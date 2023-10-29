Чудо вратаря: Нигматуллин набрал в два раза больше всех! Почти рекорд сезона и другие Fantasy-итоги тура РПЛ

Сборная 13-го тура Мир РПЛ в нашем фэнтези.

Пояснение перед пояснением: в подсчетах итогов тура в ваших командах могут быть неточности, связанные с тем, что у некоторых несыгравших футболистов отображается 0 очков как будто они выходили на поле – мы знаем об этой проблеме, вскоре устраним ее и пересчитаем результаты без влияния этого бага.

В нашей сборной:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Артур Нигматуллин, вратарь, «Пари НН» (6,59%) – 17 очков

Главный герой тура. У него не просто сухой матч против «Сочи», ему не забили два пенальти! Второй, удар Кристиана Нобоа, прошел выше, а удар Ваньи Дркушича кипер вытащил сам. Нигматуллин остановился в одном балле от рекорда сезона – это 18 очков Вендела. Брать ли Артура на следующие матчи? Зависит от вашей тактики. Нижегородцы чередуют непростые выезды (ЦСКА, «Ростов», «Зенит») с перспективными домашними матчами («Балтика», «Урал»). Ближайшая игра против армейцев в гостях, а значит как минимум тур можно повременить.

Бителло, полузащитник (3,12%) – 8 очков, Константин Тюкавин, нападающий (25,89%) – 7 очков, оба – «Динамо»

Забившие «Уралу» Тюкавин и Бителло – герои для тех, кто решился взять атакующих динамовцев по удачный календарь: недавно сыграли с «Факелом» и «Уралом», впереди «Сочи» и «Оренбург». Москвичи-то победили не всухую – 2:1, поэтому пики защитников не сработали. Менять сейчас их вряд ли стоит, а добрать, если еще нет, вполне допустимо – соперники позволяют.

Матиас Перес, защитник, «Оренбург» (7,22%) – 8 очков

Одно из главных открытий чемпионата. Защитник с прекрасным голевым чутьем. И чем дольше он играет в «Оренбурге», тем больше ему доверяют в атаке. В последних пяти матчах у Переса уже три гола. А раз так, даже несмотря на средненький календарь («Ростов», «Динамо», «Ахмат», «Краснодар», «Сочи»), держать аргентинца в составе стоит.

Руслан Магаль, защитник, «Факел» (1,71%) – 6 очков

Третий матч подряд уходит с заслуженными шестью очками за сухарь. И каждый раз Руслан делает это вопреки огромной массе фэнтезистов, которые удивляются результативности, но в старт не берут. Вот и сейчас многие не поверили, что воронежцы не пропустят дома от «Спартака». Но «Факел» победил 2:0, а Магаль отпахал на поле все 90 минут. Ближайшие матчи – выезды к «Ахмату» и «Рубину», а также домашняя встреча с ЦСКА. Все еще кажется, что дальше лавки ему делать нечего – но где-то мы это уже видели.

Бенхамин Гарре, полузащитник, «Крылья Советов» (22,31%) – 8 очков

«Крылья Советов» рвутся за медалями, а недорогие игроки разрывают чемпионат и заставляют игроков в Fantasy разрываться при выборе всего лишь двух самарских пиков. Во многих фэнтези-составах Гарре проиграл конкуренцию более дешевому полузащитнику Никите Салтыкову (стоит 5,5). Ближайшие соперники – «Краснодар», «Урал» и «Локомотив», но сами «Крылья» хороши. А потому, если очень хочется, взять Гарре можно.