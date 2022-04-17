Самый кровавый гол в ФНЛ – капитан «Краснодара-2» сильно рассек лицо. Ух

Только вернулся после разрыва крестов.

Пока в Премьер-лиге все скатывается в трэшток, в ФНЛ на поле настоящая борьба. Например, «Краснодар-2» сравнял счет в матче с «КАМАЗом» ценой жуткого рассечения головы автора гола – защитника Виталия Стежко.

Даже отпраздновать толком не получилось – Стежко немного пробежал и прилег c окровавленным лицом на газон.

Защитнику наложили повязку на голову, чтобы остановить кровь. Все обошлось – он сыграл полные 90 минут. Стежко сравнял счет на 35-й минуте, а потом «Краснодар-2» забил еще 3 мяча и победил 4:1.

«Самочувствие нормальное, – сказал после матча сам Виталий. – Там была подача, я сыграл, и вратарь уже по касательной мне попал в бровь. Ничего серьезного, думаю. Сейчас поедем в больницу и зашьем, все нормально. К следующему матчу буду готов».

Про восстановление Стежко упомянул не просто так. Защитник пропустил целый год из-за разрыва крестов – порвал 13 апреля прошлого года, на поле вернулся буквально пару недель назад, в двух матчах выходил буквально на несколько минут.

Встреча с «КАМАЗом» стала для Виталия первой, в которой он вышел в стартовом составе. И сразу же получил капитанскую повязку.

Стежко – уроженец станицы Бузиновской в Краснодарском крае. К 25 годам защитник прошел через всю систему молодежных команд «Краснодара», но в основе пока не дебютировал. Зато сыграл в Лиге Европы за «Пюник» – провел в Армении в аренде сезон-2018/19.

Теперь Виталий вернулся после травмы, а когда наберет форму, то может – кто знает – пригодится и в основе. Сейчас за главную команду «Краснодара» в обороне играют ребята, которые моложе Стежко.

Фото: fckrasnodar.ru