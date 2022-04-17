Рекорд легионерского старта в РПЛ теперь делят Изидор и Языджи: голы 6 матчей подряд! Форвард «Локо» может и превзойти

Его серия продолжилась дублем «Сочи».

Вильзон Изидор продолжает разрывать за «Локомотив». Теперь положил дубль в ворота «Сочи» и повторил рекорд Юсуфа Языджи – турок тоже забивал в шести матчах подряд.

На 36-й минуте, уже при счете 0:1, Изидор мастерски исполнил пенальти – Сослан Джанаев угадал, но мяч все-таки зашел в левый нижний угол.

11-метровый заработал Ян Кухта – ему прилетело в пятку от Ибрагима Цаллагова. Кстати, во втором тайме чех закусился с Родригао – было некрасиво, закончилось обоюдным удалением.

Но Кухта превратился в одного из антигероев, а вот Изидор работал только в плюс.

В начале второго тайма он снова забил – снова сравнял (потому что сочинцев вывел вперед как раз Родригао). Француз откликнулся на навес от Мачея Рыбуса и пробил мимо Джанаева.

Счет таким образом стал окончательным. Был момент, где «Локо» мог и вырвать победу: так как Изидора к тому моменту уже заменили, решать должен был вышедший вместо него Дмитрий Рыбчинский – не смог.

Так что все-таки 2:2.

Как же шикарен Изидор в России: забил в два раза больше своих xG, шикарно разбирается в штрафной

Вильзон продолжает покорять РПЛ.

• У француза уже семь голов в шести матчах чемпионата. Вильзон забивает в каждой игре РПЛ и уже стал лучшим бомбардиром команды в этом сезоне. Столько же за «Локомотив» забил Федор Смолов, который зимой вернулся в «Динамо» (и продолжил накидывать там).

• Изидор повторил рекорд Юсуфа Языджи для легионера на старте в РПЛ: шесть матчей с голами подряд. Турок впервые ушел без мяча в чемпионате только в седьмом матче, у француза за те же шесть игр на один гол меньше – но серия продолжается.

Шансы превзойти Юсуфа и правда неплохие: впереди домашний матч с «Нижним», а вот уже дальше – в гости к «Зениту» и «Краснодару». Помните, откуда расхождение? Все дело в том, что первую игру «Локо» после рестарта перенесли, когда краснодарский аэропорт только закрыли.

• Изидор забивает соперникам любого уровня: «Химки», ЦСКА, «Ахмат», «Спартак», «Ростов», теперь «Сочи» – охвачены все полюса. В последних матчах Изидор – просто гений в штрафной: забил шесть из семи голов именно оттуда. Единственный дальний влетел в ворота Александра Максименко.

• Французу пока что немного везет: он забил почти на четыре гола больше ожидаемого – семь голов влетели при 3.42 xG. Кстати, у Вильзона шесть голов с правой ноги и один головой.

Фанаты «Локомотива» так прониклись игрой Изидора, что признали его лучшим игроком марта. «Он нападающий и должен забивать. Ничего удивительного. Просто выполняет свою работу», – Дмитрий Лоськов, при котором взлет начался, экономил комплименты, когда был «и.о.»

Причем на сборах Вильзон не особо впечатлял – оказывается, просто так втягивался.

«Проблем с адаптацией практически не было. Если вспомнить сборы, у меня было достаточно голевых моментов, но я забивал не так часто, как хотелось, – рассказывал игрок «СЭ» в марте. – Не было сомнений, что я все равно выйду на дорогу по забиванию голов. Я знал, что в официальных матчах начну забивать. Чувствую себя комфортно. Можно сказать, как рыба в воде. Меня поддерживает семья».

Несмотря на все организационные проблемы и отъезд тренера, «Локо» держится недалеко от борьбы за медали: пока идет шестым, от ЦСКА с третьего места – шесть очков и три по потерянным (если обыграть «Краснодар», идущий на одну строчку и одно очко выше, в отложенном матче).

Москвичи расположены так достойно – например, +7 от «Спартака» – во многом благодаря реализации Изидора.

Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев