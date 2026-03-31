Каземиро об уходе из «МЮ»: «Надеюсь не заплакать при прощании – моя жена плакала, когда фанаты на днях просили оставить меня еще на год. Я благодарен им за любовь, буду болеть за клуб до конца жизни»

Каземиро: надеюсь, что не заплачу при прощании с «МЮ».

Каземиро поблагодарил болельщиков «Манчестер Юнайтед » за поддержку.

Бразильский полузащитник покинет команду по окончании сезона.

«Честно говоря, я не могу объяснить. Все, что я могу – это быть благодарным, потому что я действительно получаю огромное удовольствие. Не только я, но и вся моя семья. Для нас большая честь слышать, как фанаты выражают любовь и привязанность.

Многие думают, что так было лишь несколько месяцев после объявления [об уходе], но я должен быть благодарен за то, что с самого первого дня, как я приехал сюда, фанаты прекрасно относились ко мне и к моей семье. Я благодарен болельщикам «Юнайтед» и запомню их на всю жизнь.

Надеюсь, я не заплачу при прощании, потому что это прекрасный опыт. Моя жена уже плакала на днях, когда фанаты просили продлить контракт со мной еще на один год. Я просто хочу насладиться этим, насладиться всеми этими моментами, и я буду болельщиком «Манчестер Юнайтед» до конца жизни», – сказал Каземиро .