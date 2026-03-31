«РТ-Капитал» увеличил сумму иска к «Крыльям» до 160 млн рублей. В феврале клуб сообщал о полном погашении долгов перед дочкой «Ростеха»

«РТ-Капитал» увеличил сумму иска к «Крыльям».

Компания «РТ-Капитал», которая является дочерней структурой госкорпорации «Ростех», увеличила сумму иска к «Крыльям Советов» с около 146 млн до более чем 160 млн рублей.

Как сообщает РИА Новости, «РТ-Капитал» просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами. Ответчик требования не признает.

Суд назначил рассмотрение дела по существу на май.

В феврале «Крылья Советов» сообщали , что полностью выплатили долг «РТ-Капитал» в размере 1,1 миллиарда рублей.

