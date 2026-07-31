Экс-защитник «Локомотива» Митай перешел в «Дженоа» в аренду с правом выкупа
Марио Митай перешел в «Дженоа».
Итальянский клуб арендовал бывшего защитника «Локомотива» у «Аль-Иттихада» с возможностью выкупа. По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, за аренду генуэзцы заплатили 2 млн евро, а за то, чтобы сохранить Митая на постоянной основе, нужно будет добавить 4,5 млн.
В сезоне-2025/26 Марио провел 21 матч и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: genoacfc.it
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Дженоа»
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