теперь в штрафной «Нижнего». Изидор бил метров с восьми, но на углу вратарской оказался Дмитрий Стоцкий, в которого и пришелся удар. Мяч, судя по трансляции, попал в локоть, и игроки «Локо» сразу рванули к судье с требованием поставить пенальти, а игроки «Пари НН» – с обратной реакцией.

Но Казарцев послушал ассистентов, которые все проверили, и показал – играем дальше.

«Руки были около живота, может чуть-чуть задел [мяч]. Это 100% не пенальти, руки были прижаты», – уверен Стоцкий.

•‎ Несмотря на итоговую ничью, «Локомотив» был намного острее. «Локомотив» набил 30 ударов за матч при xG 2,2 (только 5 в створ, еще раз Изидор пробил в штангу, еще при 1:0), подал 15 угловых, владел мячом 72 процента времени. 30 ударов – это лучший показатель «Локо» в РПЛ с 2011 года.

А вот у «Пари НН» все статистически грустно – забили единственным ударом в створ (а всего – 2 удара за матч при xG 0,32), 28% владения мячом и 0 угловых.