Победитель 3 Гран-при «Ф-1» из «Феррари» все еще без места и замер между двумя аутсайдерами. Кого же выберет Сайнс?

«Уильямс» или будущая «Ауди» – кто же лучше?

Карлос Сайнс до сих пор не определился, где в «Формуле-1» после ухода из «Феррари» он будет выступать в следующем сезоне. Судя по всему, список претендентов на испанца сократился до двух: «Уильямс» и «Ауди», которая присоединится к «большим гонкам» в 2026 году, а пока откатает еще один сезон под названием «Заубер».

Ситуация №55 весьма печальная: он выиграл три Гран-при, в этом году вышел на пик карьеры и получил от босса титула «архитектора перестройки Скудерии» , но… Желанию итальянцев и Хэмилтона объединиться невозможно сопротивляться – и Карлос остался без машины.

В начале года для него сложилась потенциально перспективная ситуация: ведь «Мерседес» искал замену, «Ред Булл» вступил во внутренний кризис и то ли искал напарника для Ферстаппена, то ли замену самому Максу, а в «Астон Мартин» оставалась некоторая неуверенность в продлении Фернандо Алонсо. С учетом свободных кокпитов в заводской «Альпин» и «полувечном» предложении от будущей заводской «Ауди» (где работает бывший шеф Сайнса по «Макларену» Андреас Зайдль) перед испанцем вроде бы разворачивался широкий выбор с возможностью оценить варианты и выбрать лучшее.

Теперь же места в топ-командах, судя по всему, закрыты, а «Альпин» настолько развалилась, что рассматривает даже отказ от заводского статуса. Вот Сайнс и подошел к ситуации выбора самого перспективного аутсайдера.

Но в какую команду стоит пойти Сайнсу?

Вариант с «Ауди»/«Заубером»

Сам Карлос называет это лотереей, но то, что может произойти, больше похоже на пари. Вряд ли год назад он мог себе представить, что будет выбирать между двумя самыми медленными лошадьми в паддоке.

Со стороны судить трудно, и только сам Сайнс и, возможно, его менеджеры имеют полное представление о том, чем будут кормить этих лошадей в ближайшем будущем, чтобы они стали быстрее. Но ведь вариант с «Ауди» выглядит предпочтительнее, не так ли?

Все исходные данные очевидны и хорошо известны: это огромный проект, крупный производитель, у него большие амбиции и деньги . Для самого Сайнса это возможность наконец-то построить команду вокруг себя. Вы не думали о том, что все двери, в которые он стучался в последние месяцы, были закрыты по одной и той же причине?

«Ред Булл» строят вокруг Макса Ферстаппена, и выбор второго гонщика был продиктован необходимостью сделать нидерландца счастливым. Он выступает за действующих чемпионов с 18 лет, это его команда.

«Мерседес» еще не стала в такой степени командой Джорджа Расселла, но Тото Вольфф не собирается менять Льюиса Хэмилтона на Сайнса. И в данный момент он готов продвинуть в «Ф-1» молодого и необкатанного суперюниора Андреа Кими Антонелли вместо того, чтобы довериться трехкратному победителю Гран-при.

В конце концов, когда «Феррари» пришлось решать, кого взять в партнеры Хэмилтону, они выбрали Шарля Леклера – гонщика Скудерии с четырехлетнего возраста. Кроме того, Сайнсу нет места в «Макларене», потому что теперь это команда Норриса.

Сайнс пришел в «Формулу-1» через академию «Ред Булл», но стал одним из тех талантливых, но невезучих гонщиков, которые имели несчастье пройти через систему в одно время с Ферстаппеном, и, вероятно, сбежать из нее было разумно. Но с тех пор он так и не смог найти команду, которая бы полностью поддерживала его. И это может быть «Ауди»: огромный производитель и важный проект для бренда.

В долгосрочной перспективе, похоже, у «Ауди» больше шансов на успех, чем у «Уильямса», при всем уважении к Dorilton Capital и Джеймсу Воулзу.

О нынешних проблемах «Заубера» было сказано очень много, но, вероятно, для проекта нет ничего менее важного, чем текущие результаты. Пусть не обманывает риторика − это команда переходного периода, готовая идти на жертвы в краткосрочной перспективе, чтобы стать лучше в будущем.

Возьмем проблемы с пит-стопами. Вы бы о них не услышали, если бы команда не решила радикально обновить оборудование. Несколько заминок в переходный период − цена, которую Андреас Зайдль и его команда заплатят с удовольствием. То же самое относится и к инженерным изменениям в середине сезона. «Заубер» просто готовится стать «Ауди». Было бы тревожно, если бы они уже сейчас начали работать на полную катушку.

Было бы странно, если бы Сайнс выбрал команду, которая сейчас находится в нижней части турнирной таблицы. Но ведь в конце 2008 года никто не хотел перейти в «Хонду», не так ли?

Трудно представить, что в 2026 году новичок «Ауди» победит признанных лидеров, но в «Формуле-1» уже случались и более странные вещи. Вряд ли для Сайнса имеет большое значение, если в следующем году он будет бороться за выход из Q1 или, скажем, за нижние позиции в топ-10. В будущем он хочет бороться за титул. Полноценная команда-производитель − всегда лучший выбор, если хочешь сорвать джек-пот.

В конце концов, его долгосрочным планом на будущее всегда может быть... «Феррари». В отличие от Фернандо Алонсо, он не сжигал мосты с командами, за которые выступал.

У него все еще есть незаконченное дело с «Рено», если вы помните заявления, сделанные в 2018 году. Его по-прежнему ценят в «Макларене». И сейчас он отличный командный игрок в «Феррари»: не дает публичных намеков на слишком большое недовольство решением команды. Он даже «рад за Шарля», когда Леклер выиграл в Монако.

Так что, если через три года ставка на «Ауди» не сработает и Хэмилтон решит завязать с гонками, у него, вероятно, будет шанс вернуться. Но к тому времени он может уже не понадобиться.

Вариант с «Уильямсом»

Для гонщика, чей отец последние три года был ключевой фигурой в автоспортивном успехе «Ауди» на «Дакаре», привлекательность этого производителя вполне объяснима. Однако у «Уильямса» есть достаточно козырей, чтобы стать лучшим вариантом.

На самом деле, самые явные отрицательные моменты коллектива из Гроува можно легко превратить в положительные. Особенно если проанализировать работу, которую проделал Джеймс Воулз.

То, что бывший глава отдела стратегии «Мерседес» сделал с момента своего прихода, − революция во всей команде. Процесс идет медленно, но устремлен в будущее – не в последнюю очередь на смену правил в 2026 году.

Результаты с начала 2023 года были многообещающими, особенно учитывая низкие ожидания. Алекс Албон показал отличную форму, а Логан Сарджент доказал, что скорость машины в редких случаях зависит не только от партнера по команде.

Хотя в этом году возникло несколько проблем, и отсутствие запасных шасси вынудило команду выставить на Гран-при Австралии всего одну машину - но это наследие закулисного прогресса , и если команда сможет стабильно держаться на грани очков в своей нынешней форме, то можно только с позитивом смотреть в ее будущее.

«Уильямс» принял на работу ряд руководителей, не в последнюю очередь ветерана Пэта Фрая, чтобы поддержать продолжающееся продвижение. Перезагрузка 2026 года даст команде шанс начать с новыми соперниками, а не так, как это произошло два года назад при новом регламенте, когда слабая машина и предсезонная подготовка оставили ее сражаться за хоть какую-то скорость.

Но ситуация с силовой установкой также может стать серьезным препятствием. «Ауди» будет участвовать в гонке на собственном двигателе, который, хотя и имеет свои преимущества, все же не полностью известный для марки как минимум по части топлива и может столкнуться с проблемами, аналогичными тем, с которыми столкнулась «Хонда» в прошлом десятилетии.

Тогда могут пройти годы, прежде чем эта силовая установка станет конкурентоспособной в «Формуле-1» по сравнению с признанными производителями «Феррари», «Мерседесом» и «Хондой».

С другой стороны, «Уильямс» получит установку «Мерседеса», которая, если прислушаться к ее шуму в паддоке, выглядит вполне подходящей для нового регламента.

Да, по сравнению с «Ауди», «Уильямс» придется взять на себя клиентские поставки, что ограничит некоторые конструктивные особенности, в то время как ее соперники смогут создать болид с чистого листа, но в последнее время это не останавливало «Макларен» − за последние полтора года команда из Уокинга значительно превзошла заводские усилия «Мерседеса». С другой стороны, при обновлении клиентского договора оранжевые выбили право участия в обсуждении компоновки – а это уже половина шага к полузаводскому статусу.

Также после спада «Уильямс» идет по восходящей и, похоже, прогрессирует в гонках, месяц от месяца становясь все более конкурентоспособной. Команда «Ауди»/«Заубер» изо всех сил старается найти хоть какую-то форму, а ее C44 из недели в неделю находится в хвосте пелетона.

Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй фактически не могут на трассе справиться с работой машины, а проблемы с пит-стопами, возникшие после зимнего обновления оборудования для пит-стопов, вряд ли привлекательны для гонщиков. Не говоря уже о таком, как Сайнс, который выигрывал гонки. Наблюдать за тем, как машина стоит в боксах полминуты из гонки в гонку, не может быть привлекательным.

Мы должны понимать, что в принятии решение большое значение должен иметь импульс. В ожидании нового регламента гонщик не хочет просто потерять год и сам публично об этом говорит. Это может подтолкнуть Сайнса к «Уильямсу».

В последние недели со стороны Воулза было достаточно много лести в адрес испанца. Он и Албон могут стать тем типом партнерства, которое в ближайшие годы превратит команду из Гроува в регулярную силу, претендующую на подиумы.

А вы какой вариант хотели бы скорее видеть?

По мотивам Autosport.com

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Mark Thompson, Clive Mason, Rudy Carezzevoli