Феерия и от лидера, и от аутсайдера. Сборная тура в фэнтези РПЛ

Сборная 28-го тура Мир РПЛ в фэнтези-турнире .

Вот почему она такая:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Юрий Дюпин, вратарь, «Рубин» (8,01%) – 7 очков

Один из героев матча с «Ростовом». Максим Осипенко не забил в его ворота с пенальти – штанга. Дюпин набрал красивые 100 баллов за сезон. Теперь готовится к выездной игре со «Спартаком» и домашнему матчу с «Сочи». Если вы еще не купили Дюпина, брать его под «Спартак» не стоит. Под «Сочи» можно, если команда к тому моменту уже вылетит.

Илья Агапов, защитник, ЦСКА (0,92%) – 8 очков

Герой матча, где ЦСКА лишил «Зенит» лидерства в чемпионате. Илья заработал пенальти, с которого был забит единственный мяч. При этом брать ли Агапова на следующие матчи – вопрос открытый. Его заменили из-за травмы по ходу игры. Обязательно проверьте новости о его состоянии. Либо просто не рискуйте.

Алексей Сутормин, полузащитник, «Сочи» (0,45%) – 14 очков

Один из героев разгрома «Пари НН». Добил соперника, когда вышел на замену во втором тайме – у него 2+1. «Сочи» разбил нижегородцев и оставил шансы в борьбу за выживание. Впереди домашний матч с «Краснодаром», все еще рвущимся за чемпионством. Не факт, что сочинцы сейчас слабее, но брать не всегда выходящего в основе Сутормина будет большим риском.

Муми Нгамале, полузащитник, «Динамо» (4,00%) – 10 очков

Камерунец настолько хорош под конец сезона, что в его родословной решили поискать шамана . У африканца гол и пас в обоих последних турах. Причем голы непременно в концовках. У многих в составах есть Бителло, который с «Балтикой» провел неполный матч. И менять ли его на разыгравшегося Нгамале – вопрос, на который нет однозначного ответа.

Константин Тюкавин, нападающий, «Динамо» (40,44%) – 10 очков

Кто-нибудь, остановите эту машину! «Динамо» на первом месте, у Тюкавина 6+2 в последних шести матчах. Остановить Константина и «Динамо» попробуют «Крылья Советов», самарцы приедут к лидеру в гости. Шансы на то, что голевая серия Константина продолжится, велики.

Дедлайн 29-го тура – 18 мая (суббота) в 14:00 мск . Тур откроет матч «Динамо» – «Крылья Советов»