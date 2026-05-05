  • Масалитин о тренере для ЦСКА: «Был бы двумя руками и ногами за Алонсо. Артига мог бы выстроить систему. Мелькают фамилии из молодежного состава «Барселоны» – это опять риск»
Масалитин о тренере для ЦСКА: «Был бы двумя руками и ногами за Алонсо. Артига мог бы выстроить систему. Мелькают фамилии из молодежного состава «Барселоны» – это опять риск»

Чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о том, кто мог бы возглавить команду после отставки Фабио Челестини.

«При прочих равных я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Главное, чтобы не спонтанно и скоро подходить к выбору. А то мелькают опять фамилии из молодежного состава «Барселоны», но это опять риск.

Такой клуб, как ЦСКА, имеет право на хорошего тренера. Я был бы двумя руками и ногами за Хаби Алонсо. Это моя мечта. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу, и молодым игрокам. Но этот вариант, конечно, очень дорогой для ЦСКА.

Франк Артига мог бы выстроить систему в ЦСКА. Поставить команде атакующую игру, которую любят и болельщики, и специалисты. На сегодняшний день надо понимать развитие клуба, что руководство хочет от назначения тренера.

Надо выбирать стратегию развития клуба, вплоть до системы на поле – как играть. Тренер должен знать и детско-юношескую обстановку, и молодежную команду, и готовиться по одной системе, чтобы в дальнейшем было общее видение.

Придет Леонид Слуцкий, Сергей Игнашевич или кто-то еще – должны знать систему и помогать раскрываться молодым талантам. Включая Матвея Лукина, Матвея Кисляка, Кирилла Глебова, Кирилла Данилова.

На сегодня мы видим, что, к большому сожалению, идет деградация этих футболистов. За исключением Данилова и Лукина», – сказал Валерий Масалитин

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РИА Новости»
Хаби вряд ли приедет, мб Пеп?
ЦСКА форвард нужен, может , он Холланда подтянет с собой
Ответ polkoffnik
Форвард? А как же Гонду?
Или после эпизода с Торменой год назад он уже не форвард?
Если Алонсо провалится, то также эти флюгеры будут его говном поливать как хвалили Челестини осенью и поливают сейчас
Мотивировать иностранного специалиста уровня Хиддинка будем чем? Возможностью выиграть РПЛ или отсутствием еврокубков?
Ответ Mark Borisovich
Другое дело, что специалисту уровня Хиддинка ЦСКА не способен платить столько, сколько он попросит, да и не за чем в данный момент.
Ответ Аль Шинник
Есть две вещи деньги и амбиции) у кого нету амбиций , тот как правило выбирает деньги
В каком мире живут эти старики?
Чем зубоскалить, дочитали бы следующее предложение до конца. Масалитин и сам говорит что этот вариант очень дорогой. Но по сути прав, системность необходима
Я больше Гвардиолу предпочитаю
Еще Зидана в Зенит, ну и Флика в Балтику, можно даже просто тренеров обменять, не думаю что Талалев будет против Барселону возглавить. Главное потом сохранить карьеру, на случай если FM вылетит
Ответ Даниил Варламов_1116148027
В Балтику надо Юрана если Талалаев уедет. И дёшево и сердито. В остальном из свободных ие кто есть Сторожук, Ромащенко, Адиев - это всё не то. )
Алонсо?а что он собо особенного представляет?Выстрелил с Байером,провалился с Реалом,всё.
Ответ Spartakus1984
Провалился? Ну разве что тем, что не понравился любимой жене Переса.
