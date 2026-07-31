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  4. Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»

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Лангович с оценкой 9 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Ростова» с «Родиной»

Андрей Лангович получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Родиной» (4:2). Защитник отметился голом и результативной передачей и заработал 9 баллов.

«Родина»: Сергей Волков – 6.5, Илья Дятлов – 5.5, Артем Мещанинов – 5.7, Митья Крижан – 4.8, Артем Сокол – 6.1, Икер Посо – 7.4, Артем Максименко – 7.8, Йорди Рейна – 6.1, Руслан Фищенко – 6.5, Солтмурад Бакаев – 6.3, Иван Тимошенко – 5.9.

«Ростов»: Рустам Ятимов – 6.1, Игор Ногейра – 6.7, Умар Сако – 5.9, Виктор Мелехин – 6.6, Андрей Лангович – 9.0, Константин Кучаев – 8.3, Алексей Миронов – 6.9, Роналдо дос Сантос – 6.7, Максим Мухин – 6.5, Тимур Сулейманов – 6.9, Иван Комаров – 8.2.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ГОЛ
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logoВиктор Мелехин
logoСолтмурад Бакаев
logoРуслан Фищенко
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logoРоналдо дос Сантос
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Комментарии

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У Ланговича не просто гол, а победный гол!
ОтветАлексеич (Ростов-Дон)
У Ланговича не просто гол, а победный гол!
Ланго и Шанталий сегодня,, исполнили,,. Красавцы..
Ответold_wolf
Ланго и Шанталий сегодня,, исполнили,,. Красавцы..
Из наших 5 голов 3 забиты дальними ударами.
Справедливо, да и гол забил классно.
Лангович, Комаров, Шанталий когда то играли за Академию Ростова. Первый ростовский, вторые родом краснодарские. И все же. Комаров так , вообще, играл в матче школьников против ФК. Сочи.
Жаль оценки не выставлены запасным.Хотел сравнить свое мнение с мнением экспертов.
Не просто так говорят, что если футболист женился, то на год про него можно забыть.

Год прошёл - Лангович заиграл)
Красава!
Вовремя я его себе в фентези подсуетил, с ходу 10 очков
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