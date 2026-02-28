Агкацев – 5-й среди самых дорогих вратарей не из топ-лиг. CIES оценил его в 15 млн евро

Агкацев попал в список самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг.

Лишь 4 вратаря, выступающих за пределами топ-лиг, стоят дороже Станислава Агкацева .

Международный центр спортивных исследований оценил футболиста «Краснодара » в 15,36 млн евро.

Больше стоят только Анатолий Трубин из «Бенфики» (38,99 млн), Диогу Кошта из «Порту» (35,57 млн), Ром-Джейден Овусу -Одуро из «Фейеноорда» (20,19 млн) и Матей Коварж из ПСВ (15,51 млн).