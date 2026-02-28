  • Спортс
  • Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Наша мечта – выиграть следующие 5 розыгрышей ЛЧ, используя Ла Масию и звезд мирового уровня»
80

Марк Сирия, кандидат на пост президента «Барселоны», поделился амбициозными планами в отношении клуба.

«Мы хотим предложить жизнеспособный экономический проект, чтобы привлечь больших игроков.

Наша мечта – выиграть следующие 5 розыгрышей Лиги чемпионов, используя модель, основанную на участии выпускников Ла Масии и звезд мирового уровня», – сказал воспитанник каталонцев Сирия.

Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме31199 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Rothen s’enflamme
logoЛа Лига
logoБарселона
детский футбол
logoЛига чемпионов УЕФА
Марк Сирия
бизнес
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
5 выиграли за всю историю, а этот собрался выиграть столько же за следующие 5 лет. ну не популист? 🤷‍♂️
Ответ Любезный Коссутий
5 выиграли за всю историю, а этот собрался выиграть столько же за следующие 5 лет. ну не популист? 🤷‍♂️
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме !
Н.С.Хрущов , 1961 год , XXII съезд КПСС
Ответ OldRedWhite
Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме ! Н.С.Хрущов , 1961 год , XXII съезд КПСС
Ошибка в фамилии
Тут даже если Эвребе назначать на все матчи - не поможет
Ответ Alex Slobodskikh
Тут даже если Эвребе назначать на все матчи - не поможет
можно попробовать чередовать с Айтекином
Ответ Alex Slobodskikh
Тут даже если Эвребе назначать на все матчи - не поможет
Комментарий скрыт
Ответ FortMinor
а чо не 10?
бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе!(С)
Ответ FortMinor
а чо не 10?
Следующий кандидат:
Следующие 5 лет мы хотим выиграть 10 розыгрышей ЛЧ
Секунд 20 думал, причём тут Сирия и как поможет Барсе эта страна в борьбе за чемпионства...)
Закусывать надо.
Ответ sicario
Закусывать надо.
По моим наблюдениям это мало помогает ))
Ответ Ivafoot
По моим наблюдениям это мало помогает ))
проводите более углубленные исследования, мы с вами свяжемся.
У меня $200 на банковском счету, но в скоро планирую купить гелик и частный самолет
Ответ Князефф
У меня $200 на банковском счету, но в скоро планирую купить гелик и частный самолет
Мой Вам совет !
После автомобиля - лучше яхту недорогую .
Дешевле и экономичнее в обслуживании !
Ответ OldRedWhite
Мой Вам совет ! После автомобиля - лучше яхту недорогую . Дешевле и экономичнее в обслуживании !
а лучше батискаф - всегда под водой, на краске сэкономить можно
Победа будет за Сирией ! Я за Сирию !
Ответ Grossmeister38_rus
Победа будет за Сирией ! Я за Сирию !
Сирийскую Арабскую Республику !
Сам себя слил... Такой бред нести. Кто его может теперь серьёзно воспринимать? )
Ответ Leonardo_portinari@mail.ru
Сам себя слил... Такой бред нести. Кто его может теперь серьёзно воспринимать? )
Да Сирия и Вилажоана там только для того, чтобы голоса у Фонта отобрать. Они и кампанию почти не ведут
а после завоевать весь мир и высадить деревья на Марсе
Воспитанники это хорошо, только не надо забывать, что Жоан Гарсия, Кунде, Педри, Де Йонг, Рафинья - это не Ла Масия, а качественные приобретения. Надо учиться покупать хороших игроков до того как они начнут стоить 100+ млн.
