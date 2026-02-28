  • Спортс
  • Президент Бразилии Лула: «Мы выиграем ЧМ. Анчелотти – крайне серьезный человек с головой на плечах. У него будут играть только готовые на 100%, он не вызовет никого только из-за имени»
37

Президент Бразилии Лула: «Мы выиграем ЧМ. Анчелотти – крайне серьезный человек с головой на плечах. У него будут играть только готовые на 100%, он не вызовет никого только из-за имени»

Президент Бразилии: Анчелотти – серьезный человек и возьмет на ЧМ лишь готовых.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил уверенность в победе сборной его страны на ЧМ-2026.

«Я убежден, что мы выиграем этот кубок. Я говорил с Анчелотти и увидел, что он крайне серьезный человек с головой на плечах. Он убежден, что играть будут только те, кто находится в стопроцентной форме, что он не будет вызывать никого только из-за имени – лишь тех, кто играет, тренируется, готов.

Когда тренер настроен серьезно, футболисты понимают, что на них лежит ответственность», – сказал глава государства.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoСборная Бразилии по футболу
Луис Инасио Лула да Силва
logoНеймар
logoКарло Анчелотти
Политика
logoвысшая лига Бразилия
logoЧМ-2026
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если Бразилия выиграет ЧМ, я не удивлюсь, но и также не удивлюсь, если они в 1/8 отлетят от условной Японии
Ответ funnynerd21
Если Бразилия выиграет ЧМ, я не удивлюсь, но и также не удивлюсь, если они в 1/8 отлетят от условной Японии
Ну хз, я вот очень сильно удивлюсь если они выиграют ЧМ. Поколение мертвейшее, даже в 10 году поколение у Бразильцев было лучше.
Ответ noyneim
Ну хз, я вот очень сильно удивлюсь если они выиграют ЧМ. Поколение мертвейшее, даже в 10 году поколение у Бразильцев было лучше.
Бред. Нормальный состав у бразильцев. Проблемной можно считать только позицию левого защитника.
Будут играть лучшие:) Лицо Игора Тиагу иманджинировали который за середняк АПЛ забивает почти как Холланд:)) Карлуха позовет своих кентов даже если они по 50 матчей не будут забивать:)
Ответ rigobersong
Будут играть лучшие:) Лицо Игора Тиагу иманджинировали который за середняк АПЛ забивает почти как Холланд:)) Карлуха позовет своих кентов даже если они по 50 матчей не будут забивать:)
Да это игрок уровня Мурики, который тоже клепает больше барсуковских игроков. Однако таких даже никто никуда не позовет. Они в середняках как рыба в воде. Это их стезя.
Ответ Алексей Елистратов
Да это игрок уровня Мурики, который тоже клепает больше барсуковских игроков. Однако таких даже никто никуда не позовет. Они в середняках как рыба в воде. Это их стезя.
Я бы согласился если бы он в 30+ выстрелил так, но парень молодой, он младше Холланда, как раз выходит на пик, как минимум не имея нормального форварда он заслужил вызов в сборную:)
Папе Карло в комплект к 5 ушастым и Большому шлему европейских чемпионатов как раз не хватает Кубка мира
Ответ Snark
Папе Карло в комплект к 5 ушастым и Большому шлему европейских чемпионатов как раз не хватает Кубка мира
И золотой медали чемпиона - ведь давно есть бронзовая игрока(1990) и серебрянная помощника тренера(1994) ;)
Впервые с детства (с 98 года) не буду на ЧМ болеть за Бразилию. За сборную, где главная звезда, — Винисиус, болеть не хочется.
Ответ Carver
Впервые с детства (с 98 года) не буду на ЧМ болеть за Бразилию. За сборную, где главная звезда, — Винисиус, болеть не хочется.
уже с 10го года не ощущал уверенности в результате
Ответ Carver
Впервые с детства (с 98 года) не буду на ЧМ болеть за Бразилию. За сборную, где главная звезда, — Винисиус, болеть не хочется.
Впервые буду болеть за Бразилию, за Вини и его ЗМ ,что бы продолжил взрывать пердаки, и за Карло и его величайшую карьеру.
Как же хочется чтоб Неймар поехал. Пусть даже будет игроком замены. Хочется видеть его магию на поле. С нынешним футболом и с тем как он развивается - Неймар и Месси последние кудесники на чемпионатах мира. Да и вообще в футболе. Прагматизм побеждает волшебство
Ответ Lestuk
Как же хочется чтоб Неймар поехал. Пусть даже будет игроком замены. Хочется видеть его магию на поле. С нынешним футболом и с тем как он развивается - Неймар и Месси последние кудесники на чемпионатах мира. Да и вообще в футболе. Прагматизм побеждает волшебство
Сулейман говорит, что фразе - "в футболе прагматизм побеждает красоту и волшебство" не менее 44 лет.
Ответ Lestuk
Как же хочется чтоб Неймар поехал. Пусть даже будет игроком замены. Хочется видеть его магию на поле. С нынешним футболом и с тем как он развивается - Неймар и Месси последние кудесники на чемпионатах мира. Да и вообще в футболе. Прагматизм побеждает волшебство
посмотрите его магию в чемпионате , тащить мяч как раньше уже не может, а пытается, получает по ногам и истерит , мне кажется он никак не может принять , что он уже не тот Неймар. Ему нужно менять стиль , чтобы вписаться в эту сборную, он все еще крут в креативных решениях, но у тренера встанет вопрос : ставить его или игрока , который может чуть меньше, но зато будет пахать в полузащите , как найти баланс...
Он только что сказал что Неймар идет лесом.
В нынешнюю сборную Бразилии я верю больше чем 4 года назад
Если сильно тужиться, все равно не взлетишь. Одного настроя мало. Когда-то говорили : Лукас, Неймар Виллиан, Халк этого мало, а сейчас итого меньше.
Поколение даже хуже предыдущего, где хоть один кудесник был в виде Неймара. Абсолютно не верю в эту Бразилию.
Для прагматичного футбола подбор состава сойдет, но пентакампеонам инороден такой футбол, с Дунгой уже проходили…
А для бразильского футбола состав полный отстой, если уж Венисиус у них главная звезда, то это о многом говорит о нынешнем потерянном поколении 😏
