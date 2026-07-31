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  4. «Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже

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«Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже
«Барселона» купила Бисиву.

«Барселона» объявила о трансфере Джесси Бисиву.

Вингер сборной Бельгии U17 перешел из «Брюгге» и заключил контракт сроком до 2031 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы заплатили 8,5 млн евро, также они переведут 20% от суммы в случае перепродажи игрока.

Бисиву, которому в январе исполнилось 18 лет, последние три года отыграл во второй лиге Бельгии.

Изображение: fcbarcelona.com

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Барселоны»
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Комментарии

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Зачем из Бельгии брали, когда можно из Сеуты. Там оптом завезли партию таких же смуглых Ямалей
ОтветAntispa
Зачем из Бельгии брали, когда можно из Сеуты. Там оптом завезли партию таких же смуглых Ямалей
Ямаль чемпион мира и Европы,;а ты- плюсодрочер из Урюпинска
ОтветAntispa
Зачем из Бельгии брали, когда можно из Сеуты. Там оптом завезли партию таких же смуглых Ямалей
Там власти Марокко намеренно их запускают в сторону Сеуты
Оценивается в 800 тысяч, купили за 8,5 млн, да ещё и с процентом от перепродажи. При этом в 18 лет у него даже во втором дивизионе Бельгии стата никакущая. Потенциально большие таланты в 18 лет либо уже разрывают в высших дивизионах Бразилии, Аргентины, Дании, Сербии, Хорватии и т.д, либо же неплохо играют уже в топ-лигах. Мутная фигня какая-то.
ОтветПавел Гребнев
Оценивается в 800 тысяч, купили за 8,5 млн, да ещё и с процентом от перепродажи. При этом в 18 лет у него даже во втором дивизионе Бельгии стата никакущая. Потенциально большие таланты в 18 лет либо уже разрывают в высших дивизионах Бразилии, Аргентины, Дании, Сербии, Хорватии и т.д, либо же неплохо играют уже в топ-лигах. Мутная фигня какая-то.
Либо кто то что то знает , Барса настолько выискивает иногда иголку в стоге сена что скорее всего есть за что
ОтветПавел Гребнев
Оценивается в 800 тысяч, купили за 8,5 млн, да ещё и с процентом от перепродажи. При этом в 18 лет у него даже во втором дивизионе Бельгии стата никакущая. Потенциально большие таланты в 18 лет либо уже разрывают в высших дивизионах Бразилии, Аргентины, Дании, Сербии, Хорватии и т.д, либо же неплохо играют уже в топ-лигах. Мутная фигня какая-то.
опять с бабками мутят что то
Кому интересно, вот он. Чисто на мой взгляд потенциал очень есть.
Опять же вспомните Диоманде человек за год ценник в 5 раз поднял, тут такая же может быть история.
Единственно уж очень субтильный.
Такой Ямаль на минималках
https://www.youtube.com/watch?v=Lt5SuhkgI_E
ОтветForza14Viola
Кому интересно, вот он. Чисто на мой взгляд потенциал очень есть. Опять же вспомните Диоманде человек за год ценник в 5 раз поднял, тут такая же может быть история. Единственно уж очень субтильный. Такой Ямаль на минималках https://www.youtube.com/watch?v=Lt5SuhkgI_E
Для сравнения, глянь нарезку Руни Бардагжи до перехода в Барсу, это уже небо и земля. Только Руни там играл в основе Копенгагена и в ЛЧ.
По мне так этот бельгиец полено с ничем не выдающимся дриблингом и расстается с мячом без какой либо гениальной мысли. Мутки какие-то, но рад буду ошибиться
Бельгии...
Футбол сборных это конечно всё менее веселее, с каждым ЧМ.
Где Австрия, где Голландии, где Нигерия уже далеко не всегда понятно...
Прям настолько глубоко работают скауты? Может центрнапа на будущее найдут. Неужели так мало страйкеров молодых?
ОтветAbdul Aziz
Прям настолько глубоко работают скауты? Может центрнапа на будущее найдут. Неужели так мало страйкеров молодых?
Настолько, что уже купили Напа😉
ОтветAbdul Aziz
Прям настолько глубоко работают скауты? Может центрнапа на будущее найдут. Неужели так мало страйкеров молодых?
А Хамза это кто по вашему, не страйкер найденный скаутами?
Выглядит как фати, плавает как фати, крякает как фати. Чорт это же фати 2.0.
Хорошее вложение средств. В Барсе знают что делают!
ОтветМолодой Френки
Хорошее вложение средств. В Барсе знают что делают!
😂😂😂😂😂
Такое ощущение, что в Европе одни негры живут
ОтветГлор_Барсы!
Такое ощущение, что в Европе одни негры живут
Европейцы сами выбрали не заводить семьи, детей и жить в своё удовольствие. Видимо их это устраивает
Зачем барсе столько вингеров?) где защита
ОтветКайфарик Диего
Зачем барсе столько вингеров?) где защита
Это в Барсу Б игрок, а не в основу
ОтветКайфарик Диего
Зачем барсе столько вингеров?) где защита
Это не для основного состава, а в молодежку.
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