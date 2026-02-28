Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Наша мечта – выиграть следующие 5 розыгрышей ЛЧ, используя Ла Масию и звезд мирового уровня»
Сирия о «Барселоне»: хотим взять 5 ЛЧ, задействуя Ла Масию и мировых звезд.
Марк Сирия, кандидат на пост президента «Барселоны», поделился амбициозными планами в отношении клуба.
«Мы хотим предложить жизнеспособный экономический проект, чтобы привлечь больших игроков.
Наша мечта – выиграть следующие 5 розыгрышей Лиги чемпионов, используя модель, основанную на участии выпускников Ла Масии и звезд мирового уровня», – сказал воспитанник каталонцев Сирия.
Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси – незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого»
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Rothen s’enflamme
80 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Н.С.Хрущов , 1961 год , XXII съезд КПСС
Следующие 5 лет мы хотим выиграть 10 розыгрышей ЛЧ
После автомобиля - лучше яхту недорогую .
Дешевле и экономичнее в обслуживании !