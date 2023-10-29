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Чудо вратаря: Нигматуллин набрал в два раза больше всех! Почти рекорд сезона и другие Fantasy-итоги тура РПЛ

Артур Нигматуллин Артур Нигматуллин
fantasy fantasy
Константин Тюкавин Константин Тюкавин
Матиас Перес II Матиас Перес II
Руслан Магаль Руслан Магаль
Факел Факел
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
Спартак Спартак
Бенхамин Гарре Бенхамин Гарре
Кирилл Щетинин Кирилл Щетинин
Ростов Ростов
Илья Вахания Илья Вахания
Бителло Бителло
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Футбол Футбол

Сборная 13-го тура Мир РПЛ в нашем фэнтези.

Пояснение перед пояснением: в подсчетах итогов тура в ваших командах могут быть неточности, связанные с тем, что у некоторых несыгравших футболистов отображается 0 очков как будто они выходили на поле – мы знаем об этой проблеме, вскоре устраним ее и пересчитаем результаты без влияния этого бага.

В нашей сборной:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Артур Нигматуллин, вратарь, «Пари НН» (6,59%) – 17 очков

Главный герой тура. У него не просто сухой матч против «Сочи», ему не забили два пенальти! Второй, удар Кристиана Нобоа, прошел выше, а удар Ваньи Дркушича кипер вытащил сам. Нигматуллин остановился в одном балле от рекорда сезона – это 18 очков Вендела. Брать ли Артура на следующие матчи? Зависит от вашей тактики. Нижегородцы чередуют непростые выезды (ЦСКА, «Ростов», «Зенит») с перспективными домашними матчами («Балтика», «Урал»). Ближайшая игра против армейцев в гостях, а значит как минимум тур можно повременить.

Бителло, полузащитник (3,12%) – 8 очков, Константин Тюкавин, нападающий (25,89%) – 7 очков, оба – «Динамо»

Забившие «Уралу» Тюкавин и Бителло – герои для тех, кто решился взять атакующих динамовцев по удачный календарь: недавно сыграли с «Факелом» и «Уралом», впереди «Сочи» и «Оренбург». Москвичи-то победили не всухую – 2:1, поэтому пики защитников не сработали. Менять сейчас их вряд ли стоит, а добрать, если еще нет, вполне допустимо – соперники позволяют.

Матиас Перес, защитник, «Оренбург» (7,22%) – 8 очков

Одно из главных открытий чемпионата. Защитник с прекрасным голевым чутьем. И чем дольше он играет в «Оренбурге», тем больше ему доверяют в атаке. В последних пяти матчах у Переса уже три гола. А раз так, даже несмотря на средненький календарь («Ростов», «Динамо», «Ахмат», «Краснодар», «Сочи»), держать аргентинца в составе стоит.

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Руслан Магаль, защитник, «Факел» (1,71%) – 6 очков

Третий матч подряд уходит с заслуженными шестью очками за сухарь. И каждый раз Руслан делает это вопреки огромной массе фэнтезистов, которые удивляются результативности, но в старт не берут. Вот и сейчас многие не поверили, что воронежцы не пропустят дома от «Спартака». Но «Факел» победил 2:0, а Магаль отпахал на поле все 90 минут. Ближайшие матчи – выезды к «Ахмату» и «Рубину», а также домашняя встреча с ЦСКА. Все еще кажется, что дальше лавки ему делать нечего – но где-то мы это уже видели.

Бенхамин Гарре, полузащитник, «Крылья Советов» (22,31%) – 8 очков

«Крылья Советов» рвутся за медалями, а недорогие игроки разрывают чемпионат и заставляют игроков в Fantasy разрываться при выборе всего лишь двух самарских пиков. Во многих фэнтези-составах Гарре проиграл конкуренцию более дешевому полузащитнику Никите Салтыкову (стоит 5,5). Ближайшие соперники – «Краснодар», «Урал» и «Локомотив», но сами «Крылья» хороши. А потому, если очень хочется, взять Гарре можно.

Новый тур – уже через несколько дней, дедлайн в субботу, 4 ноября, в 16:30 мск. 14-й тур откроется матчем «Ахмата» с «Факелом».

4 комментария

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Юра Ковтун
Ответ dimamak10
А сейчас правила что ли поменяли , кто знает ? Раньше когда игрок не выходил на поле , то ставился прочерк и его менял игрок замены. А сейчас у меня висит в ЛЕ Фримпонг, который не играл с 0 и Рассказов в РПЛ, который тоже не играл с 0
Попробуй чуть дальше заголовка прочитать.
+3
0
+3
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Guillermo
17 очков фактически за рандом
0
0
0
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dimamak10
Ответ Юра Ковтун
Попробуй чуть дальше заголовка прочитать.
СПС, не думал что в статье что то есть об этом. Я уж подумал новые правила. Игроки , которые были в заявке , но не вышли у них рисуется 0, а игроков , которых не было в заявке у них прочерк
0
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