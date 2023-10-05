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Джокеры РПЛ: 11 самых полезных и дешевых игроков в Fantasy

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Эдгар Севикян Эдгар Севикян
ЦСКА ЦСКА
Руслан Магаль Руслан Магаль
Илья Рожков Илья Рожков
Егор Голенков Егор Голенков
Урал Урал
Илья Вахания Илья Вахания
Илья Ишков Илья Ишков
Никита Салтыков Никита Салтыков
Рубин Рубин
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
Аббосбек Файзуллаев Аббосбек Файзуллаев
Факел Факел
Сергей Божин Сергей Божин
Крылья Советов Крылья Советов
Алексей Миронов Алексей Миронов
Оренбург Оренбург
Футбол Футбол

Фэнтези-подсказки.

Собрать состав фэнтези-команды только из топовых игроков невозможно из-за их высокой цены, поэтому всем и всегда нужны яркие игроки с невысокой ценой, чтобы качественно дополнять команду.

В начале сезона мы предполагали, кто в РПЛ может так приятно удивлять, а теперь – после уже 11 туров сезона – пора свериться и подчеркнуть действительно впечатляющих новых героев.

Кто-то из них – отличный играющий вариант в запас, а кто-то уже сейчас – обязательный элемент для основного состава в фэнтези РПЛ.

Защитники

Илья Рожков («Рубин») – 4,5. 18 очков, 25,15% (процент владения в 11-м туре)

Юный фланговый защитник ярко проявил себя уже в первом туре против «Локомотива», когда сделал голевую. Минимальная стоимость мгновенно превратила его в обязательную опцию как минимум для скамейки. Тот ассист так и остался пока единственным голевым действием, с играми на ноль тоже сложно – их всего две. И все же Илья прямо сейчас – в составах 87% экспертов и у четверти всех игроков.

Сергей Божин («Факел») – 5. 33 очка, 8,75%

О центральном защитнике воронежцев мы говорили тогда перед сезоном, в обороне за 5 он был единственным железно основным. Старт сезона «Факелу» откровенно не удался, но еще до отставки Вадима Евсеева команда сыграла два сухих матча. После назначения Сергея Ташуева дела лучше: три из четырех игр – на ноль. Неудивительно, что популярность Божина снова растет, он в составах у 16,6% экспертов.

Илья Вахания («Ростов») – 5. 18 очков, 2,93%

Воспитанник «Зенита», перешедший в команду Валерия Карпина на старте чемпионата, быстро стал основным: восемь матчей в стартовом составе и один выход на замену. Сухарями «Ростов» в этом сезона не радует, но атакующий потенциал правого защитника заметен, уже есть две голевые.

Руслан Магаль («Факел») – 5. 27 очков, 1,23%

До назначения Ташуева играл регулярно, но далеко не всегда в основном составе, к тому же с позиции крайнего защитника редко подключался к атакам. А с новым тренером выходит ближе к позиции инсайда, активно участвует в атаках и уже успел сделать ассист против “Сочи”. Процент владения все еще низкий, так что это как раз отличный джокер.

Полузащитники

Никита Салтыков («Крылья Советов») – 5,5. 50 очков, 23,16%

Никита начал феерить еще до травмы Бенхамина Гарре – все мы помним дубль «Ростову». После него Салтыков быстро стал одним из лидеров, сделал 4+2 в чемпионате, дебютировал за сборную России, принял участие в бразильском турне молодежки. С возвращением Гарре процент владения среди экспертов стал ниже, но все равно он почти у четверти всех игроков и у 34% экспертов. Низкая цена позволяет оставлять в запасе против отдельных соперников.

Илья Ишков («Урал») – 5. 7 очков, 6,64%

Со старта сезона воспитанник академии екатеринбуржцев стал самым популярным пиком команды из-за низкой цены. Для основного фэнтези-состава ему пока не хватает стабильного попадания в старт и результативных действий, но доверие Виктора Гончаренко и регулярные появления на поле в концовках делают его идеальным вариантом для скамейки. И это ведь он еще с «Локо» в минус сыграл.

Эдгар Севикян («Пари НН») – 6. 47 очков, 9,22%

Его мы тоже заметили еще на предсезонке и обсуждали как джокера перед стартом. Техничный игрок с отличным дальним ударом, поигравший за испанский «Леванте», в команде Сергея Юрана стал главным по креативу. Команда хороша, идет в топ-5 – дополнительная причина, чтобы рассмотреть Севикяна. Впрочем, 11% экспертов этот выбор уже сделали. Сейчас у Эдгара четыре мяча в восьми последних матчах.

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Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) – 6. 19 очков, 2,81%

20-летний талант из Узбекистана ворвался в основу ЦСКА, сделал 1+1 за шесть неполных матчей. На фоне нестабильной игры ЦСКА в обороне Аббосбек – один из главных вариантов для фэнтези. Низкий процент владения – шанс подняться в общем зачете.

Алексей Миронов («Ростов») – 6. 24 очка, 0,48%

Не самый стабильный вариант и обладатель пушечного дальнего удара (забил чудо-гол самому Акинфееву), которого мы тоже выделяли перед сезоном. Мало играл в начале чемпионата, прогноз казался провальным, но все изменилось после 5-го тура: Миронов стал регулярно выходить в старте и только однажды был заменен, у него уже есть гол и ассист. В последних четырех играх «Ростов» забивает минимум два, поэтому обратить внимание на полузащитника, которого пока совсем мало берут, точно стоит.

Нападающие

Егор Голенков («Ростов») – 6,5. 36 очков, 3,64%

Вышел из тени Николая Комличенко, потому что конкурент получил травму, воспользовался возможностью. Сделал дубль в ярком матче с ЦСКА (3:3), сделал 4+1 за 11 матчей (выходил в основе только в пяти). Среди экспертов его выбрали пока только 0,7% – выглядит как джокер.

Дмитрий Воробьев («Оренбург») – 7. 27 очков, 2,69%

Забил в первом же туре, затих вместе с командой, травмировался, но вернулся уже в новую версию «Оренбурга» и в четырех матчах два забил, сделал ассист – и вернул себе статус джокера.

Дедлайн в 12-м туре – 21 октября (суббота) в 12:00 мск. Первым будет матч «Оренбург» – Факел».

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив, Виталий Невар, Максим Богодвид

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