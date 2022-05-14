Гол Захаряна «Локо» – шедевр! Это его 10-й мяч в РПЛ (почти побил рекорд Дзагоева) – но «Динамо» пропустило 3 и лишилось победы

«Локо» и «Динамо» подарили концерт – с привозом Гильерме, ярким камбэком и итоговой ничьей (3:3). Один из героев – 18-летний Арсен Захарян, который оформил шедевр.

Захарян в топ-форме: 3 гола в 4 последних матчах «Динамо»

Арсен отличился на 34-й минуте (при счете 1:1): обработал передачу от Дмитрия Скопинцева и ювелирно пробил из-за штрафной – шикарный мяч, которым точно стоит насладиться в динамике.

• Арсен положил 10-й гол в РПЛ в возрасте 18 лет и 11 месяцев. Это почти рекорд лиги: в апреле 2009-го в более молодом возрасте этой отметки достиг Алан Дзагоев (18 лет и 9 месяцев), причем его 10-й мяч тоже влетел «Локомотиву». Захарян сыграл уже 41 матч в РПЛ, Дзагоев же пробил отметку еще в 23 игре.

• Захарян набрал топ-форму: у него 3 гола за 4 последних матчах. Ранее полузащитник забил «Алании» в Кубке (3:0), а еще отличился в РПЛ против «Урала» (2:3). Плюс Захарян оформил ассист с «Крыльями» – правда, тогда «Динамо» все равно провалилось (2:5).

• В целом по сезону Арсен тоже в порядке. В РПЛ-2021/22 он сыграл 27 матчей и оформил 7 голов + 8 ассистов.

А как развивался матч?

Было очень жарко. Уже на 10-й минуте привез Гильерме – он подарил мяч Смолову, и тот спокойно реализовал выход один на один. Гол бывшей команде Федор не праздновал, зато пробил пару важных отметок.

• Забил 12-й гол в РПЛ-2021/22 и прыгнул на третье место в списке лучших бомбардиров турнира. Больше забили только Дмитрий Полоз (14) и Гамид Агаларов (19).

• Если брать всю историю РПЛ, Федор по голам тоже в топ-3 – он забил 94-й гол в Премьер-лиге и теперь делит третье место с Романом Павлюченко. Впереди – Александр Кержаков (133) и Артем Дзюба (148).

Вернемся к матчу – тем более что привоз Гильерме вроде бы не сломил «Локо». На 28-й Тин Едвай сравнял счет после навеса с углового от Тикнизяна – это первое результативное действие Наира за «Локо» в чемпионате. Затем показалось, что команда рассыпалась: яркий гол Захаряна и пенальти от Фомина. Кстати, главный виновник третьего гола – Едвай, который вкатился в Смолова.

Но во втором тайме «Локо» выдал отличный отрезок и отыгрался. На 65-й Ян Кухта реализовал выход один на один (вышел на поле на 60-й), а Керк через 7 минут сравнял счет.

У «Динамо» 3 поражения и ничья в 4 последних матчах РПЛ. Дальше – «Сочи» и очная борьба за топ-2.

Фото: vk.com/fcdm_official; РИА Новости/Алексей Филиппов