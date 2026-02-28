Президент Бразилии Лула: «Мы выиграем ЧМ. Анчелотти – крайне серьезный человек с головой на плечах. У него будут играть только готовые на 100%, он не вызовет никого только из-за имени»
Президент Бразилии: Анчелотти – серьезный человек и возьмет на ЧМ лишь готовых.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил уверенность в победе сборной его страны на ЧМ-2026.
«Я убежден, что мы выиграем этот кубок. Я говорил с Анчелотти и увидел, что он крайне серьезный человек с головой на плечах. Он убежден, что играть будут только те, кто находится в стопроцентной форме, что он не будет вызывать никого только из-за имени – лишь тех, кто играет, тренируется, готов.
Когда тренер настроен серьезно, футболисты понимают, что на них лежит ответственность», – сказал глава государства.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
37 комментариев
Для прагматичного футбола подбор состава сойдет, но пентакампеонам инороден такой футбол, с Дунгой уже проходили…
А для бразильского футбола состав полный отстой, если уж Венисиус у них главная звезда, то это о многом говорит о нынешнем потерянном поколении 😏