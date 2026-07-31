Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»

Андрей Лангович получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом » и «Родиной» (4:2). Защитник отметился голом и результативной передачей и заработал 9 баллов.

«Родина »: Сергей Волков – 6.5, Илья Дятлов – 5.5, Артем Мещанинов – 5.7, Митья Крижан – 4.8, Артем Сокол – 6.1, Икер Посо – 7.4, Артем Максименко – 7.8, Йорди Рейна – 6.1, Руслан Фищенко – 6.5, Солтмурад Бакаев – 6.3, Иван Тимошенко – 5.9.

«Ростов»: Рустам Ятимов – 6.1, Игор Ногейра – 6.7, Умар Сако – 5.9, Виктор Мелехин – 6.6, Андрей Лангович – 9.0, Константин Кучаев – 8.3, Алексей Миронов – 6.9, Роналдо дос Сантос – 6.7, Максим Мухин – 6.5, Тимур Сулейманов – 6.9, Иван Комаров – 8.2.