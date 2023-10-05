Джокеры РПЛ: 11 самых полезных и дешевых игроков в Fantasy

Фэнтези-подсказки.

Собрать состав фэнтези-команды только из топовых игроков невозможно из-за их высокой цены, поэтому всем и всегда нужны яркие игроки с невысокой ценой, чтобы качественно дополнять команду.

В начале сезона мы предполагали, кто в РПЛ может так приятно удивлять, а теперь – после уже 11 туров сезона – пора свериться и подчеркнуть действительно впечатляющих новых героев.

Кто-то из них – отличный играющий вариант в запас, а кто-то уже сейчас – обязательный элемент для основного состава в фэнтези РПЛ.

Защитники

Илья Рожков («Рубин») – 4,5. 18 очков, 25,15% (процент владения в 11-м туре)

Юный фланговый защитник ярко проявил себя уже в первом туре против «Локомотива», когда сделал голевую. Минимальная стоимость мгновенно превратила его в обязательную опцию как минимум для скамейки. Тот ассист так и остался пока единственным голевым действием, с играми на ноль тоже сложно – их всего две. И все же Илья прямо сейчас – в составах 87% экспертов и у четверти всех игроков.

Сергей Божин («Факел») – 5. 33 очка, 8,75%

О центральном защитнике воронежцев мы говорили тогда перед сезоном, в обороне за 5 он был единственным железно основным. Старт сезона «Факелу» откровенно не удался, но еще до отставки Вадима Евсеева команда сыграла два сухих матча. После назначения Сергея Ташуева дела лучше: три из четырех игр – на ноль. Неудивительно, что популярность Божина снова растет, он в составах у 16,6% экспертов.

Илья Вахания («Ростов») – 5. 18 очков, 2,93%

Воспитанник «Зенита», перешедший в команду Валерия Карпина на старте чемпионата, быстро стал основным: восемь матчей в стартовом составе и один выход на замену. Сухарями «Ростов» в этом сезона не радует, но атакующий потенциал правого защитника заметен, уже есть две голевые.

Руслан Магаль («Факел») – 5. 27 очков, 1,23%

До назначения Ташуева играл регулярно, но далеко не всегда в основном составе, к тому же с позиции крайнего защитника редко подключался к атакам. А с новым тренером выходит ближе к позиции инсайда, активно участвует в атаках и уже успел сделать ассист против “Сочи”. Процент владения все еще низкий, так что это как раз отличный джокер.

Полузащитники

Никита Салтыков («Крылья Советов») – 5,5. 50 очков, 23,16%

Никита начал феерить еще до травмы Бенхамина Гарре – все мы помним дубль «Ростову». После него Салтыков быстро стал одним из лидеров, сделал 4+2 в чемпионате, дебютировал за сборную России, принял участие в бразильском турне молодежки. С возвращением Гарре процент владения среди экспертов стал ниже, но все равно он почти у четверти всех игроков и у 34% экспертов. Низкая цена позволяет оставлять в запасе против отдельных соперников.

Илья Ишков («Урал») – 5. 7 очков, 6,64%

Со старта сезона воспитанник академии екатеринбуржцев стал самым популярным пиком команды из-за низкой цены. Для основного фэнтези-состава ему пока не хватает стабильного попадания в старт и результативных действий, но доверие Виктора Гончаренко и регулярные появления на поле в концовках делают его идеальным вариантом для скамейки. И это ведь он еще с «Локо» в минус сыграл.

Эдгар Севикян («Пари НН») – 6. 47 очков, 9,22%

Его мы тоже заметили еще на предсезонке и обсуждали как джокера перед стартом. Техничный игрок с отличным дальним ударом, поигравший за испанский «Леванте», в команде Сергея Юрана стал главным по креативу. Команда хороша, идет в топ-5 – дополнительная причина, чтобы рассмотреть Севикяна. Впрочем, 11% экспертов этот выбор уже сделали. Сейчас у Эдгара четыре мяча в восьми последних матчах.

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) – 6. 19 очков, 2,81%

20-летний талант из Узбекистана ворвался в основу ЦСКА, сделал 1+1 за шесть неполных матчей. На фоне нестабильной игры ЦСКА в обороне Аббосбек – один из главных вариантов для фэнтези. Низкий процент владения – шанс подняться в общем зачете.

Алексей Миронов («Ростов») – 6. 24 очка, 0,48%

Не самый стабильный вариант и обладатель пушечного дальнего удара (забил чудо-гол самому Акинфееву), которого мы тоже выделяли перед сезоном. Мало играл в начале чемпионата, прогноз казался провальным, но все изменилось после 5-го тура: Миронов стал регулярно выходить в старте и только однажды был заменен, у него уже есть гол и ассист. В последних четырех играх «Ростов» забивает минимум два, поэтому обратить внимание на полузащитника, которого пока совсем мало берут, точно стоит.

Нападающие

Егор Голенков («Ростов») – 6,5. 36 очков, 3,64%

Вышел из тени Николая Комличенко, потому что конкурент получил травму, воспользовался возможностью. Сделал дубль в ярком матче с ЦСКА (3:3), сделал 4+1 за 11 матчей (выходил в основе только в пяти). Среди экспертов его выбрали пока только 0,7% – выглядит как джокер.

Дмитрий Воробьев («Оренбург») – 7. 27 очков, 2,69%

Забил в первом же туре, затих вместе с командой, травмировался, но вернулся уже в новую версию «Оренбурга» и в четырех матчах два забил, сделал ассист – и вернул себе статус джокера.

Дедлайн в 12-м туре – 21 октября (суббота) в 12:00 мск . Первым будет матч «Оренбург» – Факел».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Виталий Невар, Максим Богодвид