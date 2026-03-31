Камавинга об Арбелоа: «Иногда он приходит с подарками после тренировки – пончики, спекулос, «Орео». Игроков вроде нас нужно просто делать счастливыми – тогда ноги делают все, что хотят»

Камавинга об Арбелоа: иногда он приходит с подарками – пончики, Speculoos, Oreo.

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга раскрыл интересную деталь о главном тренере команды Альваро Арбелоа .

«Арбелоа похож на Анчелотти . Он дает нам много свободы и общается с игроками.

Иногда он приходит после тренировки с подарками… пончики, спекулос (пряное хрустящее печенье родом из Бельгии и Нидерландов – Спортс’‘), «Орео».

Игроков вроде нас нужно просто делать счастливыми. Когда ты счастлив, твои ноги делают все, что хотят», – сказал Камавинга.

Арбелоа после побед приносит завтрак в раздевалку для игроков «Реала». Журналист Аггире сказал: «Он раздает круассаны, пончики»