Президент Бразилии Лула: «Мы выиграем ЧМ. Анчелотти – крайне серьезный человек с головой на плечах. У него будут играть только готовые на 100%, он не вызовет никого только из-за имени»

Президент Бразилии: Анчелотти – серьезный человек и возьмет на ЧМ лишь готовых.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва выразил уверенность в победе сборной его страны на ЧМ-2026.

«Я убежден, что мы выиграем этот кубок. Я говорил с Анчелотти и увидел, что он крайне серьезный человек с головой на плечах. Он убежден, что играть будут только те, кто находится в стопроцентной форме, что он не будет вызывать никого только из-за имени – лишь тех, кто играет, тренируется, готов.

Когда тренер настроен серьезно, футболисты понимают, что на них лежит ответственность», – сказал глава государства.