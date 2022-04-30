«Рубин» стремительно летит на дно. 0:6 дома от «Сочи» – самое тяжелое поражение в истории клуба

И для Слуцкого тоже.

В прошлом туре «Рубин», казалось, пошел на поправку – обыграли тульский «Арсенал» (1:0). Но вот в Казань приехал «Сочи» и устроил порку – 6:0.

Счет по игре: уже в первом тайме гости нанесли 11 ударов и забили два гола. Счет открыл Маргасов, закончивший нехитрую трехходовку с Нобоа и Кассьеррой. Перед перерывом Жоаозиньо идеально исполнил штрафной.

В начале второго тайма Кассьерра забил уже сам – с передачи Нобоа убежал к воротам, обыграл вратаря и защитника, а потом затолкал мяч в ворота.

В концовке «Рубин» так раскрылся, что получил еще три мяча: в быстрых атаках отличились Заика, Ивелин Попов и Мелкадзе.

«Сегодня на поле встречались команды разного уровня. Дальше уже был вопрос, насколько будет результат в пользу соперника, – резюмировал Слуцкий. – Это все равно очень болезненный удар по самолюбию каждого из нас. Не помню такого результата, думаю, это самое крупное поражение в моей карьере».

Слуцкий прав: это поражение самое крупное и в его тренерской карьере, и в истории «Рубина». Предыдущий рекордный разгром случился в марте – от ЦСКА.

• Серия казанской команды удручает: проиграли 6 из 8 матчей с общим счетом 5:21.

• После 0:6 от «Сочи» у «Рубина» официально худшая оборона весны – команда пропустила уже 23 гола. На втором месте по этому показателю тульский «Арсенал» – у них 17 пропущенных (и игра в запасе). Тульский клуб – единственный, кто в этом сезоне пропустил больше казанцев в РПЛ (52 против 50).

• Зона стыковых матчей все ближе, но нельзя исключать и прямой вылет. У «Рубина» остались матчи с «Локомотивом» (в гостях), «Уралом» (в гостях) и «Уфой» (дома).

У прямых конкурентов не самый плохой календарь – и у «Уфы», и у «Урала» в запасе матчи против тульского «Арсенала».

Расклады не самые приятные для Слуцкого. Или для того, кто будет заканчивать сезон вместо него.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид