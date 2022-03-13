Сперцян – большая надежда Галицкого. Он обновлял контракт, не зная зарплату, а «Спартаку» забивал со штрафных еще в ФНЛ

«Краснодар» на выезде и без легионеров справился со «Спартаком» (2:1). Главный герой – 21-летний Эдуард Сперцян.

На 5-й минуте он красиво положил со штрафного, пробив под стенкой. «Спартак» не отрядил лежачего страховщика, а Селихов был не готов к такому сценарию.

Уже на 86-й Эдуард оформил дубль, реализовав пенальти, который сам заработал.

Сперцян может стать мастером штрафных. Он уже лидер «Краснодара» – и забивает, и созидает

Вот аналитика от самого Сперцяна: «Когда я увидел, что нет игрока под стенкой, сразу решил, что пробью низом.

Эмоции не передать словами, но что нам остается делать, кроме как биться. Мы еще больше сплотились, когда уехали легионеры. Может быть, сегодня было тяжело держать мяч, потому что это «Спартак», играем на выезде, качество поля. По поводу пенальти – я думал, куда буду бить, но мне помогло, что я посмотрел на вратаря в последний момент».

Воспитанник краснодарцев забил шестой гол в 18 матчах Премьер-лиги в этом сезоне (плюс есть две голевые). Он лучший бомбардир команды – даже если считать легионеров, которые либо приостановили контракты, либо вовсе их разорвали. Делит лидерство с Джоном Кордобой, но кажется, что единоличное первое место – вопрос следующих туров. Три мяча (то есть половину от общего числа) он положил после зимней паузы – один «Уралу» в прошлые выходные, два – «Спартаку».

По вкладу в атаки Сперцян держался одним из главных игроков «Краснодара» даже при оптимальном составе. По данным статистического ресурса Understat, он третий в команде по xG (5,31) и второй по xA (ожидаемые ассисты – 3,45).

Штрафные – отдельное оружие. Забавно, что по ходу карьеры больше всего страдал именно «Спартак». Автор Sports.ru Александр Дорский приводил главные цифры в телеграм-канале:

«Сперцян забил шестой гол прямым ударом со штрафного после выпуска из академии «Краснодара». По два гола за молодежку и «Краснодар-2», сегодняшний за основу. Удивительно, но половину штрафных Сперцян отгрузил команде одной системы – «Спартака»:

– в сезоне-2020/21 «Спартаку-2» в ФНЛ (Поплевченкову),

– в сезоне-2020/21 «Спартаку-2» в ФНЛ (Акмурзину),

– в сезоне-2021/22 «Спартаку» в РПЛ (Селихову)».

В ФНЛ Сперцян забивал со штрафных в разном стиле: в первом круге со «Спартаком-2» пробил с середины полукруга в правый от вратаря угол, во втором – практически из той же точки – в левый, плюс забил «Факелу» ударом в противоход вратарю низом.

Эдуард уже клал с прямого стандарта и в РПЛ – против «Зенита» в августе 2021-го. Тот гол не засчитали из-за нарушения Уроша Спайича, серб стоял слишком близко к стенке. Со «Спартаком» альтернативная стенка «Краснодара» стояла по правилам.

Галицкий обожает Сперцяна. Тот не изучал новую зарплату и плакал после одного неудачного матча

До сезона-2021/22 у Сперцяна было только 142 минуты в РПЛ – в текущем сезоне уже наиграл 1436. В игроке видят главную надежду команды, а владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому нравится отношение Сперцяна к делу.

Например, в декабре «Краснодар» не смог забить «Нижнему» – тяжелее всех потерю очков переживал именно Эдуард.

«Может, Сперцян обидится, но когда мы сыграли с «Нижним Новгородом», мне помощники сказали, что он сидел и плакал. Когда я говорил про мальчиков, я имею в виду это. Не забуду, когда человек подписывал контракт и не смотрел на цифры», – хвалит воспитанника Галицкий.

В том же интервью он добавил: «Русские сильные футболисты будут играть. Я ни за что не променяю Сафонова, Сперцяна, Черникова на других футболистов. Они дальше будут прогрессировать, и мы не будем даже смотреть иностранцев на эти позиции».

Еще чуть ранее, в сентябре 2021-го, Галицкий в твиттере выложил видео, как Сперцян показывает на эмблему клуба на футболке после гола в ворота «Ростова». Обновления в твиттере – редкость для Галицкого, так что такой эпизод тоже заслуживает внимания.

Сперцян уже был на важных ролях в довольном сильном по именам «Краснодаре». Теперь он безусловный лидер – и пока справляется со статусом.

Для «Краснодара» сейчас это бесконечно важно.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Виталий Тимкив