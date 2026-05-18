  Гол Хавертца с углового принес «Арсеналу» победу над «Бернли» – 1:0. Кай избежал удаления за удар шипами в икру Угочукву на 67-й
Гол Хавертца с углового принес «Арсеналу» победу над «Бернли» – 1:0. Кай избежал удаления за удар шипами в икру Угочукву на 67-й

«Арсенал» обыграл «Бернли» – 1:0.

«Арсенал» победил «Бернли» (1:0) в 37-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Эмирейтс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кай Хавертц на 37-й минуте открыл счет, забив после подачи углового, его гол в итоге стал победным. На 67-й немец избежал удаления за удар шипами в икру Угочукву.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 37 тур
18 мая 19:00, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
1 - 0
1.23xG0.19
Бернли
Матч окончен
90’
+4’
Пирес
Эдегор   Субименди
90’
+3’
Троссард   Мартинелли
90’
+3’
90’
+1’
Флемминг
82’
Эстев   Хамфрис
82’
Тшауна   Бруун Ларсен
78’
Флорентину   Уорд-Проуз
Эзе   Льюис-Скелли
73’
Хавертц   Дьокереш
73’
Калафьори   Инкапиэ
72’
71’
Угочукву   Лоран
70’
Межбри   Амдуни
Хавертц
67’
2тайм
Перерыв
  Хавертц
37’
28’
Межбри
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Москера, Эзе, Райс, Эдегор, Троссард, Хавертц, Сака
Запасные: Троссард, Калафьори, Эзе, Эдегор, Аррисабалага, Доуман, Хавертц, Мадуэке, Габриэл Жезус
1тайм
Бернли:
Вайсс, Пирес, Эстев, Туанзебе, Уокер, Угочукву, Флорентину, Энтони, Межбри, Тшауна, Флемминг
Запасные: Эстев, Флорентину, Межбри, Хартман, Угочукву, Эдвардс, Тшауна, Дубравка, Уоррелл
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26760 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Удалось заполучить билет на заключительный домашний матч сезона, пойду сегодня на стадион. Надеюсь, Арсенал сегодня порадует всех своих болельщиков!
COYG🔴⚪️
Ответtonyadams
А болельщики пусть порадуют команду поддержкой, чтобы мы прям через экран слышали даже на условной Сетанте, которая сильно режет интершум :)
Ответtonyadams
О, круто - enjoy!
Я так и не смог найти, прильну к телевизору
я первый раз вижу голую задницу в прямом эфире. ещё и замедленный повтор дали )))
а в женском футболе такое бывает? а то я могу начать его смотреть.
Ответvulturecrow
Стринги так не стянуть
Ответvulturecrow
Саломон Калу еще был
Арсенал обязан побеждать и брать это заслуженное чемпионство.Пускай этот сезон и не лучшим был как мог но по совокупности никто больше не заслужил .Артета как никто заслуживает большого трофея,он проделал огромную работу.Сколько было критики в том числе и от своих болел но все превозмог и должен дотащить это.
ОтветEduard Ma
еще не превозмог
ОтветEduard Ma
Пипец заслуженное. Не смеши. Примерно 40% голов с угловых, где всегда атакуется вратарь соперника. Нечестное и убогое чемпионство , которое когда-либо видел. Надеюсь запретят блокировать вратаря в фифа и Апл.
Хейтеры, неверное, плачут сейчас. С углового, после непоставленного пенальти, И ДАЖЕ ВРАТАРЯ НЕ ТОЛКАЛИ!
ОтветAnton Bazhenov
Толкали мысленно, мысленно, рря
завтра болеем за Борнмут.
Ответvulturecrow
Хотелось бы стать чемпионом в игре в последнем матче
ОтветFoma T
я в пятницу в Лондон лечу, чтобы там посмотреть последний матч. безусловно, было бы офигенно красиво, если бы именно тогда оформилось чемпионство Арсенала - больше ожидания и свежих эмоций в фанатской толпе.
но я ни разу не против на расслабоне смотреть последний матч в ожидании чемпионского парада. сейчас имеет значение только титул.
В АПЛ принимаются революционные решения. Пенальти отменяют как вид
ОтветKTK
Отменяют только, когда это выгодно 115ным
И почему это не пенальти ? Сака играет на опережение и пытается ударить по мячу, защитник подставляет ногу и мешает удару не блокируя удар по мячу а блокируя ногу
ОтветЕго Величество Златан
Потому что Тирни за Сити
ОтветЕго Величество Златан
Так а может защитник сыграл на опережение, а Сака ему ударил по ногам? Я просто в шоке, вы как будто с псих больницы сбежали ей богу.
Ладно бы он накладку в момент удара сделал, ну тут же чисто первее поставил ногу в борьбе за мяч, Сака по этой ноге влупил как по мячу и требует пенальти. В какой сука вселенной ты живешь?
Удачи «Арсеналу»! 🔴
ОтветGunner_14
Тула уже и так бронировала место в лучшей лиге мира
Фирменный гол — с углового :) Специально для хейтеров.
Ппц какой наплыв неадекватов. Главное болельщики Сити вели себя достойно до последних туров в отличии от остальных обиженных но сейчас тоже посыпались попаболь пошла полная...
ОтветEduard Ma
вышла новость об уходе Пепа. они сейчас напуганы и потеряны. понимают, что без него их место будет 6-ым.
Ответvulturecrow
До Пепа же Сити не выигрывал ничего
