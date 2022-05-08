Карасев на ВАР пригласил главного смотреть, ушел ли вратарь «Арсенала» с линии при пенальти. Но это противоречит советам ЭСК 🤦‍♂️

«Краснодар» сыграл вничью (1:1) против «Арсенала» в Туле – гости отыгрались на 76-й минуте. Это был главный момент в игре – и очень неловкий.

Во-первых, забили с пенальти, который назначили после просмотра видеоповтора. Сергей Карасев на ВАР подсказал главному Сергею Иванову, тот изучил самостоятельно и указал на точку.

Во-вторых, удар пришлось перебивать. Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян провалил первую попытку – вратарь Михаил Левашов сделал сэйв.

А почему перебивать? Дело в том, что Левашов нарушил правила, заступив за линию обеими ногами. Из правил следует, что в момент исполнения 11-метрового хотя бы одна нога голкипера должна касаться линии ворот.

Если бы Сперцян пробил мимо ворот, удар бы перебивать не следовало. Но в случае сэйва это обязательная процедура.

В-третьих, решение о повторном исполнении пенальти сильно затянулось. Сергей Карасев пригласил Иванова к монитору еще раз, чтобы тот убедился в нарушении правил Левашовым.

Разве судьи ходят смотреть заступы за линию?

Возможно, вы подумали, что Иванов и Карасев нарушили протокол. Нет, это допускается.

• Протокол ВАР от ИФАБ (Международный совет футбольных ассоциаций) не запрещает просмотр таких эпизодов. Своеобразная формулировка: «Решение может вынести видеоассистент, но судья на поле может изучить эпизод самостоятельно, если считает, что личный просмотр покажется более убедительным для игроков и тренеров (например, в важный момент матча в конце игры)».

• При этом экспертно-судейская комиссия РФС советует не злоупотреблять повторами подобных моментов – советовали недавно, в начале апреля: «Комиссия напоминает судьям о рекомендации взвешенно подходить к применению ВАР-видеопросмотра («географические» решения). Вынести решение в подобной ситуации нужно видеоассистенту без вызова главного арбитра к стойке повторов».

• Исключение – комплексные ситуации, в которых ВАР должен изучить сразу несколько моментов. Тогда судье лучше смотреть все на мониторе, после чего выносить решение. В моменте с пенальти «Краснодара» комплексной ситуации не было.

Поэтому, исходя из рекомендаций ЭСК, Карасеву следовало вынести решение самому, без приглашения Иванова.

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев после игры сильно злился, но не из-за процедуры, а из-за самого факта повтора пенальти: «Вы видели момент? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Нельзя убивать российский футбол. Это неправильно. Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа. Жалоба в ЭСК ничего не даст. Если мы хотим вытаскивать наш футбол, надо как-то помогать».

В этом матче было очень много видеопросмотров

Эпизод с пенальти – не единственный, когда Иванову потребовалась помощь Карасева.

На 20-й минуте Максим Кайнов из «Арсенала» шипами влетел в ногу Ираклия Манелова. Иванов сначала не заметил нарушения, но потом пошел смотреть – рассматривалась красная карточка.

Подкат Кайнова вполне тянул на удаление, но Иванов показал желтую.

На 90+1 Иванов все-таки показал красную – игроку «Краснодара». И тоже после ВАР – сначала была только желтая. Удалили Егора Сорокина.

И хотя доиграли до 98-й (норма с учетом использования ВАР в РПЛ), «Арсенал» не сумел забить в большинстве.