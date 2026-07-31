Холанд выложил фотографию с Джорданом: «Подпись не нужна»
Эрлинг Холанд выложил фото с Майклом Джорданом.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал фотографию с шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
«Подпись не нужна», – написал норвежский футбол.
Фото: x.com/Erling
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Эрлинга Холанда в X
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