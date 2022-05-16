«Динамо» и «Сочи» разыграют серебро и бронзу. А эти медали хотя бы вручают?

Изучаем регламент.

«Динамо» и «Сочи» в 30-м туре РПЛ разыграют серебро и бронзу. У команд по 53 очка, их ждет очный матч – в случае ничьей выше будет «Динамо», потому что в первой игре забрало победу 1:0.

Это главная интрига в верхней половине таблицы. Мы постоянно говорим о борьбе за серебро и бронзу – эти медали и правда существуют .

В России принято вручать и золотые, и серебряные, и бронзовые медали, в отличие от европейских чемпионатов. Так же было и в Советском Союзе.

Вот информация из блока «О награждении» на официальном сайте РПЛ:

«Клуб награждается дипломом РФС и специальным переходящим призом ПЛ – «Кубком чемпионов России по футболу». Специальный переходящий приз вручается клубу-чемпиону на один год.

Взамен специального переходящего приза клуб-чемпион получает навсегда его копию.

Футболистам команды клуба-чемпиона также присваивается звание «Чемпион России по футболу», и они награждаются золотыми медалями и дипломами РФС. За успешную подготовку команды руководители, административный и тренерский состав клуба-чемпиона награждаются золотыми медалями и дипломами РФС.

Клубы, чьи команды заняли второе и третье места в РПЛ, награждаются дипломами РФС и призами ПЛ . Руководители указанных клубов, футболисты и специалисты команд награждаются, соответственно, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами РФС».

Комплект на команду – 40 медалей, но клубы вправе запросить больше.

Кто лидирует по медалям в истории РПЛ?

С 2002 года, когда состоялся первый розыгрыш чемпионата России с организацией РПЛ, чаще всего медали получал ЦСКА – 15 раз (6 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых). Правда, последние четыре года армейцы остаются без попаданий в тройку, и уже в этом сезоне от них сократит отрыв «Зенит» – теперь будет 14 (8-3-3).

У остальных:

• «Локомотив» – 9 медалей (3-2-4);

• «Спартак» – 9 (1-6-2);

• «Рубин» – 4 (2-0-2);

• «Краснодар» – 3 (0-0-3).

• «Ростов», «Крылья Советов», «Анжи» и «Динамо» брали медали по одному разу. «Ростов» здесь выделяется – только он взял серебро. Правда, «Динамо» точно заработает вторую награду по итогам текущего сезона.

Если считаем только те самые серебряные и бронзовые медали, лидером тоже будет ЦСКА – 9. 8 раз в тройку без чемпионства забирался «Спартак», по 6 раз – «Локомотив» и «Зенит».

А когда награждают?

По-разному бывает даже в одном клубе. Иногда проводят торжественную церемонию, иногда – просто вручают на базе. Например, в 2021-м «Спартак» получил медали на базе, а в 2012-м – в торжественной церемонии по окончании сезона. В обоих случаях было серебро.

ЦСКА в 2015-м провел церемонию вручения серебряных медалей в середине июля, когда до нового сезона оставалось меньше недели, а прошлый закончился больше полутора месяцев назад.

Главное, что обладатели этих медалей получают их физические версии.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Владимир Песня