«Спартак» – это другой клуб, когда выезжает за МКАД. Уверен, что потеряют очки против «Ахмата». Терехин о команде Карседо

Олег Терехин: «Спартак» потеряет очки в матче с «Ахматом».

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что «Спартак» не сможет победить в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата ».

Игра пройдет 2 августа.

– «Ахмат» примет «Спартак». Многие отмечают хорошие кондиции игроков красно-белых. Потеря очков маловероятна?

– Будет интересный матч.

«Ахмат» усилился хорошими игроками, поэтому в Грозном, я уверен, красно-белые потеряют очки.

Все видели, как «Ахмат» играл с «Локомотивом». Это сильная команда. А «Спартак», когда выезжает за МКАД, – это уже другой клуб, – сказал Олег Терехин .