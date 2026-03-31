Бьелса считает, что Вальверде может претендовать на «Золотой мяч»: «У Педри и Витиньи нет такой универсальности. Но конкуренция жесткая – трудно соперничать с Винисиусом и Мбаппе»

Марсело Бьелса заявил, что Вальверде может претендовать на «Золотой мяч».

Тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высоко оценил уровень хавбека национальной команды и «Реала » Федерико Вальверде .

«Вальверде – игрок другого типа, чем большинство тех, кто играет на его позиции. Ему одинаково легко играть как в центре поля, так и справа или слева.

В полузащите он может играть глубоко, может играть перед опорником, может ближе к атакующему полузащитнику. И без проблем в любой из этих трех зон. Он играл и крайним защитником, и вингером, что в последнее время привлекло к нему все внимание. Справа он создает решающие моменты, но мы также видели, как он забегает и отдает голевые передачи слева.

Вот что отличает его от Педри и Витиньи. У них нет такой универсальности. Он, без сомнения, один из лучших в мире», – сказал Бьелса.

Тренер также заявил, что Вальверде может претендовать на «Золотой мяч».

«Награды присуждаются на основе индивидуальной игры в команде и завоеванных титулов. У него есть все упомянутые мной качества, но он также сталкивается с жесткой конкуренцией – даже внутри своей команды. Трудно конкурировать, например, с Винисиусом и Мбаппе », – отметил Бьелса.