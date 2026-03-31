  • Камавинга об Арбелоа: «Иногда он приходит с подарками после тренировки – пончики, спекулос, «Орео». Игроков вроде нас нужно просто делать счастливыми – тогда ноги делают все, что хотят»
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга раскрыл интересную деталь о главном тренере команды Альваро Арбелоа

«Арбелоа похож на Анчелотти. Он дает нам много свободы и общается с игроками.

Иногда он приходит после тренировки с подарками… пончики, спекулос (пряное хрустящее печенье родом из Бельгии и Нидерландов – Спортс’‘), «Орео».

Игроков вроде нас нужно просто делать счастливыми. Когда ты счастлив, твои ноги делают все, что хотят», – сказал Камавинга. 

Арбелоа после побед приносит завтрак в раздевалку для игроков «Реала». Журналист Аггире сказал: «Он раздает круассаны, пончики»

ВАР сделал футбол лучше?12129 голосов
ДаДжанни Инфантино
НетМишель Платини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
5 комментариев
Ну аниматор для дошкольной группы развития
"Зайчик гостинцы передает", - прокомментировал Арбелоа
И это профессиональные футболисты?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Игроков вроде нас.
Я бы понял если бы они за спасибо работали. Но когда у тебя зарплата в месяц, на которую можно купить камаз Орео и еще 10 на сдачу.
Ты просто зажрался Кава,
первый год пахал как лошадь щас мяч больше 10 секунд не может продержать в ногах, если бы не Вальверде и Куртуа, этот друшлаг и еще 3-5 игроков давно бы выкинули из Мадрида
Ну мне кажется, что им для контраста надо Карпина один раз в перерыва запустить в раздевалку, а там уже можно будет сравнить.
