  • Бьелса считает, что Вальверде может претендовать на «Золотой мяч»: «У Педри и Витиньи нет такой универсальности. Но конкуренция жесткая – трудно соперничать с Винисиусом и Мбаппе»
Марсело Бьелса заявил, что Вальверде может претендовать на «Золотой мяч».

Тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высоко оценил уровень хавбека национальной команды и «Реала» Федерико Вальверде.

«Вальверде – игрок другого типа, чем большинство тех, кто играет на его позиции. Ему одинаково легко играть как в центре поля, так и справа или слева. 

В полузащите он может играть глубоко, может играть перед опорником, может ближе к атакующему полузащитнику. И без проблем в любой из этих трех зон. Он играл и крайним защитником, и вингером, что в последнее время привлекло к нему все внимание. Справа он создает решающие моменты, но мы также видели, как он забегает и отдает голевые передачи слева.

Вот что отличает его от Педри и Витиньи. У них нет такой универсальности. Он, без сомнения, один из лучших в мире», – сказал Бьелса.

Тренер также заявил, что Вальверде может претендовать на «Золотой мяч».

«Награды присуждаются на основе индивидуальной игры в команде и завоеванных титулов. У него есть все упомянутые мной качества, но он также сталкивается с жесткой конкуренцией – даже внутри своей команды. Трудно конкурировать, например, с Винисиусом и Мбаппе», – отметил Бьелса.

ВАР сделал футбол лучше?
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
Бегунок пару матчей неплохих выдал и его поставили на уровень 2х гениев:))🤣🤣🤣
Ну если Реал опять начнёт пиарить условного Винисиуса в ущерб другим своим достойным ЗМ игрокам в сезоне и вкидывать все яйца в одну корзину, то нет, Феде не выиграет.
Ответ Евгений Сидоров
Да без разницы кого пиарить. Вальверде сейчас точно не претендент на ЗМ.
Ответ Евгений Сидоров
Ну в том году барселона пиарила ямаля,хотя рафинья точно был не хуже.
Вальверде максимально переоцененный игрок, по мне. Он прекрасен как ППЗ или ПЗ когда нужно покрывать бровку и развивать атаки, но как ЦПЗ это бездарный футболист. Он просто вбегает в штрафную и забивает голы, как Беллингем, но других их качеств никто не знает, несмотря на то что они номинально ЦПЗ и голы забивать не их работа
Ответ sqynpcmf7w
"У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?"
Ответ sqynpcmf7w
Неудивительно что это написал член секты бчк) куда бьелсе, Анчелотти, Алонсо, арбелоа, Тухелю до такого гения как ты) не поняли еще они футбол на твоем уровне чтоб так тонко описывать умения игроков)
Это как раз у Мбаппе и Винисиуса нет такой универсальности. А Вальверде и Педри топари, без которых их команды развалится.
Вальверде хорош, спору нет.
Ответ Edgar Davids_1117089057
Вальверде крут, но не на ЗМ он игру показывает
Сравнить Вальверде с двумя умнейшими полузащитниками, ну такое себе, Рауль Гарсия даже более универсален, может он тоже претендент на ЗМ.
опять риго позорится, не обращайте внимание:)
Ответ Хуанитиста
Было бы удивительно, если наоборот
Ответ Верховный Лорд
Вообще то у него изредка бывают адекватные мысли, вроде. Но это не точно.
Не совсем понятно, каким боком тут Винисиус. Он выходя в атаке за Реал забил ща этот сезон Ла Лиги 7 мячей с игры.
Вы серьезно считаете, что не Кейн ЗМ возьмёт? Вальверде топ, но это максимум топ 3
