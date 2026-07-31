«Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже

«Барселона» купила Бисиву.

«Барселона » объявила о трансфере Джесси Бисиву.

Вингер сборной Бельгии U17 перешел из «Брюгге » и заключил контракт сроком до 2031 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо , каталонцы заплатили 8,5 млн евро, также они переведут 20% от суммы в случае перепродажи игрока.

Бисиву, которому в январе исполнилось 18 лет, последние три года отыграл во второй лиге Бельгии.

Изображение: fcbarcelona.com