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«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Олег Терехин: «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом».

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что «Спартак» не сможет победить в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

Игра пройдет 2 августа.

– «Ахмат» примет «Спартак». Многие отмечают хорошие кондиции игроков красно-белых. Потеря очков маловероятна?

– Будет интересный матч.

«Ахмат» усилился хорошими игроками, поэтому в Грозном, я уверен, красно-белые потеряют очки.

Все видели, как «Ахмат» играл с «Локомотивом». Это сильная команда. А «Спартак», когда выезжает за МКАД, – это уже другой клуб, – сказал Олег Терехин.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
Олег Терехин
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoСпартак
logoАхмат

Комментарии

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Пусть про Динамо своë рассказывает
ОтветАлександр Дмитриев
Пусть про Динамо своë рассказывает
А там всё стабильно! Маяк светит...
Два раза их делали в прошлом сезоне 3-1 и 1-2 на выезде. Поэтому только победа!
вперёд, Спартак! чай надо побеждать!
Крупная победа Спартака в начале сезона в матче с дебютантом РПЛ не показал, как команда будет играть под постоянным силовым давлением. А в Грозном это давление будет и давление надо полагать серьезное. Если Спартак сумеет добиться успеха в Грозном будем считать это серьезным подтверждением готовности москвичей бороться за место в верхней части таблицы. Ну а для Ахмада успех несомненно укрепит уверенность обновленной команды Черчесова, будет служить подтверждением, что ничья с Локо не была случайностью.
За маяковским счетчиком лучше следи
В Петровском парке есть маяк…
Спартак исторически "за МКАДом" играет не хуже, чем дома.
Ну так себе прогнозик оказался, уверен он..))
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