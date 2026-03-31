  • Кейн не сыграет с Японией из-за небольшого повреждения на тренировке. Серьезной травмы нет
1

Кейн не сыграет с Японией из-за небольшого повреждения на тренировке. Серьезной травмы нет

Харри Кейн мог травмироваться в сборной Англии.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн не сыграет в сегодняшнем товарищеском матче с Японией.

«Сегодня Кейну предоставлен отдых в качестве меры предосторожности из-за небольшой проблемы на тренировке. Он остается в составе команды для дальнейшего обследования», – говорится в сообщении сборной.

Инсайдер Сами Мокбел отмечает, что повреждение форварда «Баварии» несерьезное.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница сборной Англии в X
