Агкацев – 5-й среди самых дорогих вратарей не из топ-лиг. CIES оценил его в 15 млн евро

Агкацев попал в список самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг.

Лишь 4 вратаря, выступающих за пределами топ-лиг, стоят дороже Станислава Агкацева.

Международный центр спортивных исследований оценил футболиста «Краснодара» в 15,36 млн евро.

Больше стоят только Анатолий Трубин из «Бенфики» (38,99 млн), Диогу Кошта из «Порту» (35,57 млн), Ром-Джейден Овусу-Одуро из «Фейеноорда» (20,19 млн) и Матей Коварж из ПСВ (15,51 млн).

Замена Шевалье на лавке ПСЖ подросла
Ответ Kassster
Замена Шевалье на лавке ПСЖ подросла
Шевалье не причём, замена Сафонова подросла)
Хоть и ржут над планами Краснодара о своих воспитанниках, но кто в последнее время продавал своих за хорошие деньги зарубеж 🤷🏻если сплавят ещё вратаря за такие деньги - это будет большой успех.
Этот рейтинг полная шляпа
Когда купят - тогда можно говорить
Овусу-Одуро - игрок АЗ, а не Фейе
