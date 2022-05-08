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Карасев на ВАР пригласил главного смотреть, ушел ли вратарь «Арсенала» с линии при пенальти. Но это противоречит советам ЭСК 🤦‍♂️

Сергей Карасев Сергей Карасев
Сергей Сергеевич Иванов Сергей Сергеевич Иванов
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Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Арсенал Тула Арсенал Тула
Михаил Левашов Михаил Левашов
Футбол Футбол

«Краснодар» сыграл вничью (1:1) против «Арсенала» в Туле – гости отыгрались на 76-й минуте. Это был главный момент в игре – и очень неловкий. 

Во-первых, забили с пенальти, который назначили после просмотра видеоповтора. Сергей Карасев на ВАР подсказал главному Сергею Иванову, тот изучил самостоятельно и указал на точку. 

Во-вторых, удар пришлось перебивать. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провалил первую попытку – вратарь Михаил Левашов сделал сэйв. 

А почему перебивать? Дело в том, что Левашов нарушил правила, заступив за линию обеими ногами. Из правил следует, что в момент исполнения 11-метрового хотя бы одна нога голкипера должна касаться линии ворот. 

Если бы Сперцян пробил мимо ворот, удар бы перебивать не следовало. Но в случае сэйва это обязательная процедура. 

В-третьих, решение о повторном исполнении пенальти сильно затянулось. Сергей Карасев пригласил Иванова к монитору еще раз, чтобы тот убедился в нарушении правил Левашовым. 

Разве судьи ходят смотреть заступы за линию?

Возможно, вы подумали, что Иванов и Карасев нарушили протокол. Нет, это допускается.

• Протокол ВАР от ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) не запрещает просмотр таких эпизодов. Своеобразная формулировка: «Решение может вынести видеоассистент, но судья на поле может изучить эпизод самостоятельно, если считает, что личный просмотр покажется более убедительным для игроков и тренеров (например, в важный момент матча в конце игры)». 

• При этом экспертно-судейская комиссия РФС советует не злоупотреблять повторами подобных моментов – советовали недавно, в начале апреля: «Комиссия напоминает судьям о рекомендации взвешенно подходить к применению ВАР-видеопросмотра («географические» решения). Вынести решение в подобной ситуации нужно видеоассистенту без вызова главного арбитра к стойке повторов».

• Исключение – комплексные ситуации, в которых ВАР должен изучить сразу несколько моментов. Тогда судье лучше смотреть все на мониторе, после чего выносить решение. В моменте с пенальти «Краснодара» комплексной ситуации не было.

Поэтому, исходя из рекомендаций ЭСК, Карасеву следовало вынести решение самому, без приглашения Иванова.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев после игры сильно злился, но не из-за процедуры, а из-за самого факта повтора пенальти: «Вы видели момент? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Нельзя убивать российский футбол. Это неправильно. Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа. Жалоба в ЭСК ничего не даст. Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать».

В этом матче было очень много видеопросмотров 

Эпизод с пенальти – не единственный, когда Иванову потребовалась помощь Карасева. 

На 20-й минуте Максим Кайнов из «Арсенала» шипами влетел в ногу Ираклия Манелова. Иванов сначала не заметил нарушения, но потом пошел смотреть – рассматривалась красная карточка.

Подкат Кайнова вполне тянул на удаление, но Иванов показал желтую.  

На 90+1 Иванов все-таки показал красную – игроку «Краснодара». И тоже после ВАР – сначала была только желтая. Удалили Егора Сорокина.

И хотя доиграли до 98-й (норма с учетом использования ВАР в РПЛ), «Арсенал» не сумел забить в большинстве. 

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Арсенал Тула – Краснодар 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
8 мая, 16.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Кангва, 1:1 – 76, пенальти Сперцян.
Арсенал ТулаЛевашов, Смольников, Костадинов, Сокол, Степанов, Ткачев, Э. Кангва (Луценко, 76), Гулиев, Кангва, Кайнов, Марков (Деспотович, 76).
КраснодарСафонов, Исаенко, Сорокин, Литвинов (Сухорученко, 60), Пивоваров, Мацукатов (Рейхмен, 86), Сперцян, Кривцов, Ионов (Апеков, 68), Манелов (Ильин, 46), Олусегун (Самко, 86).
Предупреждения:
Кайнов (22), Литвинов (31), Смольников (63), Костадинов (76), Кангва (80), Мацукатов (83).
Удаление:
Сорокин (90).

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