Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Наша мечта – выиграть следующие 5 розыгрышей ЛЧ, используя Ла Масию и звезд мирового уровня»

Сирия о «Барселоне»: хотим взять 5 ЛЧ, задействуя Ла Масию и мировых звезд.

Марк Сирия, кандидат на пост президента «Барселоны», поделился амбициозными планами в отношении клуба.

«Мы хотим предложить жизнеспособный экономический проект, чтобы привлечь больших игроков.

Наша мечта – выиграть следующие 5 розыгрышей Лиги чемпионов, используя модель, основанную на участии выпускников Ла Масии и звезд мирового уровня», – сказал воспитанник каталонцев Сирия.

