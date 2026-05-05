Масалитин о тренере для ЦСКА: «Был бы двумя руками и ногами за Алонсо. Артига мог бы выстроить систему. Мелькают фамилии из молодежного состава «Барселоны» – это опять риск»

Валерий Масалитин: был бы двумя руками и ногами за Хаби Алонсо в ЦСКА.

Чемпион СССР в составе ЦСКА Валерий Масалитин поделился мыслями о том, кто мог бы возглавить команду после отставки Фабио Челестини.

«При прочих равных я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Главное, чтобы не спонтанно и скоро подходить к выбору. А то мелькают опять фамилии из молодежного состава «Барселоны», но это опять риск.

Такой клуб, как ЦСКА, имеет право на хорошего тренера. Я был бы двумя руками и ногами за Хаби Алонсо . Это моя мечта. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу, и молодым игрокам. Но этот вариант, конечно, очень дорогой для ЦСКА.

Франк Артига мог бы выстроить систему в ЦСКА. Поставить команде атакующую игру, которую любят и болельщики, и специалисты. На сегодняшний день надо понимать развитие клуба, что руководство хочет от назначения тренера.

Надо выбирать стратегию развития клуба, вплоть до системы на поле – как играть. Тренер должен знать и детско-юношескую обстановку, и молодежную команду, и готовиться по одной системе, чтобы в дальнейшем было общее видение.

Придет Леонид Слуцкий, Сергей Игнашевич или кто-то еще – должны знать систему и помогать раскрываться молодым талантам. Включая Матвея Лукина , Матвея Кисляка , Кирилла Глебова , Кирилла Данилова .

На сегодня мы видим, что, к большому сожалению, идет деградация этих футболистов. За исключением Данилова и Лукина», – сказал Валерий Масалитин