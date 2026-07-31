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  4. Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»

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Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Эрлинг Холанд выложил фото с Майклом Джорданом.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал фотографию с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.

«Подпись не нужна», – написал норвежский футбол.

Фото: x.com/Erling

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Эрлинга Холанда в X
logoЭрлинг Холанд
logoМайкл Джордан
фото
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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С Федором Смоловым - подписал Холланд.
Ответdreamstep
С Федором Смоловым - подписал Холланд.
Комментарий скрыт
Ответdreamstep
С Федором Смоловым - подписал Холланд.
ничего, Джордан тоже с Холландом фоткался
При том что они почти одинакового роста, вы только гляньте на лапу Джордана по сравнению с Холандом.
ОтветCamp_Nou
При том что они почти одинакового роста, вы только гляньте на лапу Джордана по сравнению с Холандом.
Этими лапами Джордан в 562 матчах НБА набирал 30 и более очков, что является рекордом НБА
ОтветCamp_Nou
При том что они почти одинакового роста, вы только гляньте на лапу Джордана по сравнению с Холандом.
Такими лапами да весло бы побольше.
Федор неслабо так загорел
ОтветЧемпион Людей
Федор неслабо так загорел
Бутсы повесил на гвоздь-есть время позагарать
ОтветЧемпион Людей
Федор неслабо так загорел
Объясните хохму про Смолова пожалуйста, я что-то пропустил и не понимаю
Холанд по сравнению с Джорданом щупленький такой)))
ОтветМОНТЁР ТуПи
Холанд по сравнению с Джорданом щупленький такой)))
хренасе, щупленький. у него предплечье как у армрестлера. просто ни грамма лишнего веса, как у любого нормального ногомячиста. и шорты как у меня.
Помню по телевизору НБА показывали, Джордан, Пиппен, Кукоч, скучаю по этим временам...
ОтветГеоргий Хасия
Помню по телевизору НБА показывали, Джордан, Пиппен, Кукоч, скучаю по этим временам...
Деннис Родман
ОтветЛюбовь Любовь
Деннис Родман
Касета была VHS с обложкой Родман и Ван Дам фильм не помню как назывался) боевик) как много в этом слове))
Лучше Джордана никого нет, да и не будет уже никогда.
Мой самый любимый спортсмен больше 35 лет уже.
Лучший!
ОтветAndreyBSC
Мой самый любимый спортсмен больше 35 лет уже. Лучший!
Да, Холланд это мощь
Мой любимый баскетболист
Ответkokakoka
Мой любимый баскетболист
По мне ваще ни о чём, а вот Джордан реально крут.
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