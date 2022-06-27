«Есть веская причина». Хачатурянц официально больше не президент РПЛ, его временно (?) заменит Алаев

Инсайды подтвердились: на общем собрании клубов Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ, а причину ухода сформулировал коротко: «Есть веская причина» (передает журналист Сергей Егоров).

Как и ожидалось, Хачатурянц попросил назначить исполняющим обязанности президента РПЛ Александра Алаева. По данным «РБ Спорт», голоса распределились так: 15 – за, один воздержался. Единственный воздержавшийся – «Зенит».

РБК ранее писал, что при таком сценарии Алаев с высокой долей вероятности станет президентом РПЛ. В таком случае он покинет должности генсека РФС и президента ФНЛ.

Но дождемся выборов – по уставу РПЛ, выдвижение кандидатов на пост президента лиги осуществляется не позднее, чем за 40 дней до даты проведения выборов. Даты пока нет.

В РПЛ теперь человек из РФС. Что это значит?

Ранее сообщалось, что перед уходом Хачатурянц хотел найти для лиги титульного спонсора, беттинг-партнера и основного вещателя. Сейчас эти задачи решены.

Журналист Сергей Егоров в телеграм-канале рассказал о деталях сегодняшнего собрания РПЛ.

• Информацию, что собрание состоится, клубы получили в пятницу.

• Есть версия, что уход Хачатурянца – эмоциональная реакция на слова Александра Дюкова: «Нет, я не обещал мораторий на вылет». Егоров в это не верит: «Хачатурянц с Дюковым знакомы очень много лет, в разрыв я не верю. В то, что клубам был обещан мораторий и в то, что их в итоге просто обманули – верю».

• После Хачатурянца остается дорогой букмекерский контракт (11 млрд рублей за 4 года) и хороший контракт с титульным спонсором (минимум 4,2 млрд за сезон). Хотя договоренность о ТВ-контракте (6,6 млрд в первые два сезона, 7,7 – в оставшиеся два) была достигнута до прихода Хачатурянца.

Хачатурянца избрали только в ноябре. И вот чем он запомнился

А точнее 22 ноября 2021-го, срок полномочий – пять лет. Хачатурянц вошел в историю: никто из предыдущих президентов лиги не работал меньше.

• Еще до назначения главой РПЛ Хачатурянц (заранее было известно, что на выборах не будет других кандидатов) озвучил и глобальные планы по развитию лиги:

«Цель – чтобы в лигу пришли деньги, большие деньги. Чтобы клубы больше зарабатывали. А бизнес любит понятную среду, то есть понятные правила – для этого необходимо провести реформы. Такие традиции, конечно, сразу не воспитаешь, но, изучив опыт английской Премьер-лиги, вижу, что это модель, к которой нам нужно стремиться».

• Лига начала разработку концепции стратегического развития – документа, который не позволил бы повториться истории «Тамбова» – когда клуб исчезает прямо по ходу сезона.

• После 24 февраля уехал из России «по личным обстоятельствам», но к середине марта вернулся.

• При Хачатурянце ослабили лимит: 13 легионеров в заявке(сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков. Однако на поле одновременно смогут выйти не более 8 иностранцев.

• Хачатурянц совмещал пост президента РПЛ с работой в судейском корпусе РФС. Он часто высказывался по теме и, например, в «Коммент.Шоу» рассуждал, что проверка судьи на полиграфе – добровольная процедура.

• Босс лиги позволял публичную критику судей, но потом выступал со странными опровержениями.

• Объяснял смысл Fan ID: «Все дополнительные средства направлены на повышение безопасности на стадионе. Это основной аргумент. Камеры не решают многие другие вопросы. Наличие камер не обеспечивает безопасность. Это комплекс мер, который связан с тем, чтобы все болельщики чувствовали себя комфортно. У нас о безопасности до взрыва в метро никто не говорил. Мы думали, что живем довольно безопасно, но этот случай заставил пересмотреть безопасность в городе».

• Отстранялся от идеи расширения лиги.

• Намекал, что переход на осень-весну не оправдал ожиданий: «В момент, когда предлагалась эта схема, предлагались ее плюсы. Предложил проанализировать, что из этих плюсов сработало, а что – нет».

• Стал первым президентом РПЛ, которого судья обвинил в помощи клубу РПЛ. Алексей Матюнин в ответ на претензии Хачатурянца попросил проверить того на полиграфе и намекнул, что босс лиги действует в интересах «Крыльев Советов».

• Долго уходил от ответа на вопрос про отставку: «Вы все время настойчиво задаете вопрос, ухожу ли я. Этот вопрос не стоит на повестке дня. Я исполняю обязанности президента РПЛ и должен сделать ряд важных мероприятий, например, подписать контракты. Да, то, что хотелось сделать, сейчас неактуально. Новые задачи, РПЛ нужен человек, который будет соответствовать новым задачам. Сейчас надо решать много вопросов».

Тогда же источник РБК в РПЛ сообщал, что Хачатурянц уйдет после решения вопросов о титульном и беттинговом партнерстве. В итоге так и произошло.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович