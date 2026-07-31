«Барселона» купила вингера Бельгии U17 Бисиву. «Брюгге» получит 8,5 млн евро и 20% при перепродаже
«Барселона» купила Бисиву.
«Барселона» объявила о трансфере Джесси Бисиву.
Вингер сборной Бельгии U17 перешел из «Брюгге» и заключил контракт сроком до 2031 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы заплатили 8,5 млн евро, также они переведут 20% от суммы в случае перепродажи игрока.
Бисиву, которому в январе исполнилось 18 лет, последние три года отыграл во второй лиге Бельгии.
Изображение: fcbarcelona.com
Кто лучший легионер в истории московского «Динамо»?35775 голосов
Матье Вальбуэна
Данни
Кевин Кураньи
Кристиан Нобоа
Леандро Фернандес
Андрей Воронин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Барселоны»
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Опять же вспомните Диоманде человек за год ценник в 5 раз поднял, тут такая же может быть история.
Единственно уж очень субтильный.
Такой Ямаль на минималках
https://www.youtube.com/watch?v=Lt5SuhkgI_E
По мне так этот бельгиец полено с ничем не выдающимся дриблингом и расстается с мячом без какой либо гениальной мысли. Мутки какие-то, но рад буду ошибиться
Футбол сборных это конечно всё менее веселее, с каждым ЧМ.
Где Австрия, где Голландии, где Нигерия уже далеко не всегда понятно...