«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо
Олег Терехин: «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом».
Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что «Спартак» не сможет победить в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».
Игра пройдет 2 августа.
– «Ахмат» примет «Спартак». Многие отмечают хорошие кондиции игроков красно-белых. Потеря очков маловероятна?
– Будет интересный матч.
«Ахмат» усилился хорошими игроками, поэтому в Грозном, я уверен, красно-белые потеряют очки.
Все видели, как «Ахмат» играл с «Локомотивом». Это сильная команда. А «Спартак», когда выезжает за МКАД, – это уже другой клуб, – сказал Олег Терехин.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
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